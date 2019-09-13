В Москве задержаны 29 активистов "Другой России"

29 человек были задержаны вечером в понедельник, 16 сентября, в Москве при обыске в штабе незарегистрированной оппозиционной партии "Другая Россия", сообщается в социальных сетях организации. Это произошло после того, как ранее в тот же день активисты партии вывесили баннер "Свободу политзекам" на ограде здания Главного управления МВД по Москве.

"Своей акцией нацболы выражают солидарность с подвергнутыми репрессиям в РФ", - говорится в сообщении "Другой России". Партия требует прекращения "сфабрикованных уголовных дел в отношении политических активистов, в том числе дела о так называемых массовых беспорядках в Москве и освобождения уже осужденных" и "привлечения к ответственности всех должностных лиц, замеченных в фабрикации уголовных дел и применении насилия в отношении гражданских и политических активистов".

В документе МВД о проведении обыска, которое опубликовали соцсети партии, указывается, что в штабе партии искали "оружие и боеприпасы", а в ходе обыска должны быть изъяты документы и электронные носители.

Партия "Другая Россия" была основана в 2010 году писателем Эдуардом Лимоновым, который отошел от ее управления в 2016 году. Она является преемницей также незарегистрированной "Национал-большевистской партии".

Также 16 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии Павла Устинова, обвиняемого в "насилии" в отношении представителя власти. Сторона обвинения ранее запросила для него шесть лет колонии. Молодого человека задержали на акции за честные выборы в Мосгордуму 3 августа. По версии следствия, он "оказал активное сопротивление" омоновцу, из-за чего боец "вывихнул плечо".

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