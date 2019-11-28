 В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за угрозы взрывов | Новости из Германии о России | DW | 28.11.2019

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Россия

В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за угрозы взрывов

Московские и петербургские суды получили сообщения о минировании зданий.

Эвакуация из-за сообщений об угрозе взрыва

Сообщения о бомбах получили сразу семь судов в Москве и девять в Петербурге. Везде была объявлена эвакуация. В Москве она затронула более 400 человек, которые были в зданиях Басманного, Кузьминского, Останкинского, Тверского, Мещанского, Измайловского и Тимирязевского судов на момент получения сообщения о минировании.

В Северной столице первое сообщение с угрозой получил Санкт-Петербургский городской суд. Пресс-служба суда опубликовала это письмо. В нем содержалось требование выплатить 120 биткоинов (более 57,8 миллиона рублей, по курсу 28 ноября): "Сообщения о Взырвах будут приходить до тех пор, пока Костстантин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX" (орфография полученного письма сохранена. - Ред). В письме указана ссылка на историю биржи криптовалют Wex, пользователи которой потеряли свои средства и называют в качестве виновника бизнесмена Малофеева.

Контекст

Расходы государства на эвакуацию людей из якобы заминированных зданий и сооружений только за одну неделю составили 300 млн рублей. Эта цифра не учитывает потери бизнес-структур. (18.09.2017)

Предупреждения об угрозе взрыва получили жители Кемерово, Абакана, Новосибирска, Красноярска, Омска. Десятки тысяч человек, в том числе пациенты с капельницами и "беременные в одеялах", оказались в мороз на улице. (28.01.2019)

Аналогичные письма получили Красногвардейский, Московский, Фрунзенский, Кировский, Пушкинский, Смольнинский, Западный окружной военный, Санкт-Петербургский гарнизонный военный суды.

После эвакуации и проверки зданий сотрудники некоторых судов успели до конца рабочего дня вернуться к работе.

В начале 2019 года в России была массовая эвакуация сразу в нескольких городах, вызванная сообщениями о минировании. 25 января сообщения об угрозе взрыва поступили в Чите, Иркутске, Благовещенске, Улан-Уде, на Сахалине, в Якутске и других городах. Речь шла об административных зданиях, школах, больницах, торговых центрах. 

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    Автор: Илья Коваль


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