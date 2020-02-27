 В Москве и других городах России проходят акции памяти Бориса Немцова | Новости из Германии о России | DW | 29.02.2020

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Россия

В Москве и других городах России проходят акции памяти Бориса Немцова

Акции памяти убитого пять лет политика проходят в ряде городов России. Организаторы марша в Москве заявили численность участников в 30 тысяч человек.

На акции памяти Бориса Немцова в Москве

На акции памяти Бориса Немцова в Москве

В центре российской столицы в субботу, 29 февраля, проходит марш памяти одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова, убитого пять лет назад. Участники акции проходят через рамки металлоискателей с установленными камерами фиксации, полиция выборочно проверяет документы, передает корреспондент DW.

Контекст

За время, прошедшее со дня убийства оппозиционера, страна так изменилась, что дискуссию о гибели Немцова власти не могут проигнорировать. За 5 лет их рейтинги заметно просели, отмечает Иван Преображенский. (27.02.2020)

По данным объединения волонтеров "Белый счетчик", ведущего подсчет участников митингов и шествий, к началу акции на Страстном бульваре собрались 14,4 тысячи человек.

В середине февраля столичные власти согласовали марш памяти Бориса Немцова в пятую годовщину его убийства по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Организаторами была заявлена численность участников в 30 тысяч человек.

Акции памяти убитого в 2015 году политика проходят и в других городах - в частности, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Барнауле, Иркутске. Их участники в этом году выступают также против приговоров по делу "Сети" и изменений в конституции.

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    Убийство возле Кремля

    Оппозиционный политик Борис Немцов был убит вечером 27 февраля в центре Москвы в сотне метров от Кремля. Неизвестный выстрелил в него, когда он шел домой по Большому Москворецкому мосту. Преступник скрылся на автомобиле и до сих пор ни он, ни его сообщники не найдены. Сведения о том, что обнаружена их машина, были опровергнуты следствием.

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    По данным следствия, неизвестные стреляли из пистолета Макарова. На месте убийства были изъяты шесть 9-миллиметровых гильз. Официальный представитель СКР Владимир Маркин подчеркнул, что магазин пистолета был заряжен патронами нескольких производителей. Немцов получил четыре огнестрельных ранения, от которых скончался на месте происшествия.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

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    Личный контроль

    Расследование преступления взяли под личный контроль глава МВД Росии Владимир Колокольцев и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кроме того, за ходом следственных действий будет следить Общественная палата России.

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    Версии убийства

    Следственный комитет рассматривает различные версии убийства. В частности, в ведомстве прорабатывают предположения об убийстве с целью дестабилизации политической обстановки в стране, об исламистском следе, о связи преступления с событиями на Украине. Однако не исключается также бытовая версия.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

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    Ведущие мировые политики и правозащитные организации заявили, что были потрясены случившимся в Москве. Они призывают российские власти провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности, чтобы Борис Немцов не пополнил список российских оппозиционеров, чьи убийцы так и не были найдены.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Кремль считает убийство провокацией

    Российский президент Владимир Путин считает, что убийство носит заказной характер и является провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что это была "провокация в том плане, что, безусловно, известно, что Борис Немцов был в оппозиции к руководству России". При этом, по словам Пескова, оппозиционер не представлял угрозы для властей.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Траурный марш в Москве

    На воскресенье, 1 марта, оппозиция наметила проведение в центре Москвы траурного шествия в память о Борисе Немцове. Первоначально в этот день должен был пройти антикризисный марш в московском районе Люблино, однако после убийства политика повестка и формат мероприятия были изменены. Эти изменения уже согласованы со столичной мэрией. В тот же день траурный марш пройдет также в Санкт-Петербурге.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Акции памяти в России и за рубежом

    Акции в память об убитом политике уже прошли в ряде городов России и за рубежом. В частности, в Санкт-Петербурге к Соловецкому камню на Троицкой площади пришли более 200 человек. Также несколько сотен человек собрались у здания Ярославской областной думы, депутатом которой являлся Борис Немцов. Жители Киева несли цветы к посольству России. Акция памяти политика состоялась также в Берлине.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Похороны на Троекуровском кладбище

    Борис Немцов будет похоронен 3 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Перед этим в Сахаровском центре пройдет гражданская панихида.


Смотреть видео 02:43

Марш памяти Немцова - это и дань уважения убитому политику, и протестная акция (28.02.2020)

Контекст

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В Москве сотни людей пришли на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы в память об убитом 27 февраля оппозиционере Борисе Немцове. На 1 марта назначено траурное шествие. (28.02.2015)  

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Участники марша в Москве почтут память Бориса Немцова в пятую годовщину его убийства. Кроме того, планируется выдвинуть требование о сменяемости власти в РФ.

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Все пять предлагаемых маршрутов в центре города Смольный отклонил, отметив в своем отказе, что "неясно", что организаторы подразумевают под аббревиатурой "РФ".

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