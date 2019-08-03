В Москве на митинг за свободные выборы пришли до 50 тысяч человек

Акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму и арестов активистов согласована с властями. DW следит за событиями.
В Москве на проспекте академика Сахарова в субботу, 10 августа, в 14.00 по местному времени начинается акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа. Митинг "Вернем себе право на выборы" был согласован с городскими властями, организаторы ожидают, что в нем примут участие около 100 тысяч человек. Выйти на эту акцию призвали, в частности, популярный видеоблогер Юрий Дудь, известный российский рэпер Oxxxymiron, а также журналист Леонид Парфенов.
Ряд политиков ранее высказались за продолжении акции в виде "гуляния" по бульварам в центре Москвы. "Мы настаиваем, что у москвичей есть право свободно гулять по своему городу, а не только на отдельно взятом огороженном проспекте под присмотром избивающей их полиции", - говорится на странице акции в Facebook, созданной командой оппозиционного политика Алексея Навального. В свою очередь Следственный комитет РФ (СКР) предостерег от "участия в так называемых "мирных прогулках", которые могут состояться после акции, пригрозив "правовыми последствиями - вплоть до уголовной ответственности" за такие "несанкционированные мероприятия".
Протесты за честные выборы в Мосгордуму 29 июля и 3 августа не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. Правозащитники сообщили о многочисленных случаях применения насилия правоохранителями в отношении демонстрантов.
Между тем сторонники Навального 10 августа проводят акции солидарности с участниками московского митинга в десятках городов страны. DW следит за развитием событий в режиме реального времени (время московское), на месте работают наши корреспонденты.
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К 16.30 на митинге насчитывалось 49,9 тысячи участников, сообщает "Белый счетчик".
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В студии канала "Навальный LIVE" идет обыск. Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что планируют изымать всю технику, адвокатов к сотрудникам не пускают. "Всех повезут на допрос на Новокузнецкую в СК Москвы", - написал далее Чиков.
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Со сцены объявлено о завершении митинга. Его участники расходятся.
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Группа IC3PEAK ушла с митинга в сопровождении сотрудников полиции, сообщает корреспондент DW. В связи с этим появились сообщения о задержании музыкантов.
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Борис Золотаревский, предложивший идти к администрации президента РФ, задержан, сообщает корреспондент DW.
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По данным "ОВД-Инфо", всего в трех городах задержали 66 человек: 51 - в Санкт-Петербурге, 8 - в Москве и 7 - в Ростове-на-Дону.
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Начальник штаба Ивана Жданова Борис Золотаревский со сцены призвал участников митинга вместе дойти до станции метро Китай-город, около которой находится администрация президента России Владимира Путина. Акция подходит к концу, после Золотаревского на сцену вышла группа "Кровосток".
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Полиция оцепила проспект Сахарова, в частности, укреплен выход на Садовое кольцо, сообщает корреспондент DW. Власти Москвы согласовали митинг только до 16.00.
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Корреспондент DW передает, что проспект Сахарова заполнен, перед рамками безопасности скопилось много людей, которые не смогли попасть на митинг. По данным "Белого счетчика", в 15.30 мск на проспект Сахарова пришли 47 тысяч человек. полиция насчитала 20 тысяч.
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"ОВД-Инфо" сообщает, что в трех городах задержаны 27 человек. Более 50 активистов задержаны в Санкт-Петербурге, среди них сотрудники штаба Навального. В Twitter штаба сообщается, что в ходе акции провокаторы распылили перцовый газ. Пять человек задержаны в Москве, двое - в Ростове-на-Дону. По данным "МБХ Медиа", в Ростове-на-Дону задержали еще восемь человек, среди них координатор штаба Алексея Навального Ксения Середкина.
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ГУ МВД России по Москве сообщило, что к нему якобы обратились "организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия".
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На проспекте Сахарова выступил Леонид Парфенов, который раскритиковал власть за то, что она "завралась" и не допускает честные выборы. Парфенов назвал ОМОН "главным хипстером Москвы", который "и гуляет где хочет, и паркуется где хочет". Он призвал не запрещать рэперам выступать на концерте и спел строчку из песни юмориста Face.
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К началу акции на проспекте Сахарова собрались 7200 человек, сообщает "Белый счетчик". Пропускают через рамки медленно, скопились большие очереди.
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В Санкт-Петербурге у Гостиного двора задержаны шесть участников одиночных пикетов, передает корреспондент телеканала "Дождь". Санкт-Петербургский штаб Навального сообщил, что задержана замкоординатора начальника штаба Ольга Гусева.
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Интернет-портал "ОВД-Инфо" сообщил о первых задержаниях участников митинга в Москве, такую же информацию обнародовал телеканал "Дождь". По данным правозащитников, первым полицейские увезли в ОВД "Басманный" молодого человека, державшего листовки с надписью "Свободу Егору Жукову", чтобы проверить документы и взять объяснения.
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Команда YouTube-канала "Навальный Live" перед началом трансляции с митинга в Москве сообщила, что в квартиру, где размещена одна из ее резервных студий, ворвались сотрудники ОМОНа. "Дверь выломали, наших сотрудников задерживают", - написали активисты в Twitter. По их словам, правоохранители ищут Любовь Соболь, которая ранее уже была задержана и увезена в неизвестном направлении.
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Митинг в Москве начался. Весь проспект Сахарова заполнен, сообщает корреспондент DW с места проведения акции.
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Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила в своем микроблоге Twitter, что полицейские в масках и с оружием пришли с обыском в центр сбора подписей (ЦСП) ее штаба. "Меня увозят из ЦСП", "на митинг я не доеду", - написала Соболь.
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Пикеты солидарности идут, в частности, в таких городах, как Екатеринбург, Уфа, Иваново, Челябинск. В некоторых из них активисты проводят серию одиночных акций.
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Пикеты солидарности с участниками московского митинга "Вернем себе право на выборы" проходят по всей России, в ряде городов, в том числе Владивостоке, Красноярске, Хабаровске и Омске, они уже завершились.
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