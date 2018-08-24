В Москве задержаны участники акции памяти "демонстрации семерых"

Московская полиция задержала на Красной площади троих участников акции, посвященной 50-летней годовщине "Демонстрации семерых". Акция прошла в воскресенье, 25 августа. Задержаны Сергей Шаров-Делоне (племянник участника "Демонстрации семерых" Вадима Делоне), Анна Красовицкая (внучка участницы акции Натальи Горбаневской) и политик Леонид Гозман.

Как сообщает Twitter организации "Мемориал", у участников акции были отобраны плакаты в память о демонстрации 1968 года и с требованием освобождения режиссера Олега Сенцова. Акцию посетил участник демонстрации 1968 года Павел Литвинов. Всего в акции на Красной площади приняли участие около 50 человек.

В 2008 году на акции, посвященной 40-летней годовщине "Демонстрации семерых", тоже были задержания - тогда задержали 3 участников акции и 4 журналистов.

25 августа 1968 года семеро советских диссидентов вышли на Красную площадь, чтобы выразить протест против введения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора.

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