В Москве на акции в день рождения Котова задержали 7 человек

Друзья осужденного по "дадинской статье" активиста Константина Котова недалеко от Кремля запустили в небо воздушные шары цветов российского флага с надписью "Свободу Котову".
Друзья активиста Константина Котова, приговоренного в сентябре 2019 года к четырем годам общего режима за повторное нарушение правил организации митингов (так называемая "дадинская статья") устроили в день рождения активиста, 22 февраля, на Большом Москворецком мосту, недалеко от Кремля, акцию в поддержку заключенного. По ее завершении полицейские задержали семь человек, в том числе двух журналистов, передает 22 февраля "Новая газета". Их доставили в отделение полиции "Китай-город".
Как сообщил позже Telegram-канал "Протестный МГУ", обоих журналистов - корреспондента "Новой газеты" Викторию Одиссонову и сотрудника проекта Sota.Vision Дениса Стяжкина - впоследствии отпустили, разорвав составленные на них протоколы.
Акции в поддержку Константина Котова в Москве
В честь 35-летия Константина Котова, отбывающего сейчас наказание в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, участники акции в его поддержку запустили в небо несколько шаров цветов российского флага. На некоторых шарах были надписи "Свободу Котову". По словам активистов, они желают скорейшего освобождения не только Котову, но и его жене Анне Павликовой, являющейся обвиняемой по делу "Нового величия".
Ожидается, что 22 февраля в Москве пройдут еще несколько акций в поддержку Константина Котова, в том числе одиночные пикеты на местах прежних задержаний активиста: у памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре, на пересечении Театрального проезда и Неглинной улицы, возле памятника Ломоносову у Главного здания МГУ и на площади Ильинские ворота.
Кроме того, организаторы акции подавали заявку на проведение массового пикета в 13.00 мск у метро Третьяковская и в нескольких резервных точках, однако московские власти ни одно из заявленных мест не согласовали, предложив активистам перенести акцию в "гайд-парк" в Сокольниках.
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