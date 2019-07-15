В Москве митингуют "за право на выбор"

На Трубной площади в Москве вечером в понедельник, 15 июля, проходит акция "За право на выбор", ее участники протестуют против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Как передает корреспондент DW с места событий, всего в акции принимают участие от 500 до 1 тысячи человек.

В числе собравшихся - Любовь Соболь, выдвигавшая свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму в 43-м округе. Накануне ее задержали после демонстрации у здания Мосгоризбиркома, однако она была отпущена из ОВД уже ночью. Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) заявила, что не отступит и будет "продолжать голодовку".

Сергей Митрохин и Константин Янкаускас на Трубной площади

Кроме того, к активистам присоединились другие кандидаты - член Совета депутатов Зюзино Константин Янкаускас и гендиректор градозащитной некоммерческой организации "Центр Столица" Сергей Митрохин. "Мы требуем зарегистрировать на выборах всех", - заявил последний.

Яшин объявил, что его официально сняли с выборов

Между тем Илье Яшину, который возглавляет муниципалитет Красносельский в Москве, не удалось обжаловать решение о снятии с выборов в Мосгордуму из-за брака в подписях. "Все, меня официально снимают с выборов", - написал он в Facebook, добавив, что будет готовить официальную апелляцию. Политик также приехал на Трубную и пообещал, что выйдет на согласованный митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму на проспекте Сахарова 20 июля.

По словам Яшина, на заседании рабочей группы Московской городской избирательной комиссии аргументы его штаба "были просто проигнорированы". Так, члены Мосизбиркома отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших информацию о подлинности свои подписи, на заседание также не пустили избирателей.

"Мы прекрасно понимаем, что я имею законное право участвовать в выборах, все это понимают. Я - избранный глава округа, у меня самый высокий рейтинг", - заявил политик, обращаясь к собравшимся на Трубной. "Снимая меня, они снимают вас всех, они снимают пять тысяч моих избирателей", - добавил он.

Собравшиеся несколько раз принимались скандировать: "Допускай!" Кто-то из активистов развернул флаг с надписью "Бессрочный протест". Приблизительно через полтора часа после начала мероприятия кто-то в толпе поджег дымовую шашку, после этого часть митингующих перешла на Петровский бульвар.

Члены националистического движения SERB спровоцировали драку. В происходящее вмешались полицейские. Несколько раз они произносили в мегафоны: "Отойдите, пожалуйста, не мешайте работе полиции". В ответ толпа принималась скандировать: "Не позорь свои погоны ".

Количество силовиков начало увеличиваться, подъехали два автозака. Несколько человек полиция силой увела с площади, после чего начала перекрывать бульвар.

После того, как провокаторов из SERB под крики "Арестуй!" вывели из толпы, собравшиеся постепенно начали расходиться. Некоторое время на площади еще оставался ряд оппозиционных политиков. "Мы придем опять! И будем приходить каждый день в 19 часов", - пообещал в заключение независимый кандидат в Мосгордуму Иван Жданов.

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