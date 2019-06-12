В Москве и Петербурге проходят акции против политрепрессий

В Москве и в Санкт-Петербурге в субботу, 31 августа, проходят несогласованные акции против политических репрессий и в поддержку задержанных в ходе протестных мероприятий в конце июля и в начале августа.



В столице РФ к памятнику Грибоедову на Чистых прудах стянули автозаки, туда же подходят активисты, в основном разрозненными группами, собралось много журналистов. Как передает корреспондент DW, у выхода из метро сотрудники полиции проводят дополнительный досмотр. Площадь перед памятником, откуда начнется шествие, почти заполнена, там находятся около 300 человек. По субъективным оценкам, почти каждый третий из собравшихся - сотрудник СМИ.



В акции в Москве участвуют и одиночные пикетчики



Среди участников акции - несколько одиночных пикетчиков. Сначала плакат с надписью "Политзаключенным - свободу! Путинскую ОПГ (организованную преступную группировку. - Ред.) - под суд!" - держала женщина в черной футболке. Позднее в нескольких метрах от нее встала девушка, ее практически сразу плотным кольцом обступили журналисты.





На шествие пришли лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский и правозащитник Сергей Мохнаткин, который находится под следствием по делу о неуважении к суду, но все равно решил присоединиться к акции. В толпе были замечены муниципальный депутат Илья Азар и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Люди хлопают, скандируют: "Мы здесь власть!" - и постепенно выдвигаются к Пушкинской площади.



Либертарианская партия России и муниципальный депутат Елена Русакова подавали заявки на проведение акции 31 августа в Москве, но получили отказ от мэрии. Организаторы оспорили запрет и добились частичного удовлетворения своего иска, однако позже Мосгорсуд отменил постановление. Любовь Соболь тем не менее призвала пройти шествием от памятника Грибоедову к Пушкинской площади.

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