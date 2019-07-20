 В Москве задержаны глава Либертарианской партии Бойко и активист Гальперин | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2019

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Россия

В Москве задержаны глава Либертарианской партии Бойко и активист Гальперин

Сергея Бойко и Марка Гальперина задержали в связи с несогласованной акцией против политических репрессий и за честные выборы, прошедшей в Москве 31 августа.

Протест в Москве 31 августа 2019 года

Протест в Москве 31 августа 2019 года

В Москве во вторник, 3 сентября, задержали председателя незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергея Бойко и активиста Марка Гальперина. Бойко доставлен в ОВД Троицкое, его обвиняют в проведении акции без подачи уведомления, сообщает его адвокат Михаил Бирюков на своей странице в Facebook.

Один из лидеров ЛПР Михаил Светов пояснил в своем микроблоге в Twitter, что Бойко задержан за перепост видео юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, ему вменяют организацию несанкционированной акции протеста 31 августа в Москве.

Контекст

Вопреки ожиданиям, на протестной акции в Москве 31 августа никого не задерживали. Властям не нужно обострение за неделю до выборов, считает Александр Плющев. (31.08.2019)

Цель немецких полицейских - обеспечить конституционные права граждан. Но в каких случаях полиции разрешено применять силу и бывают ли в ФРГ случаи полицейского произвола? (02.09.2019)

Гальперина задержали на выходе из дома и доставили в ОВД Замоскворечье, рассказал порталу "ОВД-Инфо" юрист Николай Зброшенко. По его информации, активиста обвиняют в участии в акции 31 августа.

Несогласованное шествие в Москве 31 августа

31 августа в Москве прошла несогласованная акция против политических репрессий и за честные выборы. Участники собрались у памятника Грибоедову на Чистых прудах и пошли по Бульварному кольцу к Пушкинской площади. Они требовали освободить активистов, массово задержанных на предыдущих митингах в июле и августе, и проводить честные выборы, в частности в Мосгордму 8 сентября. Часть демонстрантов выступала в поддержку сестер Хачатурян и за меры против домашнего насилия.

По информации московской полиции, всего в мероприятии приняли участие 750 человек. По данным оппозиции, к шествию на его пике присоединились тысячи митингующих. Задержаний не было.

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    Автор: Григорий Аросев


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