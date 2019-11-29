В Москве и Петербурге вновь эвакуируют суды

В Москве и Санкт-Петербурге второй день подряд в суды поступали сообщения о минировании. Из судов эвакуировали посетителей, рассмотрение дел было прервано. В Москве в пятницу, 29 ноября, вывели людей из здания Басманного суда, где принималось решение об аресте нового фигуранта "московского дела" Сергея Суровцеваи рассматривалось дело экс-министра Подмосковья Алексея Кузнецова, и из Мосгорсуда, где разбирался иск об ущербе к организаторам митингов в Москве.

В Басманном суде судья по делу Кузнецова объявил о возникновении "чрезвычайной ситуации" и попросил покинуть здание. В пресс-службе Мосгорсуда пояснили, что эвакуация была проведена в связи с поступившим на электронную почту сообщением о минировании. Такие же сообщения поступили на электронную почту Басманного, Пресненского, Замоскворецкого, Чертановского судов.

Сообщения об эвакуации появились также в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Согласно им, посетителей вывели из Приморского суда, Выборгского, Невского, Петродворцового, Красногвардейского и Колпинского.

В четверг угрозы получили 12 судов



Схожая ситуация возникла день назад. В Москве на электронные адреса Басманного, Измайловского, Кузьминского, Тверского, Мещанского, Останкинского и Тимирязевского судов поступили письма с сообщением о якобы заложенном в зданиях взрывном устройстве. В общей сложности из зданий судов было эвакуировано около тысячи сотрудников и посетителей.

В Мещанском суде в этот момент шло заседание по делу участников акции 27 июля Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных, которые, по версии следствия, в ходе акции повалили одного из бойцов ОМОН на землю и пнули ногами. В этом же суде рассматривались доказательства защиты режиссера Кирилла Серебренникова.

В Петербурге в четверг были эвакуированы четыре районных суда - Красногвардейский, Московский и Фрунзенский и Кировский - и городской суд. Неизвестный, сообщивший о минировании горсуда, заявил, что такие сообщения будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев (основатель группы компаний "Царьград") не вернет долг в 120 биткоинов.

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