В Москве заявили, что РФ открыта для предложений США по ДРСМД

Российские власти готовы начать переговоры с Вашингтоном по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Если США пересмотрят свою деструктивную линию и вернутся к соблюдению ДРСМД, Россия открыта к содержательному диалогу по тематике договора… и по всем другим вопросам стратегической стабильности на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга", - заявил в четверг, 7 февраля, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Одновременно он сообщил, что 4 февраля МИД России передал Вашингтону ответную ноту, в которой отверг утверждения американской стороны о несоблюдении Москвой ядерного соглашения. Кроме того, тем самым Москва уведомила Соединенные Штаты о приостановлении обязательств по ДРСМД до возвращения к "неукоснительному соблюдению договора" или до прекращения его действия.

"Не списывать в утиль" механизмы многостороннего контроля

На Смоленской площади также призвали "не списывать в политический утиль" механизмы многостороннего контроля над вооружениями. Напротив, необходимо принимать более активные действия по укреплению действующих договоров, в частности, ДРСМД, подчеркнул Рябков.

Кроме того, замглавы МИД РФ указал, что "Вашингтон так и не предпринял необходимых действий по устранению собственных нарушений договора". "С 1999 года американцы начали неправомерным образом использовать в испытаниях, заявляемых как противоракетные, баллистические ракеты-мишени, аналогичные по своим характеристикам ракетам средней и меньшей дальности", - пояснил он. Подобные тесты, по словам Рябкова, позволяют США поддерживать и развивать технологический потенциал и отрабатывать боевое применение ракет, запрещенных ДРСМД.

США и РФ приостановили участие в ДРСМД

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил о приостановке со 2 февраля участия США в ДРСМД, на следующий день о "зеркальном ответе" сообщил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва не будет "втягиваться в затратную гонку вооружений", но поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу начать разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности наземного базирования и создать наземный вариант морского ракетного комплекса "Калибр".

В Вашингтоне считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, поскольку ракета, по данным США, способна пролететь более 500 километров. Москва опровергает это утверждение и настаивает, что на заводе заправляют ракету таким количеством топлива, что она не может преодолеть 500-километровый рубеж. Ранее Минобороны РФ устроило зарубежным дипломатам показ ракеты, но представители США, НАТО и Евросоюза от посещения брифинга воздержались.

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

Смотрите также:

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Четверть расходов - на оборону В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Расходы в двойном размере Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Оборона и секретные расходы в приоритетах Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать. Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев

