 В Москве задержали трех студентов, поддерживавших Егора Жукова | Новости из Германии о России | DW | 15.09.2019

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Россия

В Москве задержали трех студентов, поддерживавших Егора Жукова

На параде студенчества полицейские задержали трех студентов. Валерий Костенок и Хатимат Мутаева были одеты в футболки с надписью "Свободу Жукову", на сумке Татьяны Колобакиной была наклейка с тем же призывом.

Листовка с требованием освободить фигуранта московского дела Егора Жукова

Листовка с требованием освободить фигуранта "московского дела" Егора Жукова

На параде московского студенчества, прошедшем в субботу, 14 сентября, сотрудники полиции задержали студента РГУ им. Косыгина Валерия Костенка и учащихся Высшей школы экономики (ВШЭ) Хатимат Мутаеву и Татьяну Колобакину, выступающих в поддержку студента ВШЭ Егора Жукова. Об этом сообщает интернет-издание "ОВД-Инфо".

Костенок и Мутаева пришли на мероприятие в футболках с надписью "Свободу Жукову", у Татьяны Колобакиной на сумке была небольшая наклейка с тем же призывом. По словам Колобакиной, у станции метро "Университет" к молодым людям подошел сотрудник полиции и, отказавшись представиться, стал выяснять у них, из одной ли они организации. После этого их отвели в автозак "для установления причастности к совершенным ранее преступлениям". Впоследствии всех троих доставили "для беседы" в ОВД МГУ, сообщается в студенческом Telegram-канале Doxa, с которым сотрудничает Татьяна Колобакина.

Впоследствии всех задержанных отпустили, сказав, что "произошла чудовищная ошибка и что они взяли не тех", рассказала Хатимат Мутаева. "Нам кажется, что у них есть какая-то наводка на какую-то организацию или группу студентов, которая планирует какую-то политическую акцию", - предположила Колобакина.

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Мосгорсуд оставил под стражей участников протеста 27 июля. Егор Жуков, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Даниил Конон будут в СИЗО до сентября. Кто пришел их поддержать - в репортаже DW. (15.08.2019)

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Дело Егора Жукова

Егор Жуков - студент ВШЭ и фигурант "московского дела", связанного с акциями оппозиции, проходившими в столице перед выборами Мосгордумы в июле и августе 2019 года. Изначально следствие обвиняло Жукова в участии в "массовых беспорядках" во время протестов 27 июля. Однако впоследствии это обвинение с него сняли, заменив на обвинение по статье за "призывы к экстремистской деятельности через интернет".

Как пишет "Новая газета", изучившая лингвистическое заключение эксперта ФСБ по этому делу, обвинение против Жукова строится на его словах о необходимости "хвататься за любые формы протеста", произнесенных студентом в одном из роликов на YouTube. В настоящий момент Егор Жуков находится под домашним арестом. Валерий Костенок также проходил по "московскому делу" по обвинению в участии в "массовых беспорядках" 27 июля, из-за чего около месяца он провел в СИЗО. Впоследствии обвинения со студента сняли.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 14:58

Западные эксперты о выборах в Мосгордуму и умном голосовании Навального. DW Новости

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Ссылки в интернете

Сообщение интернет-издания "ОВД.Инфо" о задержаниях на параде московского студенчества

Сообщение интернет-издания "ОВД.Инфо" о задержаниях на параде московского студенчества

Сообщение в Telegram-канале DOXA о задержании Костенка, Мутаевой и Колобакиной

Сообщение в Telegram-канале DOXA о задержании Костенка, Мутаевой и Колобакиной

Аудио- и видеофайлы по теме

Западные эксперты о выборах в Мосгордуму и умном голосовании Навального. DW Новости  

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