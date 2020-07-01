 В Москве задержали четырех участников одиночных пикетов | Новости из Германии о России | DW | 11.07.2020

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Россия

В Москве задержали четырех участников одиночных пикетов

В центре Москвы задержали трех активистов "Бессрочного протеста" и участницу одиночного пикета, призывавшую прийти на митинг против поправок в конституцию 15 июля.

Пикет на Пушкинской площади против поправок в Конституцию РФ 1 июля 2020 года

Пикет на Пушкинской площади (фото из архива)

В Москве в субботу, 11 июля, задержали активистку Миляушу Кашапову, вышедшую на Пушкинскую площадь на одиночный пикет с плакатом, призывающим принять 15 июля участие в митинге против поправок в конституцию. Об этом сообщают онлайн-издания "ОВД-Инфо" и "МБХ-Медиа".

О планах провести 15 июля в 19.00 мск акцию против поправок в конституцию ранее сообщал оргкомитет кампании "НЕТ", однако московские власти не дали разрешения на проведение митинга.

Также вечером 11 июля в Москве задержали активиста движения "Бессрочный протест" Александра Дмитриева. Это стало его вторым задержанием за один день. По данным "ОВД-Инфро", Дмитриеву собираются вменить в вину неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Ранее в тот же день на Пушкинской площади были задержаны еще два участника "Бессрочного протеста", стоявшие в одиночных пикетах, - Федор Протащик и Анна Лойко. Их доставили в ОВД "Тверской". Позже Анну Лойко отпустили с обязательством о явке для составления протокола по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

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    Автор: Евгений Жуков


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