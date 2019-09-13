 В Москве задержаны 29 активистов ″Другой России″ | Новости из Германии о России | DW | 16.09.2019

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Россия

В Москве задержаны 29 активистов "Другой России"

После того как "Другая Россия" вывесила баннер "Свободу политзекам" у управления МВД, в ее штабе провели обыск. Искали "оружие и боеприпасы".

московская полиция у автозака

29 человек были задержаны вечером в понедельник, 16 сентября, в Москве при обыске в штабе незарегистрированной оппозиционной партии "Другая Россия", сообщается в социальных сетях организации. Это произошло после того, как ранее в тот же день активисты партии вывесили баннер "Свободу политзекам" на ограде здания Главного управления МВД по Москве.

Контекст

Перед выборами в Мосгордуму власть посылает предостерегающие сигналы потенциальным участникам протестов. Стараясь при этом не "раскачивать лодку", считает Александр Плющев. (03.09.2019)

Тверской суд счел, что Устинов при задержании на акции протеста в Москве 3 августа оказывал сопротивление силовику, и тот вывихнул плечо. Обвинение просило для молодого человека 6 лет колонии. (16.09.2019)

"Своей акцией нацболы выражают солидарность с подвергнутыми репрессиям в РФ", - говорится в сообщении "Другой России". Партия требует прекращения "сфабрикованных уголовных дел в отношении политических активистов, в том числе дела о так называемых массовых беспорядках в Москве и освобождения уже осужденных" и "привлечения к ответственности всех должностных лиц, замеченных в фабрикации уголовных дел и применении насилия в отношении гражданских и политических активистов".

В документе МВД о проведении обыска, которое опубликовали соцсети партии, указывается, что в штабе партии искали "оружие и боеприпасы", а в ходе обыска должны быть изъяты документы и электронные носители.

Партия "Другая Россия" была основана в 2010 году писателем Эдуардом Лимоновым, который отошел от ее управления в 2016 году. Она является преемницей также незарегистрированной "Национал-большевистской партии".

Также 16 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии Павла Устинова, обвиняемого в "насилии" в отношении представителя власти. Сторона обвинения ранее запросила для него шесть лет колонии. Молодого человека задержали на акции за честные выборы в Мосгордуму 3 августа. По версии следствия, он "оказал активное сопротивление" омоновцу, из-за чего боец "вывихнул плечо".

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    Автор: Григорий Аросев


Контекст

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