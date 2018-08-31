В Москве откроют необычную школу

В музее, на даче, во время прогулки по городу, онлайн или на лекциях - берлинские и российские художники представят свои эксперименты в рамках "Школы без центра * Москва" для совместного обучения. В субботу, 1 сентября, в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММOМА) откроется третья часть совместного проекта музея и Гёте-Института в Москве "Формы художественной жизни". На этот раз в столицу приедут художники из Берлина. Выставка продлится до 25 ноября.

"Школа без центра" - своеобразный призыв к переосмыслению понятия обучения и передачи знаний, отказ от жесткого деления на правильное и неправильное. "Проект в пространстве на Ермолаевском переулке о том, что мы можем многому научиться друг у друга, и наличие заданных авторитетов не всегда упрощает процесс", - пояснила Анна Журба, руководитель проекта со стороны МОММА.

Независимое пространство

Сегодня художественное пространство - это не просто площадка для созерцания мировых шедевров, а место, где можно обсуждать общественные проблемы, экспериментировать и обмениваться идеями. Именно этим и занимается независимый центр District в Берлине, арт-пространство на территории бывшего завода по производству солода. Созданный в 2009 году культурный центр объединяет творческих людей столицы, здесь проводятся перформансы, дискуссии и образовательные мероприятия.

"District занимает заметное место на насыщенной берлинской сцене независимых художественных пространств. В первую очередь за счет программного мышления кураторов и дискурсивного подхода к выставкам. Они развивают программу на протяжении длительного времени, а не в рамках одного выставочного проекта. Это позволяет создать международную сеть единомышленников", - считает Анна Журба.

Резиденция Dacha

В Москве участники команды District и российские художники будут работать над несколькими проектами. Например, в резиденцию Dacha они позовут гостей, с которыми обсудят выставку в пространстве МОММА и обменяются опытом. Беседы в загородном доме будут записаны как подкасты, и зрители смогут потом послушать их в музее.

Проекты "Школы без центра" будут представлены в разных формах. По мнению кураторов, одно из главных событий - программа видеоарта D’EST, посвященная постсоциалистическому восприятию мира художниками.

Западный опыт

До приезда берлинских участников в Московском музее современного искусства обменивались опытом художники из других немецких городов. В декабре 2017 года здесь работали резиденты кельнского арт-пространства Simultanhalle, в мае приехали основатели галереи D21 в Лейпциге. Берлинская часть - завершающий этап проекта под названием "Формы художественной жизни", во время которого немецкие и российские участники экспериментировали с художественными возможностями различных видов искусства.

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