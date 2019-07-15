 В Москве митингуют ″за право на выбор″ | Новости из Германии о России | DW | 15.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Москве митингуют "за право на выбор"

Любовь Соболь, Сергей Митрохин и другие кандидаты на выборах в Мосгордуму собрались на несогласованную акцию на Трубной площади. Илья Яшин сообщил, что его официально сняли с выборов. DW следит за развитием событий.

Акция в поддержку независимых кандидатов на Трубной площади в Москве, 15 июля 2019 г.

Илья Яшин, Константин Янкаускас и Иван Жданов на акции в поддержку независимых кандидатов на Трубной площади в Москве, 15 июля 2019 г.

На Трубной площади в Москве вечером в понедельник, 15 июля, проходит акция "За право на выбор", ее участники протестуют против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Как передает корреспондент DW с места событий, всего в акции принимают участие от 500 до 1 тысячи человек. 
В числе собравшихся - Любовь Соболь, выдвигавшая свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму в 43-м округе. Накануне ее задержали после демонстрации у здания Мосгоризбиркома, однако она была отпущена из ОВД уже ночью. Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) заявила, что не отступит и будет "продолжать голодовку".

Сергей Митрохин и Константин Янкаускас на Трубной площади

Сергей Митрохин и Константин Янкаускас на Трубной площади

Кроме того, к активистам присоединились другие кандидаты - член Совета депутатов Зюзино Константин Янкаускас и гендиректор градозащитной некоммерческой организации "Центр Столица" Сергей Митрохин. "Мы требуем зарегистрировать на выборах всех", - заявил последний.

Яшин объявил, что его официально сняли с выборов

Между тем Илье Яшину, который возглавляет муниципалитет Красносельский в Москве, не удалось обжаловать решение о снятии с выборов в Мосгордуму из-за брака в подписях. "Все, меня официально снимают с выборов", - написал он в Facebook, добавив, что будет готовить официальную апелляцию. Политик также приехал на Трубную и пообещал, что выйдет на согласованный  митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму на проспекте Сахарова 20 июля.

Контекст

Самовыдвиженцы пытаются успеть собрать нужные для регистрации на выборах в Мосгордуму подписи. Что можно успеть за оставшуюся неделю? Подробнее - в репортаже DW. (30.06.2019)

Кандидаты в мэры Москвы представили в Мосгордуме свои предвыборные программы. DW побывала на встрече, для участников которой это была еще одна возможность набрать голоса для преодоления "муниципального фильтра". (27.06.2018)

По словам Яшина, на заседании рабочей группы Московской городской избирательной комиссии аргументы его штаба "были просто проигнорированы". Так, члены Мосизбиркома отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших информацию о подлинности свои подписи, на заседание также не пустили избирателей.

"Мы прекрасно понимаем, что я имею законное право участвовать в выборах, все это понимают. Я - избранный глава округа, у меня самый высокий рейтинг", - заявил политик, обращаясь к собравшимся на Трубной. "Снимая меня, они снимают вас всех, они снимают пять тысяч моих избирателей", - добавил он.

Собравшиеся несколько раз принимались скандировать: "Допускай!" Кто-то из активистов развернул флаг с надписью "Бессрочный протест".  Приблизительно через полтора часа после начала мероприятия кто-то в толпе поджег дымовую шашку, после этого часть митингующих перешла на Петровский бульвар.

Члены националистического движения SERB спровоцировали драку. В происходящее вмешались полицейские. Несколько раз они произносили в мегафоны: "Отойдите, пожалуйста, не мешайте работе полиции". В ответ толпа принималась скандировать: "Не позорь свои погоны ".

Количество силовиков начало увеличиваться, подъехали два автозака. Несколько человек полиция силой увела с площади, после чего начала перекрывать бульвар.

После того, как провокаторов из SERB  под крики "Арестуй!" вывели из толпы, собравшиеся постепенно начали расходиться. Некоторое время на площади еще оставался ряд оппозиционных политиков. "Мы придем опять! И будем приходить каждый день в 19 часов", - пообещал в заключение независимый кандидат в Мосгордуму Иван Жданов.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 02:17

Независимые кандидаты объявили бессрочную акцию протеста (15.07.2019)

  • Спецнабор для избирателя в россии - календарик и блокнот с магнитом

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    "Сувениры" от Центризбиркома

    Утром выходного дня москвичей стали будить звонками в дверь. Это представители ЦИК принесли спецнабор для избирателя. Гражданам вручали памятки о том, как голосовать, календарик и блокнот с магнитом. При этом настойчиво выясняли, пойдет ли открывший дверь человек на избирательный участок и сколько избирателей проживают в его квартире.

  • Здание Центризбиркома в Москве

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    Ведомство Эллы Памфиловой

    Здание Центризбиркома в Москве расположено на улице Большая Черкасская. Охраняется полицией.

  • Баннер с информацией о президентских выборах в РФ

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    Самый распространенный в Москве баннер

    По большей части баннеры в Москве вывесил сам ЦИК. Казалось бы, они призывают лишь прийти на выборы. Однако некоторые москвичи полагают, что текст баннера рекламирует вполне конкретного кандидата - действующего президента Владимира Путина.

  • Предвыборный штаб Владимира Путина на улице Новый Арбат

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    Штаб президента

    Предвыборный штаб Владимира Путина расположен в здании правительства Москвы по адресу улица Новый Арбат, 36. Вблизи здания никаких баннеров кандидата Путина не обнаружено.

  • Рекламный щит с изображением Владимира Путина

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    Агитация в Воронеже

    Зато рекламные щиты с изображением Владимира Путина можно нередко встретить в других городах России. Этот щит установлен в Воронеже.

  • Рекламный щит Павла Грудинина

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    Кандидаты в президенты лицом к лицу

    Строго напротив путинского баннера воронежские сторонники Павла Грудинина установили его рекламный щит.

  • Грузовик с рекламой ЛДПР и Жириновского

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    Изобретательный Жириновский

    Хитрость и изобретательность проявил Владимир Жириновский. Грузовики и легковушки с рекламой ЛДПР начали ездить по Москве задолго до старта предвыборной кампании. А вот слово "Жириновский" появилось на них позже.

  • Предвыборная агитация на фоне стройматериалов

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    Строить и жить помогает

    Воронежцев, желающих приобрести стройматериалы, в частности доски, встречает предвыборная агитация от ЦИК.

  • На Бульварном кольце сугробы закрывают часть агитационного плаката ЦИК

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    Погодные коррективы

    Январь и февраль выдались в Москве снежными. На Бульварном кольце сугробы закрывают часть агитации ЦИК, на которой написано "Наша страна. Наш президент. Наш выбор".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Контекст

Предвыборная агитация в столице и регионах России

17 февраля, за месяц до выборов президента, в России начнется агитация в СМИ. До этого дня кандидаты имели возможность лишь вывешивать свои баннеры и раздавать листовки. (16.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Любовь Соболь: Я не деньги, чтобы всем нравиться  

Оппозиционные кандидаты завершают сбор подписей  

Независимые кандидаты объявили бессрочную акцию протеста (15.07.2019)  

Также по теме

Russland | Kundgebung in Moskau für unabhängige Kandidaten bei der Kommunalwahl

Независимые кандидаты в Мосгордуму выйдут на санкционированный митинг 20 июля 15.07.2019

Митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму пройдет на проспекте Сахарова 20 июля, сообщается на сайте Либертарианской партии.

Moskau | Protest Wahlen Stadtduma | Sobol

Сотни людей вышли на акцию поддержки независимых кандидатов в Москве 14.07.2019

В знак протеста против отказа кандидатам от оппозиции в регистрации на выборах в Мосгордуму их сторонники собрались в воскресенье, 14 июля, в Москве, в Новопушкинском сквере.

Russland Proteste in Moskau

Глава Мосизбиркома готов встретиться с независимыми кандидатами 15.07.2019

Глава Мосизбиркома Валентин Горбунов уверяет, что отказался принять активистов в воскресенье, потому что этот был нерабочий день.

Реклама

Самые читаемые

Как развивать отстающие регионы? У Германии есть 12 идей  

Столтенберг предупредил ФРГ о новой российской ракете средней дальности  

Трамп предложил конгрессменам-демократкам "вернуться в свои страны"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно