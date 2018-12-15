В Москве задержаны участники акции у здания ФСБ

Акция на Лубянской площади в поддержку фигурантов дел "Нового величия" и "Сети" проведена вместо несогласованного властями "Марша за мир", сообщил активист движения "За права человека".
Около здания ФСБ на Лубянской площади в Москве в воскресенье, 16 декабря, прошла акция в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". Сотрудники полиции задержали 12 человек, в том числе - одного несовершеннолетнего, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо". Российская "Новая газета" опубликовала видео происходящего на Лубянке на своей странице в соцсети Facebook.
В акции приняли участие несколько десятков человек, заявил активист движения "За права человека" Олег Еланчик. Мероприятие в формате собрания граждан, без лозунгов и плакатов не должно требовать согласования, добавил активист. По его словам, акция проведена вместо несогласованного столичными властями "Марша за мир. Против насилия", заявку на который изначально подал правозащитник Лев Пономарев. 5 декабря суд в Москве приговорил правозащитника к административному аресту за распространение информации об акции в защиту фигурантов "Нового величия"
Дела "Нового величия" и "Сети"
Шестерых активистов движения "Новое Величие", включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, московский суд отправил под арест 16 марта. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить временное правительство в России. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.
Благодаря активной общественной поддержке мера пресечения для Анны Павликовой, а также 19-летней Марии Дубовик, была заменена на домашний арест. Четверо прочих участников "Нового величия" изначально были помещены под домашний арест, еще четверо - отправлены в СИЗО.
Уголовное дело против 11 участников группы "Сеть" было возбуждено в октябре 2017 года. По версии следствия, молодые люди из Пензы и Санкт-Петербурга, некоторые из которых придерживались левых и антифашистских взглядов, являлись членами террористического сообщества и готовились к организации волнений в стране. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
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