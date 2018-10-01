 В Москве задержан экс-депутат Верховной рады Рудьковский | Новости из Германии о России | DW | 01.10.2018

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Россия

В Москве задержан экс-депутат Верховной рады Рудьковский

Николая Рудьковского в России обвиняют в нападении на посольство РФ в Киеве в июне 2014 года. Сейчас он находится под арестом.

Посольство России в Киеве

Посольство России в Киеве

В Москве задержан бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский, которого РФ обвиняет в нападении на посольство России в Киеве. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщают ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источник. По информации агентств, политика задержали еще 28 сентября в Басманном районе Москвы, сейчас он находится под арестом.

Контекст

Акцией солидарности с Олегом Сенцовым у посольства РФ в Киеве началась глобальная кампания за освобождение "узников Кремля". Украинская диаспора призвала мир к однодневной голодовке солидарности. (13.06.2018)

У посольства РФ в Киеве, где идет голосование на выборах в Госдуму, случились столкновения. Националисты пытались закрыть доступ на избирательный участок. Несколько человек арестованы. Репортаж DW. (18.09.2016)

Басманный суд заочно арестовал Рудьковского еще в 2016 году, его обвиняют по части 2 статьи 360 Уголовного кодекса РФ ("Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений"). Следственный комитет России (СКР) сообщил о предъявлении заочного обвинения Рудьковскому, а также активисту объединения "Свобода" Владимиру Назаренко и Владимиру Романцову в феврале 2017 года. 

В июне 2014 года у здания посольства России в Киеве прошла акция протеста после того, как под Луганском был сбит Ил-76 с 49 украинскими военными на борту, все они погибли. Участники акции тогда закидали посольство зеленкой и яйцами, Рудьковский, по сообщению Цензор.нет, бросил в здание камень. МИД РФ назвал нападавших "фашиствующими молодчиками".

По версии СКР, 14 июня 2014 года, Назаренко, Романцов и Рудьковский, "действуя в группе с другими лицами, принимали участие в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания". Назаренко также обвинили в срыве флагштока флага РФ и надругательстве над ним. Общий ущерб оценен в 14 млн рублей.

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  • Киев, 18 сентября 2016 г.

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    Выборы в Госдуму РФ прошли в том числе на территории Украины. Избирательные участки были открыты в четырех городах: в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. В украинской столице протестующие преградили дорогу желающим проголосовать, что привело к стычкам. Аналогичная потасовка произошла и в Одессе у здания генконсульства РФ.

  • Киев, 18 сентября 2016 г.

    Выборы в Госдуму РФ в Киеве: посольство в осаде

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    Украинские активисты во главе с депутатом Киевского горсовета, бывшим депутатом Верховной рады от партии "Свобода" Игорем Мирошниченко попытались снести забор возле российского посольства.

  • Киев, 18 сентября 2016 г.

    Выборы в Госдуму РФ в Киеве: посольство в осаде

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  • Киев, 18 сентября 2016 г.

    Выборы в Госдуму РФ в Киеве: посольство в осаде

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    Активисты принесли к посольству чучело президента РФ Путина.

  • Киев, 18 сентября 2016 г.

    Выборы в Госдуму РФ в Киеве: посольство в осаде

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    Территория была оцеплена двойным кордоном правоохранителей. В посольстве РФ сообщили, что "выборы проходят в установленном порядке", а представители украинских правоохранительных органов "оперативно реагируют на провокации".

  • Киев, 18 сентября 2016 г.

    Выборы в Госдуму РФ в Киеве: посольство в осаде

    В очередь!

    Желающих проголосовать в Киеве на территорию посольства запускали по одному. Граждане других стран к зданию пройти не могли.

    Автор: Анастасия Магазова, Григорий Аросев


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На посольство РФ в Киеве совершено нападение

Контекст

Выборы в Госдуму РФ в Киеве: посольство в осаде

Во время голосования россиян, находящихся на территории Украины, произошли столкновения. Избирательные участки были открыты в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. (18.09.2016)  

Ссылки в интернете

Сайт Цензор.нет

Сайт Басманного суда

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На посольство РФ в Киеве совершено нападение  

Националисты устроили провокации на выборах в Госдуму в Киеве  

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