В Москве на антифашистском турнире задержаны 80 человек

В Москве в воскресенье, 17 ноября, были задержаны более 80 участников и зрителей турнира по боевым искусствам в память антифашиста Ивана Хуторского. По словам пострадавших, задержания проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму, объяснив происходящее необходимостью проверить всех "по базе".

Задержанных, в том числе и пять несовершеннолетних, отвезли в три разных отделения полиции, где раздали анкеты, в которых требовалось указать адрес, цвет глаз, телосложение, место работы, учебы, национальность и другие личные данные. Всех принудительно сфотографировали. К 19 часам по московскому времени освободили всех, кроме несовершеннолетних, которые остались дожидаться приезда родителей.

Кто такой Иван Хуторской

Иван Хуторской - московский антифашист, убитый в 2009 года в подъезде собственного дома. По версии следствия, к убийству причастны члены "Боевой организации русских националистов" (БОРН). В 2011 году за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой к пожизненному заключению был приговорен лидер БОРН Никита Тихонова. Его сожительница Евгения Хасис получила 18 лет лишения свободы.

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