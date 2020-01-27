 В Москве на акции в день рождения Котова задержали 7 человек | Новости из Германии о России | DW | 22.02.2020

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Россия

В Москве на акции в день рождения Котова задержали 7 человек

Друзья осужденного по "дадинской статье" активиста Константина Котова недалеко от Кремля запустили в небо воздушные шары цветов российского флага с надписью "Свободу Котову".

Осужденный по дадинской статье активист Константин Котов в исправительной колонии номер 2 города Покров Владимирской области

Осужденный по "дадинской статье" активист Константин Котов в тюрьме

Друзья активиста Константина Котова, приговоренного в сентябре 2019 года к четырем годам общего режима за повторное нарушение правил организации митингов (так называемая "дадинская статья") устроили в день рождения активиста, 22 февраля, на Большом Москворецком мосту, недалеко от Кремля, акцию в поддержку заключенного. По ее завершении полицейские задержали семь человек, в том числе двух журналистов, передает 22 февраля "Новая газета". Их доставили в отделение полиции "Китай-город".

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Подходит к концу следствие по делу "Нового величия". Его фигурантов обвиняют в попытке свергнуть конституционный строй в РФ. Правозащитники уверены, что процесс - показательный. (12.03.2019)

Как сообщил позже Telegram-канал "Протестный МГУ", обоих журналистов - корреспондента "Новой газеты" Викторию Одиссонову и сотрудника проекта Sota.Vision Дениса Стяжкина - впоследствии отпустили, разорвав составленные на них протоколы.

Акции в поддержку Константина Котова в Москве

В честь 35-летия Константина Котова, отбывающего сейчас наказание в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, участники акции в его поддержку запустили в небо несколько шаров цветов российского флага. На некоторых шарах были надписи "Свободу Котову". По словам активистов, они желают скорейшего освобождения не только Котову, но и его жене Анне Павликовой, являющейся обвиняемой по делу "Нового величия".

Ожидается, что 22 февраля в Москве пройдут еще несколько акций в поддержку Константина Котова, в том числе одиночные пикеты на местах прежних задержаний активиста: у памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре, на пересечении Театрального проезда и Неглинной улицы, возле памятника Ломоносову у Главного здания МГУ и на площади Ильинские ворота. 

Кроме того, организаторы акции подавали заявку на проведение массового пикета в 13.00 мск у метро Третьяковская и в нескольких резервных точках, однако московские власти ни одно из заявленных мест не согласовали, предложив активистам перенести акцию в "гайд-парк" в Сокольниках.

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    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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