 В Москве откроют необычную школу | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.08.2018

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Культура и стиль жизни

В Москве откроют необычную школу

Немецкие и российские художники будут экспериментировать с новыми формами искусства в Москве и пересмотрят современное понятие образования и передачи знаний.

Проект Школа без центра

В музее, на даче, во время прогулки по городу, онлайн или на лекциях - берлинские и российские художники представят свои эксперименты в рамках "Школы без центра * Москва" для совместного обучения. В субботу, 1 сентября, в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММOМА) откроется третья часть совместного проекта музея и Гёте-Института в Москве "Формы художественной жизни". На этот раз в столицу приедут художники из Берлина. Выставка продлится до 25 ноября.

Контекст

Камни из храма Христа Спасителя, арт-законопроект в Госдуму и тренинг-опера: в Москве показывают "Формы художественной жизни" - совместный проект Гете-Института и ММOМА.

1968 год является кульминационным моментом продуктивной эпохи в искусстве. В то же время он стал предвестником конца политических и художественных утопий. (18.06.2018)

Как функционируют некоммерческие арт-пространства в Кельне, Берлине, Лейпциге? Немецкие художники поделятся своим опытом в рамках проекта Гете-Института и ММOМА в Москве. (16.12.2017)

"Школа без центра" - своеобразный призыв к переосмыслению понятия обучения и передачи знаний, отказ от жесткого деления на правильное и неправильное. "Проект в пространстве на Ермолаевском переулке о том, что мы можем многому научиться друг у друга, и наличие заданных авторитетов не всегда упрощает процесс", - пояснила Анна Журба, руководитель проекта со стороны МОММА.

Независимое пространство

Сегодня художественное пространство - это не просто площадка для созерцания мировых шедевров, а место, где можно обсуждать общественные проблемы, экспериментировать и обмениваться идеями. Именно этим и занимается независимый центр District в Берлине, арт-пространство на территории бывшего завода по производству солода. Созданный в 2009 году культурный центр объединяет творческих людей столицы, здесь проводятся перформансы, дискуссии и образовательные мероприятия.

"District занимает заметное место на насыщенной берлинской сцене независимых художественных пространств. В первую очередь за счет программного мышления кураторов и дискурсивного подхода к выставкам. Они развивают программу на протяжении длительного времени, а не в рамках одного выставочного проекта. Это позволяет создать международную сеть единомышленников", - считает Анна Журба.

Резиденция Dacha

Резиденция Dacha

В Москве участники команды District и российские художники будут работать над несколькими проектами. Например, в резиденцию Dacha они позовут гостей, с которыми обсудят выставку в пространстве МОММА и обменяются опытом. Беседы в загородном доме будут записаны как подкасты, и зрители смогут потом послушать их в музее.

Проекты "Школы без центра" будут представлены в разных формах. По мнению кураторов, одно из главных событий - программа видеоарта D’EST, посвященная постсоциалистическому восприятию мира художниками.

Западный опыт

До приезда берлинских участников в Московском музее современного искусства обменивались опытом художники из других немецких городов. В декабре 2017 года здесь работали резиденты кельнского арт-пространства Simultanhalle, в мае приехали основатели галереи D21 в Лейпциге. Берлинская часть - завершающий этап проекта под названием "Формы художественной жизни", во время которого немецкие и российские участники экспериментировали с художественными возможностями различных видов искусства.

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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись 

  • Герхард Рихтер

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Успешный и знаменитый

    У этого знаменитого на весь мир человека настолько неброская внешность, что он может себе позволить разгуливать по улицам без охраны: все равно никто не узнает. И лишь пытливый взгляд выразительных глаз выдает в нем известного живописца. Герхард Рихтер (Gerhard Richter) долгое время считался самым дорогим из ныне живущих художников мира - только в 2013 его потеснил на этом пьедестале Джефф Кунс.

  • Аукцион Sotheby's

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    "Пикассо XXI века"

    "Пикассо XXI века" называют Герхарда Рихтера критики и коллеги. Как и творения основоположника кубизма, произведения Рихтера занимают почетное место в ведущих музеях планеты, а также уходят за рекордные суммы с художественных аукционов. Картина "Стена" в 2014 году была продана на аукционе в Лондоне за 17,4 миллиона фунтов стерлингов (около 21,4 млн евро).

  • Герхард Рихтер

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Скрытный художник

    Зато образ жизни этих двух художников разительно отличается. Так, в отличие от Пикассо, Рихтер почти не идет на контакт с журналистами, не любит "выходить в люди", избегает участия в гламурных мероприятиях, любит уединение и покой. Этот немецкий художник - из тех звезд, кто держит свою жизнь за семью замками.

  • Тетя Марианна

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Личное и коллективное

    В картинах этого мастера, тем не менее, отражается жизнь - его самого, его поколения, всей Германии. В 1965 году Рихтер пишет картину "Тетя Марианна". На полотне изображена девочка с маленьким Герхардом. Марианна погибла в возрасте 28 лет: страдавшая умственным расстройством, она была уничтожена по нацистской программе евгеники в феврале 1945 года.

  • Дядя Руди

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Коллективное и личное

    В том же 1965 году Герхард Рихтер пишет еще одну картину - "Дядя Руди". На ней изображен офицер вермахта. Он тоже погиб на войне. Разумеется, несколько иначе, чем Марианна. Жертвы и преступники в одной семье - типично немецкая ситуация. В Дрездене при нацистах работал врачом первый тесть Рихтера: он занимался стерилизацией людей с умственными расстройствами - таких, как Марианна.

  • Портрет доктора Кноблох

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Обобщенные образы

    Фотореалистичные изображения размыты, как будто промелькнули в старой черно-белой кинохронике. И поэтому запоминаются, становятся обобщенным образом. В этой манере Рихтер интенсивно работал на протяжении многих лет. С 1964 по 1967 год он писал многочисленные портреты коллег-художников, галеристов и коллекционеров. "Портрет доктора Кноблох" (1964) был первым такого рода.

  • Конрад Люге и Герхард Рихтер на выставке капреализма

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Живые "экспонаты"

    На Западе Рихтер вошел в группу художников, вдохновленных американским поп-артом. Результатом их творческих поисков стала выставка "капиталистического реализма" в одном мебельном магазине в Дюссельдорфе. Вспоминая об этом эпизоде, художник (на фото справа) отметил в интервью: "Я приехал из Дрездена, где царил "соцреализм". Идея выставки родилась из иронии, так как мы жили в капитализме".

  • Атлас

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Архив современности

    В 1962 году Герхард Рихтер начал проект "Атлас", в котором частная жизнь людей сопоставлена с рассказом о немецкой истории. Для этого проекта художник собирал газетные вырезки, фотографии, объекты и документы. В итоге в "Атласе" накопилось несколько сотен исторических реалий. В 1997 году этот архив целой эпохи был показан на выставке Documenta в Касселе и издан в виде фотоальбома.

  • 48 портретов

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Мировое признание

    Фотографии из "Атласа" стали основой для близкой концептуализму серии "48 портретов", с которой в 1972 году Герхард Рихтер представлял Германию на Венецианской биеннале. В фотореалистичной манере на портретах изображены личности, которые, по мнению Рихтера, оказали огромное влияние на эпоху модерна. Среди них - российские композиторы Чайковский и Стравинский.

  • Эмма

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    "Эмма"

    Разностильное искусство Герхарда Рихтера не поддается однозначной категоризации. Известность принесли ему "фото-картины", которые он начал писать с 1962 года. Но это не совсем фотореализм. Общность скорее формальная: Рихтер просто использует снимок как основу. На его знаменитой картине "Эмма" (1966) изображена призрачная женщина, как будто сотканная из сновидений или воспоминаний.

  • Бетти

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Вызов нормам

    На картине "Бетти" (1988) Герхард Рихтер почти с фотографической точностью изобразил свою дочь. Портретом картину назвать нельзя - лицо сокрыто от зрителя. Зато тщательно переданы цвета и узоры одежды. Фотоподобная живопись буквально поворачивается спиной ко всем художественным нормам, но передает ощущение чистоты и красоты портретируемой.

  • Самолеты

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Серийное искусство

    Рихтер рисовал не только людей и не только портреты. Внимание художника привлекала реальность во всем ее многообразии, от облаков и снежных покровов до зданий и военных самолетов.

  • Свеча

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Культовый мотив

    Из серии картин, изображающих свечи, особую известность получила "Свеча" 1982 года - после того, как была использована группой Sonic Youth в оформлении обложки альбома "Daydream Nation".

  • Серое

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Оттенки серого

    В 70-х годах Герхард Рихтер работает в стиле минимализм и создает монохромную серию "Серое". Говоря о своем любимом цвете, художник в 1975 году сказал: "Он не делает заявлений; не пробуждает ни чувств, ни ассоциаций; он невидим и не невидим. Его неприметность дарит ему способность быть посредником, проявлять нечто, как фотография (...) Для меня серый - эквивалент беспристрастности (...)".

  • 256 цветов

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Цветовые таблицы

    Рихтер во всех своих работах экспериментирует со средствами выразительности в живописи. Взяв серый цвет как некую точку отсчета, он изучал возможные сочетания цветов и их воздействие на смотрящего. В цикле "Цвета" художник, используя красный, синий, желтый и зеленый цвета, вывел более четырех тысяч различных тонов.

  • Пиксельный витраж Рихтера

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Пиксельный витраж

    Цветные квадраты легли в основу "пиксельного" витража для Кельнского собора. Витраж состоит из 11.500 стеклянных квадратов 72 цветов. Он был установлен в готическом соборе в 2007 году.

  • Из серии Абстрактная живопись

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Экспрессивная абстракция

    Рихтер никогда не стоит долго на одном месте. После увлечения "пиксельными кубиками" и разноцветными полосками он отдался буйству абстрактного экспрессионизма, флагманами которого в то время были американцы во главе с Джексоном Поллоком.

  • Из серии Абстрактная живопись

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Постижение непостижимого

    Между реальностью и изображением балансирует искусство Рихтера. В разные периоды его творчества поиск их связи и взаимодействия принимал различные формы. Абстрактные картины Рихтера стали окончательным признанием в том, что тайну реальности постичь невозможно. "Меня интересует только то, чего я не понимаю", - говорит художник.

  • Инсталляция из стекла

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Мастер на все руки

    Творческое наследие Герхарда Рихтера огромно и многостильно. Он занимается не только живописью, но и фотоколлажем, инсталляцией, созданием монохромных паненелей и объектов из зеркал и стекла. Успеха и признания добивается он во всем, всегда и везде.

  • Герхард Рихтер

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    В вечном поиске

    Его называют "спасителем живописи в XXI веке". Отчасти потому, что он не отворачивался от холста, даже тогда, когда другие предрекали смерть живописной традиции. Герхард Рихтер убежден, что "когда не останется ни одного священника и философа, самыми важными людьми в мире будут художники". Другая его цитата: "Искусство - высшая форма надежды".

    Автор: Элла Володина, Наталия Королева


Как Кельн снова стал центром современного искусства 

Смотреть видео 02:29
Now live
02:29 мин

Art Cologne, или Как Кельн снова стал центром современного искусства

Контекст

Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

Почетная Европейская премия за достижения в области культуры TAURUS в этом году присуждена немецкому художнику Герхарду Рихтеру.  

Ссылки в интернете

Сайт Гёте-Института

Сайт ММОМА

Арт-пространство Simultanhalle в Кельне

Арт-пространство District в Берлине

Арт-пространство D21 в Лейпциге

Аудио- и видеофайлы по теме

Art Cologne, или Как Кельн снова стал центром современного искусства  

Стрит-арт по-французски  

Картины из бумаги  

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Как функционируют некоммерческие арт-пространства в Кельне, Берлине, Лейпциге? Немецкие художники поделятся своим опытом в рамках проекта Гете-Института и ММOМА в Москве.

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