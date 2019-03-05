 В Москве на акции ″Две гвоздики товарищу Сталину″ задержаны сторонники декоммунизации | Новости из Германии о России | DW | 05.03.2019

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Россия

В Москве на акции "Две гвоздики товарищу Сталину" задержаны сторонники декоммунизации

Участников проекта "Декоммунизация" Евгения Сучкова и Ольгу Савченко доставили в отдел полиции по району Китай-город.

Плакаты с изображением Иосифа Сталина

Плакаты с изображением Иосифа Сталина (фото из архива)

В Москве во вторник, 5 марта, были задержаны участники проекта "Декоммунизация" Евгений Сучков и Ольга Савченко, которые бросили две сломленные гвоздики в гранитный бюст у могилы Иосифа Сталина на Красной площади. Об этом сообщил правозащитный медиа-портал "ОВД-инфо".

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При этом Сучков, по словам присутствовавших при задержании активистов, выкрикнул: "Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей". Савченко также осудила деятельность Сталина, заявив: "Позор палачу!"

"Две гвоздики товарищу Сталину"

Активистов доставили в отдел полиции по району Китай-город. У них забрали паспорта, Сучкова сфотографировали для внесения в базу правонарушителей. Задержанных отпустили после составления протоколов по статье "организация массового одновременного пребывания граждан".

У проекта "Декоммунизация" "Вконтакте" - более 9000 подписчиков. Организаторы настаивают на расследовании "преступлений... коммунистического режима".

Во вторник, 5 марта, на Красной площади по инициативе Компартии РФ, приуроченной к 66-й годовщине со дня смерти Иосифа Сталина 5 марта 1953 года, прошла акция "Две гвоздики товарищу Сталину". По неофициальным оценкам, она собрала около 500 человек.

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    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

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  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

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    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

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    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

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    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

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    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

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    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


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Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. (21.08.2014)  

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