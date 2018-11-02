 В Москве задержан подросток, общавшийся с террористом из Архангельска | Новости из Германии о России | DW | 02.11.2018

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Россия

В Москве задержан подросток, общавшийся с террористом из Архангельска

В московской квартире найден предмет, похожий на взрывное устройство. Задержан молодой человек, по неподтвержденным данным общавшийся с устроившим взрыв в здании ФСБ в Архангельске.

Полиция в Москве

В Москве был задержан подросток, который предположительно общался через интернет с террористом, устроившим взрыв в здании архангельского УФСБ. Как сообщает "Интерфакс" в пятницу, 2 ноября, в квартире задержанного в московском районе Тушино был обнаружен предмет, "похожий на самодельное взрывное устройство". Официально эта информация пока не подтверждена.

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В среду, 31 октября, в здании управления ФСБ в Архангельске произошел взрыв. "Лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом ранения разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ", - сообщил Национальный антитеррористический комитет. Впоследствии было уточнено, что подрывником оказался 17-летний местный житель, студент политехнического колледжа, состоявший в интернет-сообществе "анархистов".

В дальнейшем пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что "в Архангельске по факту взрыва в здании регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов)".

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    Автор: Илья Коваль


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