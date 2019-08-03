 В Москве на митинг за свободные выборы пришли до 50 тысяч человек | Новости из Германии о России | DW | 10.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Москве на митинг за свободные выборы пришли до 50 тысяч человек

Акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму и арестов активистов согласована с властями. DW следит за событиями.

На митинге на проспекте Сахарова в Москве

На митинге на проспекте Сахарова в Москве

В Москве на проспекте академика Сахарова в субботу, 10 августа, в 14.00 по местному времени начинается акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа. Митинг "Вернем себе право на выборы" был согласован с городскими властями, организаторы ожидают, что в нем примут участие около 100 тысяч человек. Выйти на эту акцию призвали, в частности, популярный видеоблогер Юрий Дудь, известный российский рэпер Oxxxymiron, а также журналист Леонид Парфенов. 

Ряд политиков ранее высказались за продолжении акции в виде "гуляния" по бульварам в центре Москвы. "Мы настаиваем, что у москвичей есть право свободно гулять по своему городу, а не только на отдельно взятом огороженном проспекте под присмотром избивающей их полиции", - говорится на странице акции в Facebook, созданной командой оппозиционного политика Алексея Навального. В свою очередь Следственный комитет РФ (СКР) предостерег от "участия в так называемых "мирных прогулках", которые могут состояться после акции, пригрозив "правовыми последствиями - вплоть до уголовной ответственности" за такие "несанкционированные мероприятия".

Протесты за честные выборы в Мосгордуму 29 июля и 3 августа не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. Правозащитники сообщили о многочисленных случаях применения насилия правоохранителями в отношении демонстрантов.

Между тем сторонники Навального 10 августа проводят акции солидарности с участниками московского митинга в десятках городов страны. DW следит за развитием событий в режиме реального времени (время московское), на месте работают наши корреспонденты.

++16.50++
К 16.30 на митинге насчитывалось 49,9 тысячи участников, сообщает "Белый счетчик".

++16.45++
В студии канала "Навальный LIVE" идет обыск. Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что планируют изымать всю технику, адвокатов к сотрудникам не пускают. "Всех повезут на допрос на Новокузнецкую в СК Москвы", - написал далее Чиков.

++16.40++
Со сцены объявлено о завершении митинга. Его участники расходятся.

1160184839624167424

++16.35++
Группа IC3PEAK ушла с митинга в сопровождении сотрудников полиции, сообщает корреспондент DW. В связи с этим появились сообщения о задержании музыкантов. 

++16.35++
Борис Золотаревский, предложивший идти к администрации президента РФ, задержан, сообщает корреспондент DW.

++16.25++
По данным "ОВД-Инфо", всего в трех городах задержали 66 человек: 51 - в Санкт-Петербурге, 8 - в Москве и 7 - в Ростове-на-Дону. 

++16.15++
Начальник штаба Ивана Жданова Борис Золотаревский со сцены призвал участников митинга вместе дойти до станции метро Китай-город, около которой находится администрация президента России Владимира Путина. Акция подходит к концу, после Золотаревского на сцену вышла группа "Кровосток".

++15.55++
Полиция оцепила проспект Сахарова, в частности, укреплен выход на Садовое кольцо, сообщает корреспондент DW. Власти Москвы согласовали митинг только до 16.00.

++15.15++
Корреспондент DW передает, что проспект Сахарова заполнен, перед рамками безопасности скопилось много людей, которые не смогли попасть на митинг. По данным "Белого счетчика", в 15.30 мск на проспект Сахарова пришли 47  тысяч человек. полиция насчитала 20 тысяч.

++15.05++
"ОВД-Инфо" сообщает, что в трех городах задержаны 27 человек. Более 50 активистов задержаны в Санкт-Петербурге, среди них сотрудники штаба Навального. В Twitter штаба сообщается, что в ходе акции провокаторы распылили перцовый газ. Пять человек задержаны в Москве, двое - в Ростове-на-Дону. По данным "МБХ Медиа", в Ростове-на-Дону задержали еще восемь человек, среди них координатор штаба Алексея Навального Ксения Середкина.

++14.45++
ГУ МВД России по Москве сообщило, что к нему якобы обратились "организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия".

++14.35++
На проспекте Сахарова выступил Леонид Парфенов, который раскритиковал власть за то, что она "завралась" и не допускает честные выборы. Парфенов назвал ОМОН "главным хипстером Москвы", который "и гуляет где хочет, и паркуется где хочет". Он призвал не запрещать рэперам выступать на концерте и спел строчку из песни юмориста Face.

++14.30++
К началу акции на проспекте Сахарова собрались 7200 человек, сообщает "Белый счетчик". Пропускают через рамки медленно, скопились большие очереди.



++14.20++
В Санкт-Петербурге у Гостиного двора задержаны шесть участников одиночных пикетов, передает корреспондент телеканала "Дождь". Санкт-Петербургский штаб Навального сообщил, что задержана замкоординатора начальника штаба Ольга Гусева.

++14.15++
Интернет-портал "ОВД-Инфо" сообщил о первых задержаниях участников митинга в Москве, такую же информацию обнародовал телеканал "Дождь". По данным правозащитников, первым полицейские увезли в ОВД "Басманный" молодого человека, державшего листовки с надписью "Свободу Егору Жукову", чтобы проверить документы и взять объяснения.

++14.10++
Команда YouTube-канала "Навальный Live" перед началом трансляции с митинга в Москве сообщила, что в квартиру, где размещена одна из ее резервных студий, ворвались сотрудники ОМОНа. "Дверь выломали, наших сотрудников задерживают", - написали активисты в Twitter. По их словам, правоохранители ищут Любовь Соболь, которая ранее уже была задержана и увезена в неизвестном направлении.

 

++14.06++
Митинг в Москве начался. Весь проспект Сахарова заполнен, сообщает корреспондент DW с места проведения акции.

++14.05++
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила в своем микроблоге Twitter, что полицейские в масках и с оружием пришли с обыском в центр сбора подписей (ЦСП) ее штаба. "Меня увозят из ЦСП", "на митинг я не доеду", - написала Соболь.
.

++13.20++
Пикеты солидарности идут, в частности, в таких городах, как Екатеринбург, Уфа, Иваново, Челябинск. В некоторых из них активисты проводят серию одиночных акций. 

++13.15 ++
Пикеты солидарности с участниками московского митинга "Вернем себе право на выборы" проходят по всей России, в ряде городов, в том числе Владивостоке, Красноярске, Хабаровске и Омске, они уже завершились.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Протесты в Москве

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    До единого дня голосования в России остался месяц

    За месяц до выборов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли 3 августа на очередную акцию в поддержку независимых кандидатов. Полиция и Росгвардия отреагировали жесткими задержаниями.

  • Солдаты Росгвардии перед кинотеатром Россия

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Силовики стянуты в центр Москвы

    Задолго до начала мероприятия на местах его проведения можно было увидеть лишь сотрудников силовых ведомств. На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились росгвардейцы, полицейские и эвакуаторы. "Стражи порядка" заняли даже ступени перед Московским театром мюзикла.

  • Объявление о прекращении работы круглосуточного магазина

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Предложение властей, от которого нельзя отказаться

    Магазины поблизости от мест проведения акции протеста оказались закрыты "по техническим причинам" - накануне управы центральных районов настоятельно порекомендовали местным предприятиям и компаниям принять "исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы".

  • Перед началом мероприятия была задержана юрист ФБК Любовь Соболь.

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Протесты без лидеров

    Фактически протестующие остались без лидеров: Алексея Навального арестовали на месяц еще 24 июля, затем - Илью Яшина и одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. А перед началом мероприятия была задержана и юрист ФБК Любовь Соболь.

  • Солдаты Росгвардии оцепили памятник Пушкину

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Дождь помешал демонстрантам

    Из-за дождя протестующих собралось значительно меньше, чем неделей ранее, 27 июля. К началу акции на Пушкинской площади не было практически никого, кроме Росгвардии, оцепившей памятник Пушкину. Люди попрятались от ливня в подземном переходе.

  • Полицейские тащат мужчину в автозак

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Больше всего задержаний - на Пушкинской

    Однако со временем именно на Пушкинской площади и подступах к ней собралось больше всего участников протеста, проводившегося в пяти разных точках Бульварного кольца. И там же - больше всего задержаний. Людей выхватывали из толпы и вели или тащили за руки и ноги в автозаки.

  • Russland, Moskau: Proteste der Opposition (Reuters/S. Zhumatov)

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    На Тверской митингующих взяли в кольцо

    Митингующих выдавили с Пушкинской площади, взяли в кольцо на Тверской и оттеснили к метро. Новые задержания продолжились на Чистопрудном бульваре и на Старом Арбате. К шести часам снова начался сильный ливень и протестная прогулка закончилась.

  • Пожилая женщина в кресле-каталке перед росгвардейцами

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Многие из более 800 задержанных получили травмы

    Всего в столице было задержано более 820 человек. Многие из них получили травмы разной степени тяжести, к кому-то приходилось вызывать скорую помощь. В ОВД к задержанным массово не допускали адвокатов.

  • Митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Петербург за Москву

    В знак солидарности с московскими оппозиционными кандидатами, не допущенными к выборам в Мосгордуму, в Северной столице, у Финляндского вокзала, также прошел митинг, на который, несмотря на дождь, вышли порядка 2000 человек. Смольный согласовал акцию только с 200 участниками.

  • Росгвардия на улице в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Новая "прогулка" - через две недели

    Силовики в Петербурге ограничились лишь единичными задержаниями выступавших со сцены. В числе последних оказался член регионального отделения "Открытой России" Дмитрий Скурихин. Организаторы пригласили петербуржцев выйти снова на "прогулку" в поддержку свободных выборов через две недели - 17 августа.

    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 02:56

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве

Контекст

Комментарий: Репрессии не сломят российскую оппозицию

Атака властей на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального не сможет ни парализовать его работу, ни предотвратить возникновение политического кризиса в России, считает Федор Крашенинников. (09.08.2019)  

Комментарий: Борясь с протестами в Москве, власти РФ добрались до детей

Запугивая протестующих примером семьи, у которой могут изъять ребенка, власти рискуют вызвать обратный эффект. За детей будут биться и политически пассивные россияне, считает Александр Плющев. (07.08.2019)  

Комментарий: У оппозиции в России появились новые яркие фигуры

Волна протестов в Москве показала, что у внесистемной оппозиции, кроме Навального, есть и другие лидеры, способные бросить вызов действующей власти, считает Федор Крашенинников. (06.08.2019)  

Протесты в Москве: в Германии боятся реальных сроков оппозиционерам

Разгон протестов в Москве в Германии считают эскалацией насилия со стороны силовых органов. Но власти России едва ли остановятся в преследовании несогласных, опасаются наблюдатели. (05.08.2019)  

Москвичи в борьбе за честные выборы

Задержанием сотен человек закончилась 3 августа очередная протестная акция в Москве. Выразить солидарность с москвичами на улицы вышли тысячи жителей Петербурга. (04.08.2019)  

Ссылки в интернете

Страница протестной акции 10 августа в Москве в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

Также по теме

Russland l Kundgebung für freie Wahlen in Sankt-Petersburg

В Санкт-Петербурге прошла акция за честные выборы в Мосгордуму 03.08.2019

На согласованном митинге против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму в Санкт-Петербурге собралось около 2000 человек. Полиция провела единичные задержания.

Russland l Protest gegen Wahlausschluss von Oppositionskandidaten - Festnahme von Teilnehmer

На акции протеста в Москве задержаны более 800 человек 03.08.2019

Несмотря на противодействие столичных властей, в Москве демонстранты вышли на акцию протеста за честные выборы. DW следила за событиями.

Russland, Moskau: Proteste der Opposition

Волков анонсировал новую акцию за честные выборы в Мосгордуму по всей России 04.08.2019

Сторонники Алексея Навального требуют освободить незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму и других задержанных, а также отправить в отставку мэра Москвы Сергея Собянина.

Реклама

Самые читаемые

Эксперты США предполагают взрыв двигателя на ядерной тяге под Архангельском  

Как немцы привлекают удачу (фотогалерея)  

В правящей коалиции ФРГ наметился раскол по вопросу о выводе контингента США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно