В Москве националисты пытались сорвать показ фильма Красовского

Члены националистического движения SERB попытались сорвать показ фильма режиссера Алексея Красовского "Праздник" о блокадном Ленинграде. Об этом сообщили в среду, 20 февраля, на своей странице в Facebook представители международного правозащитного общества "Мемориал" в Москве, где проходила демонстрация.

По их словам, через десять минут после начала показа в здание "ворвались странные люди с георгиевскими ленточками, с кучей разных камер и других девайсов, с баллончиками ЛДПР, с пресс-картами на груди". Речь шла примерно о 20 активистах SERB, среди которых, в частности, были актер Игорь Бекетов (псевдоним - Гоша Тарасевич) и один из руководителей движения, бывший член Совета депутатов Замоскворечья Игорь Брумель.

Устроители показа вызвали полицию, которая, как рассказали позднее в "Мемориале", не приезжала "больше получаса". Примерно в это же время к зданию прибыли журналисты телеканала НТВ.

В результате на показе остались 50-70 зрителей. Националистов из помещения вывели, а члены правления "Мемориала" Елена Жемкова, Олег Орлов и юрист правозащитного центра "Мемориал" Татьяна Глушкова отправились в ОВД по Тверскому району давать показания.

Фильм создан на пожертвования

Алексей Красовский опубликовал "Праздник" на своем канале в YouTube 3 января с реквизитами для перечисления пожертвований. Фильм создан без поддержки государства и каких-либо фондов, на личные средства создателей, поясняется в начальных титрах. Режиссер не подавал заявление на получение прокатного удостоверения, так как был заранее уверен в отказе.

Еще до премьеры "Праздника" секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак и Российское военно-историческое общество (РВИО) призывали не давать картине прокатное удостоверение. В декабре 2018 года Красовский рассказал телеканалу "Дождь", что петербургская прокуратура проверяет обстоятельства создания фильма, а сотрудника съемочной группы вызвали на допрос. Позднее на допрос был приглашен и сам Красовский.

Лента вызвала неоднозначные отклики. Так, писатель Виктор Ерофеевв комментарии для DW написал, что "это трагикомедия о поведении людей в большой беде, об их искаженном сознании, порою граничащем с бредом".

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