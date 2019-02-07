В Москве заявили, что РФ открыта для предложений США по ДРСМД

Замглавы МИД РФ призвал "не списывать в политический утиль" механизмы многостороннего контроля над вооружениями, а укреплять действующие договоры.
Российские власти готовы начать переговоры с Вашингтоном по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Если США пересмотрят свою деструктивную линию и вернутся к соблюдению ДРСМД, Россия открыта к содержательному диалогу по тематике договора… и по всем другим вопросам стратегической стабильности на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга", - заявил в четверг, 7 февраля, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Одновременно он сообщил, что 4 февраля МИД России передал Вашингтону ответную ноту, в которой отверг утверждения американской стороны о несоблюдении Москвой ядерного соглашения. Кроме того, тем самым Москва уведомила Соединенные Штаты о приостановлении обязательств по ДРСМД до возвращения к "неукоснительному соблюдению договора" или до прекращения его действия.
"Не списывать в утиль" механизмы многостороннего контроля
На Смоленской площади также призвали "не списывать в политический утиль" механизмы многостороннего контроля над вооружениями. Напротив, необходимо принимать более активные действия по укреплению действующих договоров, в частности, ДРСМД, подчеркнул Рябков.
Кроме того, замглавы МИД РФ указал, что "Вашингтон так и не предпринял необходимых действий по устранению собственных нарушений договора". "С 1999 года американцы начали неправомерным образом использовать в испытаниях, заявляемых как противоракетные, баллистические ракеты-мишени, аналогичные по своим характеристикам ракетам средней и меньшей дальности", - пояснил он. Подобные тесты, по словам Рябкова, позволяют США поддерживать и развивать технологический потенциал и отрабатывать боевое применение ракет, запрещенных ДРСМД.
США и РФ приостановили участие в ДРСМД
1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил о приостановке со 2 февраля участия США в ДРСМД, на следующий день о "зеркальном ответе" сообщил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва не будет "втягиваться в затратную гонку вооружений", но поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу начать разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности наземного базирования и создать наземный вариант морского ракетного комплекса "Калибр".
В Вашингтоне считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, поскольку ракета, по данным США, способна пролететь более 500 километров. Москва опровергает это утверждение и настаивает, что на заводе заправляют ракету таким количеством топлива, что она не может преодолеть 500-километровый рубеж. Ранее Минобороны РФ устроило зарубежным дипломатам показ ракеты, но представители США, НАТО и Евросоюза от посещения брифинга воздержались.
ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.
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