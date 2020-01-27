В Москве на акции в день рождения Котова задержали 7 человек

Друзья активиста Константина Котова, приговоренного в сентябре 2019 года к четырем годам общего режима за повторное нарушение правил организации митингов (так называемая "дадинская статья") устроили в день рождения активиста, 22 февраля, на Большом Москворецком мосту, недалеко от Кремля, акцию в поддержку заключенного. По ее завершении полицейские задержали семь человек, в том числе двух журналистов, передает 22 февраля "Новая газета". Их доставили в отделение полиции "Китай-город".

Как сообщил позже Telegram-канал "Протестный МГУ", обоих журналистов - корреспондента "Новой газеты" Викторию Одиссонову и сотрудника проекта Sota.Vision Дениса Стяжкина - впоследствии отпустили, разорвав составленные на них протоколы.

Акции в поддержку Константина Котова в Москве

В честь 35-летия Константина Котова, отбывающего сейчас наказание в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, участники акции в его поддержку запустили в небо несколько шаров цветов российского флага. На некоторых шарах были надписи "Свободу Котову". По словам активистов, они желают скорейшего освобождения не только Котову, но и его жене Анне Павликовой, являющейся обвиняемой по делу "Нового величия".

Ожидается, что 22 февраля в Москве пройдут еще несколько акций в поддержку Константина Котова, в том числе одиночные пикеты на местах прежних задержаний активиста: у памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре, на пересечении Театрального проезда и Неглинной улицы, возле памятника Ломоносову у Главного здания МГУ и на площади Ильинские ворота.

Кроме того, организаторы акции подавали заявку на проведение массового пикета в 13.00 мск у метро Третьяковская и в нескольких резервных точках, однако московские власти ни одно из заявленных мест не согласовали, предложив активистам перенести акцию в "гайд-парк" в Сокольниках.

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