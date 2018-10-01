В Москве задержан экс-депутат Верховной рады Рудьковский

В Москве задержан бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский, которого РФ обвиняет в нападении на посольство России в Киеве. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщают ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источник. По информации агентств, политика задержали еще 28 сентября в Басманном районе Москвы, сейчас он находится под арестом.

Басманный суд заочно арестовал Рудьковского еще в 2016 году, его обвиняют по части 2 статьи 360 Уголовного кодекса РФ ("Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений"). Следственный комитет России (СКР) сообщил о предъявлении заочного обвинения Рудьковскому, а также активисту объединения "Свобода" Владимиру Назаренко и Владимиру Романцову в феврале 2017 года.

В июне 2014 года у здания посольства России в Киеве прошла акция протеста после того, как под Луганском был сбит Ил-76 с 49 украинскими военными на борту, все они погибли. Участники акции тогда закидали посольство зеленкой и яйцами, Рудьковский, по сообщению Цензор.нет, бросил в здание камень. МИД РФ назвал нападавших "фашиствующими молодчиками".

По версии СКР, 14 июня 2014 года, Назаренко, Романцов и Рудьковский, "действуя в группе с другими лицами, принимали участие в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания". Назаренко также обвинили в срыве флагштока флага РФ и надругательстве над ним. Общий ущерб оценен в 14 млн рублей.

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