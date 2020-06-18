В Москве прошел военный парад в День Победы

В Москве в воскресенье, 9 мая, прошел традиционный военный парад, посвященный 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

Участие в параде на Красной площади приняли более 12 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц военной техники, включая пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, а также, если позволит погода, пролетят 76 военных самолетов.

Незадолго до начала мероприятия командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш заявил, что дождливая погода не повлияет на авиационную составляющую парада в Москве.

Путин: Советский народ был один

Выступая на параде, российский президент Владимир Путин заявил, что победу над нацистской Германией одержал "именно советский народ", причем в одиночестве: "В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе".

Не упомянув про участие в войне союзников СССР по антигитлеровской коалиции, глава государства указал на существование сегодня "сборищ недобитых карателей и их последователей", а также на "попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей".

По словам Путина, "Россия последовательно отстаивает международное право" и будет "твердо защищать национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа". "И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", - заявил он.

Из-за границы приехал только Рахмон

Из глав зарубежных государств для участия в военном параде, по информации издания Asia-Plus, в Москву был приглашен только президент Таджикистана Эмомали Рахмон - как действующий председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ. По завершении парада Путин и Рахмон возложили венки к Могиле неизвестного солдата.

Военные парады к Дню Победы, не такие большие, как в Москве, прошли также и в других городах России, в аннексированном Крыму, а также на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Вечером из различных точек российской столицы будет дан праздничный артиллерийский салют.

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