В Москве задержаны участники одиночных пикетов

В Москве около здания МВД в понедельник, 5 августа, задержаны участники одиночных пикетов в поддержку фигуранта дела о "массовых беспорядках", студента ВШЭ Егора Жукова. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на организатора пикетов Артема Тюрина.

По его словам, задержаны два человека, они находятся в отделении полиции по Тверскому району. Корреспондент телеканала "Настоящее время" Алексей Александров сообщил, что, по его информации, задержаны три человека.

Егор Жуков проходит фигурантом дела, которое власти возбудили после массовой акции протеста в Москве 27 июля. Его и еще семерых человек арестовали.

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение признать недействительными сотни подписей в их поддержку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", обвиняемыми по которому проходят уже десять человек.

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