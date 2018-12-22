В Москве определили регионы для вывоза мусора

Власти Москвы будут вывозить большую часть мусора в Московскую, Калужскую и Владимирскую области. Это следует из проекта новой схемы обращения с отходами с 2020 по 2029 год, опубликованного на сайте мэрии Москвы. Общественное обсуждение проекта, датированного 15 ноября, планировалось завершить в понедельник, 16 декабря. За несколько дней до этого документ случайно обнаружил в сети Telegram-канал об обращении с мусором в России Trash Economy.

Ожидается, что в 2020 году объем твердых коммунальных отходов в Москве составит 8,1 млн тонн, а к 2029 году их количество вырастет до 8,5 млн т в год. Мусор планируется сортировать и размещать на 11 комплексах переработки отходов в Московской области, пока построено только 4 из них. С 2022 года мусор из Москвы повезут на четыре мусоросжигательных завода - в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске. Согласно расчетам, за десять лет в область будет вывезено около 34 млн тонн отходов.

Полигона у станции Шиес в списке нет

Около 15 млн тонн за этот же срок будет вывезено в Калужскую область. Их большая часть поступит в экотехнопарк около деревни Михали с сортировочным комплекс мощностью 1 млн т в год. Ранее в Калуге проходили протесты против полигона для московского мусора. На объекты во Владимирской области планируется вывозить отходы из Центрального, Восточного, Северо-Восточного и Северного административных округов Москвы.

Полигона возле железнодорожной станции Шиес в Архангельской области, который не раз становился причиной массовых протестов, в проекте нет. Один из московских чиновников, знакомых с процессом подготовки документа, рассказал изданию РБК, что включение Шиеса в список "могло бы повлиять на усиление общественных протестов" и полигон может быть добавлен позже, "если строительство объекта все-таки согласуют".

Раздельный сбор мусорас 2020 года

Согласно проекту, в 2020 году будет выбран оператор, который станет отвечать за вывоз отходов. Изначально Москва передвинула этот срок на 2022 год. Кроме того, с 2020 года планируется раздельно собирать перерабатываемые и смешанные отходы, которые в дальнейшем будут отправлять на сортировку. Это предполагает появление в платежном документе по коммунальным услугам строчки о раздельном сборе мусора. Ожидается, что сначала на долю оператора придется вывоз 4,7 млн т смешанных отходов и 853 тысяч тонн раздельно собранных, а к 2029 году эти показатели вырастут до 5,8 млн и 1,9 млн тонн в год соответственно.

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