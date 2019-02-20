 В Москве националисты пытались сорвать показ фильма Красовского | Новости из Германии о России | DW | 21.02.2019

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Россия

В Москве националисты пытались сорвать показ фильма Красовского

В здание "Мемориала" в Москве, где проходила демонстрация кинокомедии режиссера Алексея Красовского "Праздник", ворвались около 20 активистов движения SERB.

Сцена из фильма Праздник

Сцена из фильма "Праздник"

Члены националистического движения SERB попытались сорвать показ фильма режиссера Алексея Красовского "Праздник" о блокадном Ленинграде. Об этом сообщили в среду, 20 февраля, на своей странице в Facebook представители международного правозащитного общества "Мемориал" в Москве, где проходила демонстрация.

Контекст

75 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда. Немецкий историк Йорг Ганценмюллер рассказывает о том, зачем она нужна была Гитлеру. (26.01.2019)

На YouTube выставлен фильм Алексея Красовского "Праздник", который вызвал много шума, включая призывы к запрету и угрозы в адрес режиссера. Его посмотрел писатель Виктор Ерофеев. (03.01.2019)

По их словам, через десять минут после начала показа в здание "ворвались странные люди с георгиевскими ленточками, с кучей разных камер и других девайсов, с баллончиками ЛДПР, с пресс-картами на груди". Речь шла примерно о 20 активистах SERB, среди которых, в частности, были актер Игорь Бекетов (псевдоним - Гоша Тарасевич) и один из руководителей движения, бывший член Совета депутатов Замоскворечья Игорь Брумель.

Устроители показа вызвали полицию, которая, как рассказали позднее в "Мемориале", не приезжала "больше получаса". Примерно в это же время к зданию прибыли журналисты телеканала НТВ.

В результате на показе остались 50-70 зрителей. Националистов из помещения вывели, а члены правления "Мемориала" Елена Жемкова, Олег Орлов и юрист правозащитного центра "Мемориал" Татьяна Глушкова отправились в ОВД по Тверскому району давать показания.

Фильм создан на пожертвования

Алексей Красовский опубликовал "Праздник" на своем канале в YouTube 3 января с реквизитами для перечисления пожертвований. Фильм создан без поддержки государства и каких-либо фондов, на личные средства создателей, поясняется в начальных титрах. Режиссер не подавал заявление на получение прокатного удостоверения, так как был заранее уверен в отказе.

Еще до премьеры "Праздника" секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак и Российское военно-историческое общество (РВИО) призывали не давать картине прокатное удостоверение. В декабре 2018 года Красовский рассказал телеканалу "Дождь", что петербургская прокуратура проверяет обстоятельства создания фильма, а сотрудника съемочной группы вызвали на допрос. Позднее на допрос был приглашен и сам Красовский.

Лента вызвала неоднозначные отклики. Так, писатель Виктор Ерофеевв комментарии для DW написал, что "это трагикомедия о поведении людей в большой беде, об их искаженном сознании, порою граничащем с бредом".

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