 В Москве задержаны участники акции у здания ФСБ | Новости из Германии о России | DW | 16.12.2018

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Россия

В Москве задержаны участники акции у здания ФСБ

Акция на Лубянской площади в поддержку фигурантов дел "Нового величия" и "Сети" проведена вместо несогласованного властями "Марша за мир", сообщил активист движения "За права человека".

Здание ФСБ на Лубянской площади (фото из архива)

Около здания ФСБ на Лубянской площади в Москве в воскресенье, 16 декабря, прошла акция в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". Сотрудники полиции задержали 12 человек, в том числе - одного несовершеннолетнего, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо". Российская "Новая газета" опубликовала видео происходящего на Лубянке на своей странице в соцсети Facebook.

В акции приняли участие несколько десятков человек, заявил активист движения "За права человека" Олег Еланчик. Мероприятие в формате собрания граждан, без лозунгов и плакатов не должно требовать согласования, добавил активист. По его словам, акция проведена вместо несогласованного столичными властями "Марша за мир. Против насилия", заявку на который изначально подал правозащитник Лев Пономарев. 5 декабря суд в Москве приговорил правозащитника к административному аресту за распространение информации об акции в защиту фигурантов "Нового величия"

Контекст

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Дела "Нового величия" и "Сети"

Шестерых активистов движения "Новое Величие", включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, московский суд отправил под арест 16 марта. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить временное правительство в России. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.

Благодаря активной общественной поддержке мера пресечения для Анны Павликовой, а также 19-летней Марии Дубовик, была заменена на домашний арест. Четверо прочих участников "Нового величия" изначально были помещены под домашний арест, еще четверо - отправлены в СИЗО.

Уголовное дело против 11 участников группы "Сеть" было возбуждено в октябре 2017 года. По версии следствия, молодые люди из Пензы и Санкт-Петербурга, некоторые из которых придерживались левых и антифашистских взглядов, являлись членами террористического сообщества и готовились к организации волнений в стране. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Как в России разгоняют митинги еще до их начала

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Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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