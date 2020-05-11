В Москве открылись непродовольственные магазины и автосалоны

В ряде регионов РФ начался первый этап ослабления ограничительных мер, введенных ранее на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. В понедельник, 1 июня, в Москве открылись автосалоны и непродовольственные магазины, не работавшие с 28 марта.

С этого же дня москвичам разрешено гулять три раза в неделю - два раза в будни и один раз в выходной день. График прогулок для жителей домов опубликован в интернете. "Жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За исключением "Зарядья" для свободного посещения вновь будут открыты парки и зеленые территории", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Обязательно ношение масок на улице

Власти также рекомендовали ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания, граждане должны соблюдать дистанцию. Одновременно стало обязательным ношение масок на улице. Гулять вместе разрешено только находящимся в близком родстве и проживающим совместно. Заниматься спортом на улице без ограничений можно ежедневно до 9 утра. "Прогулочный режим" будет действовать в российской столице в качестве эксперимента до 14 июня. Пропуск для прогулок и поездок на велосипедах и самокатах не требуется, он необходим лишь для использования личного или общественного транспорта.

По-прежнему запрещено выходить из дома инфицированным SARS-CoV-2 и людям с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющим признаки ОРВИ, а также совместно проживающим с ними.

В России открылись санатории

В тот же день в России после двухмесячного перерыва открылись санатории. От отдыхающих требуют предоставить справку об отсутствии коронавируса, полученную не позднее, чем за 48 часов до заезда. В Саратовской области открылись салоны красоты и непродовольственные магазины, а жителям разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. В Ульяновской области граждане могут заниматься спортом лишь на дистанции не менее пяти метров друг от друга. В Марий Эл открылись религиозные организации, посетители должны использовать маски. Посещать храмы РПЦ разрешили и жителям Подмосковья. Богослужения церкви и храмы будут проводить на открытом воздухе с соблюдением санитарных норм.

В тот же день власти Омской области объявили о намерении начать первый этап смягчения режима самоизоляции. С 4 июня смогут открыться торговые центры при закрытых фудкортах и детских комнатах. Возобновят свою работу библиотеки, пользоваться читальными залами при этом будет по-прежнему запрещено. С учетом санитарных норм начнут работу садовые маршруты на муниципальном пассажирском транспорте, сообщила пресс-служба регионального правительства. С того же дня в Омской области возобновят работу автошколы и будут разрешены прогулки и занятия спортом на улице.

Более 405 тысяч инфицированных в России

Между тем, по данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала эпидемиичисло выявленных заражений коронавирусом в России составляет более 405 тысяч человек. Число активных случаев - 229 267. За минувшие сутки только в Москве от коронавируса скончались 76 человек и было выявлено более 2 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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