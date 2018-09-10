В Москве задержан активист и менеджер ФБК Леонид Волков

Один из ведущих сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков во вторник, 21 мая, задержан в Москве. Об этом Волков написал на своей странице в твиттере.

Позднее активист подтвердил, что его задержали из-за митинга против повышения пенсионного возраста, который состоялся 9 сентября 2018 года. Волков уточнил, что он проходит по статье 20.2, части 8 Кодекса об административных правонарушениях - "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Она предусматривает административный штраф от 150 000 до 300 000 рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест на срок до 30 суток.

На митингах против пенсионной реформы были задержаны сотни россиян

9 сентября акции против пенсионной реформы, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли в десятках российских городов. По всей стране были задержаны более тысячи человек. В ряде городов полицейские применили резиновые дубинки и другие спецсредства против протестующих. В отношении двух участников акций было возбуждено уголовное дело.

По данным "ОВД-Инфо", одного из фигурантов, Виктора Федосеева, суд Москвы направил на принудительное лечение. В мае суд планирует решить, нуждается ли в принудительном лечении Виктор Костылев - другой обвиняемый по делу. Экспертиза диагностировала у него шизотипическое расстройство.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Несколько тысяч участников Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста И стар и млад На митинге было очень много молодежи, что стало уже традицией для протестных акций Алексея Навального, но на этот раз пришло и немало пожилых людей.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Росгвардия - на митинг По периметру площади Пушкина выстроились полицейские автобусы и грузовики. Через громкоговорители людей призывали разойтись и грозили "привлечением к административной ответственности". Но собравшиеся игнорировали повторявшиеся каждые две минуты объявления. Ближе к 15.00 мск со стороны Петровки по Страстному бульвару к месту проведения митинга проследовала колонна Росгвардии.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Путин нарушает конституцию? Пенсионерка Галина призналась, что долго трудилась над самодельным плакатом. По ее мнению, президент России нарушает конституцию РФ, а российское государство давно перестало быть ориентированным на человека.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Президенту припомнили обещание Многие апеллировали к данному несколько лет назад обещанию Владимира Путина не повышать пенсионный возраст. Кто-то наносил его цитату на плакаты, а некоторые - даже на футболки.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста "Путина - на пенсию" Собравшиеся в основном скандировали лозунги против пенсионной реформы и за отставку правительства и Владимира Путина. Основные претензии предъявлялись президенту РФ. Многие требовали его ухода на пенсию на равных правах с остальными гражданами России.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Траур по пенсиям Траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсия" стал одним из главных атрибутов митинга. Под конец мероприятия его водрузили на один из фонарей.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Молодежь на фонарях По традиции, сложившейся еще в марте 2017 года, когда Навальный провел в Москве антикоррупционный митинг, подростки залезали на фонари. Снизу им передавали плакаты. Любимцами фотографов стали молодые люди в коронах "Вован" и "Димон" (слева в кадре).

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста "Потрачено" Апофеозом митинга стало появление транспаранта "Дожить до пенсии. Потрачено". Его поднял парень с черной толстовке с капюшоном, символизируя смерть. Люди кричали "Правительство в отставку" и "Раз-два-три, Путин уходи".

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Несколько человек задержали После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания. Автор: Евлалия Самедова, Москва

