В Москве проходит акция протеста

Несмотря на противодействие столичных властей, в Москве собираются демонстранты для проведения протестной акции за честные выборы. DW следит за событиями.
В Москве в субботу, 3 августа, проходит несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля. Власти столицы сделали все возможное, чтобы сорвать новые выступления оппозиции: были арестованы или оштрафованы многие активные участникии организаторы прошлых акций за свободные выборы, к тем, кто осмелится присоединиться к протестам в субботу, угрожают применить самые жесткие меры, всем фирмам и предприятиям в зоне предполагаемого прохождения протестного шествия рекомендовано 3 августа вообще не работать, в Парке имени Горького и на ВДНХ организованы народные гуляния, чтобы отвлечь внимание москвичей от демонстрации. Акция проходит в форме прогулки по Бульварному кольцу. Ее организаторами выступила группа независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, а также Либертарианская партия России. DW следит за развитием событий в режиме реального времени (время московское), на месте работают наши корреспонденты.
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С Пушкинской площади начали выдавливать людей, передает наш корреспондент.
++ 14.54 ++
На Пушкинской площади много жестких задержаний.
++ 14.48 ++
ОМОН оцепил Трубную площадь, на подходах к ней задержаны не менее пяти человек, передает "Новая газета".
++ 14.41 ++
На Пушкинской площади задержаны более 40 человек, полиция в масках. На Рождественском бульваре собрались около 300 человек, они идут в сторону Трубной площади, сообщает "Медуза".
++ 14.35 ++
На Пушкинской площади задержаны более 20 человек, сообщает наш корреспондент. К метро "Цветной бульвар" подогнали автозак, ОМОН выстроился в шеренгу.
++ 14.28 ++
По подсчетам "Ведомостей", возле Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере собрались порядка 250 человек. ОМОН объявляет, что собравшиеся там "мешают проходу граждан".
Начались задержания
++ 14.26 ++
Уже задержали как минимум 6 человек, подсчитали в "ОВД-Инфо". В частности, двое - на Пушкинской, сообщает "Дождь".
++ 14.24 ++
На момент начала акции людей в центре Москвы собралось значительно меньше, чем 27 июля.
++ 14.20 ++
Колонна ОМОНа ведет людей с Трубной в сторону Садового кольца.
++ 14.19 ++
Трубную площадь взяли в кольцо, сообщает корреспондентка DW. ОМОН стоит в два ряда, люди хлопают - около 300 человек, их оттесняют к метро.
++ 14.13 ++
На Гоголевском бульваре полиция проверяет документы у всех, передает фотокорреспондент "Новой газеты".
++ 14.05 ++
Над центром Москвы пролетел вертолет. "Дождь" сообщил, что с него ведется съемка.
++ 14.04 ++
В Москве начался дождь. На Пушкинской площади нет никого, кроме Росгвардии. Люди прячутся от дождя в переходе, сообщает корреспондент DW.
++ 14.00 ++
По предположению "Ведомостей", людей, как и 27 июля, собираются делить на группы, закрывая проход к площадям и скверами, но разрешая выход.
++ 13.55 ++
На выходе из станции метро "Тверская" проверяют рюкзаки, передает корреспондент DW.
Любовь Соболь задержана
++ 13.53 ++
Любовь Соболь задержали на выходе из штаба по сбору подписей в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на Рождественском бульваре, сообщает "Медуза". Когда юрист ФБК вышла из штаба и села в такси, к ней подошли полицейские и силой вытащили ее из машины. Cотрудники Росгвардии несколько часов дежурили у штаба.
++ 13:45 ++
В центре города наблюдаются серьезные перебои в работе мобильной связи.
++ 13:40 ++
По информации "Ведомостей", оцепление выстроилось вдоль Манежа и Манежной площади. Сама площадь открыта, на ней гуляют люди. Росгвардия оцепила также отель Four Seasons.
А в парке Горького - "Шашлык.Live"
++ 13.35 ++
В парке Горького начался рок-фест "Шашлык.Live", на который городские власти зазывали, чтобы увести народ от бульваров.
++ 13.30 ++
Полиция устанавливает заграждения на Пушкинской площади.
++ 13.25 ++
У прохожих проверяют содержимое рюкзаков, прежде чем пропустить на бульвары.
++ 13.18 ++
Магазины, располагающиеся на бульварах, закрылись "по техническим причинам".
++ 13.20 ++
Предостережение полицейских получили несколько журналистов. У корреспондентки "Медиазоны" Ольги Ромашовой на выходе со станции метро "Пушкинская" силовики проверили прописку, переписали паспортные данные и пытались вручить предостережение об акции. Ей пригрозили отправить "на беседу", если откажется его подписывать. Аналогичную бумагу на "Пушкинской" пытались вручить другому корреспонденту "Медиазоны" - Дмитрию Швецу.
++ 13.15 ++
Полиция раздает выходящим из метро предупреждения о том, что акция незаконна. Telegram-канал "Апология протеста" указывает, что эти предупреждения не имеют юридической силы.
++ 13.05 ++
На выходе со станции метро "Чеховская" всех молодых людей мужского пола отводят в отдел полиции, передает корреспондентка Telegram-канала DOXA.
++ 12.55 ++
На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились полицейские, сотрудники ОМОН и эвакуаторы, сообщает "Новая газета".
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