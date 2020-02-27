В Москве и других городах России проходят акции памяти Бориса Немцова

В центре российской столицы в субботу, 29 февраля, проходит марш памяти одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова, убитого пять лет назад. Участники акции проходят через рамки металлоискателей с установленными камерами фиксации, полиция выборочно проверяет документы, передает корреспондент DW.

По данным объединения волонтеров "Белый счетчик", ведущего подсчет участников митингов и шествий, к началу акции на Страстном бульваре собрались 14,4 тысячи человек.

В середине февраля столичные власти согласовали марш памяти Бориса Немцова в пятую годовщину его убийства по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Организаторами была заявлена численность участников в 30 тысяч человек.

Акции памяти убитого в 2015 году политика проходят и в других городах - в частности, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Барнауле, Иркутске. Их участники в этом году выступают также против приговоров по делу "Сети" и изменений в конституции.

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