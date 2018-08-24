В Москве прошла акция памяти "демонстрации семерых"

Акция памяти, посвященная 50-летней годовщине "демонстрации семерых", прошла на Красной площади в Москве в субботу, 25 августа. Всего на площадь вышли около 50 человек, включая непосредственного участника событий 1968 года Павла Литвинова. Не обошлось и без задержаний. В полицию были доставлены Сергей Шаров-Делоне (племянник участника "демонстрации семерых" Вадима Делоне), Анна Красовицкая (внучка участницы акции Натальи Горбаневской) и политик Леонид Гозман.

Как сообщает Twitter организации "Мемориал", у участников акции были отобраны плакаты в память о демонстрации 1968 года и с требованием освобождения режиссера Олега Сенцова.

Позднее, как сообщил интернет-портал "ОВД-Инфо", все задержанные были отпущены. На них составлены административные протоколы по поводу "нарушения порядка проведения публичного мероприятия".

Не забывать

В 2008 году на акции, посвященной 40-летней годовщине "демонстрации семерых", тоже были задержания - тогда задержали 3 участников акции и 4 журналистов.

25 августа 1968 года семеро советских диссидентов вышли на Красную площадь, чтобы выразить протест против введения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора.

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