В Москве задержаны глава Либертарианской партии Бойко и активист Гальперин

В Москве во вторник, 3 сентября, задержали председателя незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергея Бойко и активиста Марка Гальперина. Бойко доставлен в ОВД Троицкое, его обвиняют в проведении акции без подачи уведомления, сообщает его адвокат Михаил Бирюков на своей странице в Facebook.

Один из лидеров ЛПР Михаил Светов пояснил в своем микроблоге в Twitter, что Бойко задержан за перепост видео юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, ему вменяют организацию несанкционированной акции протеста 31 августа в Москве.

Гальперина задержали на выходе из дома и доставили в ОВД Замоскворечье, рассказал порталу "ОВД-Инфо" юрист Николай Зброшенко. По его информации, активиста обвиняют в участии в акции 31 августа.

Несогласованное шествие в Москве 31 августа

31 августа в Москве прошла несогласованная акция против политических репрессий и за честные выборы. Участники собрались у памятника Грибоедову на Чистых прудах и пошли по Бульварному кольцу к Пушкинской площади. Они требовали освободить активистов, массово задержанных на предыдущих митингах в июле и августе, и проводить честные выборы, в частности в Мосгордму 8 сентября. Часть демонстрантов выступала в поддержку сестер Хачатурян и за меры против домашнего насилия.

По информации московской полиции, всего в мероприятии приняли участие 750 человек. По данным оппозиции, к шествию на его пике присоединились тысячи митингующих. Задержаний не было.

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