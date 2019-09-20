"В Москве пропадает страх": как прошел митинг оппозиции на Сахарова

"Черные шапочки" Навального, разговоры о страхе и призывы к люстрациям – как и за что митингуют москвичи, когда выборы закончились, а часть фигурантов "московского дела" отпустили. Репортаж DW.
29 сентября на проспекте Сахарова прошел митинг в поддержку политзаключенных под общим лозунгом "Опускай". Организатором выступила Либертарианская партия России, которой удалось согласовать акцию с московскими властями.
Люди начали стекаться к рамкам металлоискателей на проспекте Сахарова около 14:00. Очереди были не длинными, сразу было ясно, что рекорд митинга 10 августа, на который собралось более 60 тысяч человек, побить не удастся. Всех, кто пришел на митинг с флагами или плакатами, просили проходить в крайние палатки справа. Там дополнительно проверяли, чтобы не было нарушающих законы лозунгов.
Среди пришедших на митинг можно было встретить телеведущего Юрия Дудя в российском флаге, рэпера Face и группу актеров, включая Александра Паля, Никиту Кукушкина и Александру Бортич, которые выходили к администрации президента с одиночными пикетами в поддержку Павла Устинова. Сам он на проспект Сахарова не пришел.
На сцене в это время ведущие Татьяна Фельгенгауэр и Сергей Смирнов стали по одному приглашать в микрофону кандидатов в Мосгордуму – как выигравших, так и не допущенных к участию в выборах, родственников политзаключенных и их адвокатов. Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов вышел на сцену с бумажным стаканчиком, который назвал "страшным оружием", так как бросок такого стаканчика в полицейских стал причиной уголовного дела против Сергея Абаничева.
Издатель “Медиазоны” Петр Верзилов в этот раз отвечал за музыкальные номера и в перерыве на сцене выступала молодая группа "Хадн дадн" и известный музыкант Алексей Кортнев. Ранее он отказывался вести фестиваль-спойлер в парке Горького, который проходил 3 августа одновременно с несогласованными митингами, объяснив это "этическими проблемами".
Бывшие фигуранты "московского дела" – о страхе
Затем ведущие попросили подняться на сцену бывших фигурантов "московского дела" Алексея Миняйло, Даниила Конона, Владислава Барабанова и Валерия Костенка. Они благодарили всех за поддержку, просили проскандировать "один за всех и все за одного".
"Сразу после освобождения я поехал стоять в одиночный пикет у администрации президента. Несколько человек мне написали: "Ты чего, дурак что ли? Ты не боишься обратно загреметь?" Конечно боюсь, но ещё больше я боюсь жить в страхе", - сказал волонтер предвыборного штаба Любови Соболь Алексей Миняйло. На сцене он стоял в футболке с надписью "Свобода - это наркотик" и хэштегом "арестуйтеменя".
Сразу после выступила и сама Соболь. Она говорила о беспределе российских судов, об успехе "Умного голосования" и призвала выходить на улицы до тех пор, пока последний фигурант "московского дела" не будет отпущен.
О страхе говорила и телеведущая Татьяна Лазарева, которая выступала еще на протестных акция 2011-2012 годов: "В Москве пропадает страх, в первую очередь, потому что здесь собираются самые серьезные и смелые люди, на которых смотрит вся страна", - сказала она.
О чем говорил Навальный со сцены на Сахарова
В конце митинга на сцену вышел Алексей Навальный. Свое выступление он предложил начать с черных шапочек. "В детстве у вас была лыжная шапка? Ее натянут вам на голову и ничего не видно. И символом этой власти сейчас стала такая же шапочка, только они дырки в ней проделали для глаз", - сказал он, имея ввиду балаклавы, которые были надеты на людей, проводивших недавние обыски в офисе ФБК. Он назвал ее "символом ужаса и террора", который надет на головы сотрудников центра "Э" и ФСБ.
На сцене он сравнил успех выборов в Мосгордуму с кампанией по освобождению участников "московского дела". По словам Навального, чем больше людей примет участие в протестах, тем больше власть будет беспокоиться о рейтинге и скорее отпустит политзаключенных. "В Instagram, в Twitter пишите каждый день. Любой диалог с любым чиновником должен начинаться со слова "отпускай", - резюмировал он.
Последним выступил самый медийный член Либертарианской партии Михаил Светов, который словно вместо Навального говорил о "прекрасной России будущего". Он призвал сопротивляться власти и сделать так, чтобы на страну смотрели не со страхом, а с завистью. "Я вас люблю! Люстрации!" - закончил он свою речь и митинг.
Итоги митинга в поддержку политзаключенных
Митингующие стали расходится в пять часов вечера. На улице снова начался дождь, начало темнеть, толпы потянулись к метро "Комсомольская". Некоторые задержались на площади и стояли поодиночке с плакатами. Например, родители Анны Павликовой, обвиняемой по делу “Нового величия”, которое сейчас рассматривают в суде.
Неподалеку 19-летняя Екатерина из Москвы держала в руках плакат "Свободу политзэкам, людоедам во власти – люстрации", который вышел почти с нее саму ростом. Девушка говорит, что ходит на митинги Навального с 2017 года, а на выборах в Мосгордуму работала в предвыборных штабах у самых молодых оппозиционных кандидатов - Дарьи Бесединой (выиграла) и Анастасии Брюхановой (проиграла). "Нового, конечно, мало я услышала сегодня. Но повторение - мать учения, к сожалению. Все равно люди бояться выходить на улицы, и с этим надо что-то делать", - сказала она.
По данным “Белого счетчика”, на митинг пришло чуть более 25 тысяч человек. По данным ГУ МВД по Москве, участников было 20 тысяч. Многие отметили, что это, пожалуй, впервые, когда полиция не стала сильно занижать число участников оппозиционной акции.
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