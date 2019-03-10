 В Москве проходит митинг за свободный интернет | Новости из Германии о России | DW | 10.03.2019

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Россия

В Москве проходит митинг за свободный интернет

Либертарианская партия и "Общество защиты интернета" выступают на митинге в Москве против закона об изоляции РФ от интернета. Еще до начала акции произошли задержания и были изъяты баннеры для сцены.

Акция в защиту свободы Интернета в Москве

Акция в защиту свободы Интернета в Москве

В Москве в воскресенье, 10 марта, на проспекте Сахарова в 14.00 по местному времени начался митинг "против изоляции рунета", организованный Либертарианской партией России (ЛПР), "Обществом защиты интернета" и поддержанный другими оппозиционными организациями и движениями, передает корреспондент DW с места событий. Подобная акция в тот же день проходит в Воронеже и уже завершилась в Хабаровске. "Митинг был очень мощный и превысил наши ожидания по количеству пришедших", - сообщается на странице хабаровского митинга во "В контакте".

По данным "Белого счетчика", на 15:15 мск через рамки на проспект Сахарова прошли более 14 тысяч человек. 

Между тем еще до начала митинга появились сообщения о задержаниях. Представители ЛПР написали в Twitter, что полиция увезла в отделение волонтеров вместе со связками воздушных шаров, предназначенных для участников митинга. В оппозиционном движении "Весна" рассказали порталу "Медиазона", что в ОВД Красносельский доставили 15 человек. По словам члена правления ЛПР Михаила Светова, правоохранители "орут, что воздушные шары это беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия".

Перед митингом были также изъяты баннеры для сцены и звуковых башен, сообщила ЛП, отметив, что текст на них "полностью соответствует заявке".

Контекст

Российские чиновники не могут реально наказать иностранные интернет-сервисы. Поэтому остается только делать вид, что Google и другие компании согласны подчиняться Роскомнадзору, считает Александр Плющев. (08.02.2019)

Чиновники в РФ хотят жить богато, весело и бесконтрольно - и ограничения в интернете как нельзя лучше служат этой цели, пишет в комментарии для DW Федор Крашенинников. (08.02.2019)

Против закона об изоляции России от интернета

Как говорится на сайте акции, к ее проведению организаторов побудило, в частности, то, что депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об изоляции российского сегмента интернета и тем самым "предлагают дать Роскомнадзору власть, достаточную, чтобы изолировать всю Россию от всемирного интернета".

Если закон будет принят, власти смогут контролировать домены, пути трафика, блокировать их и обязать провайдеров ставить оборудование для отслеживания блокировок, предостерегают организаторы. Они отмечают, что "устали от постоянного сжатия пространства свободы и введения репрессивных законов". "Государство решило пойти дальше и забирает весь интернет, - говорится далее в заявлении. - Паутина цензуры все больше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета".

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Сайт протестной акции "За свободный интернет"

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