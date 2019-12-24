 В Москве задержали пикетчиков, приковавших себя к забору Госдумы | Новости из Германии о России | DW | 03.02.2020

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Россия

В Москве задержали пикетчиков, приковавших себя к забору Госдумы

У здания российского парламента ФСО задержала восемь человек. Активисты растянули у входа баннер в поддержку политзаключенных.

Здание Государственной Думы на Охотном ряду

Акция в поддержку политзаключенных у здания Государственной думы в понедельник, 3 февраля, закончилась задержанием семи активистов и журналиста, который снимал акцию на видео. Об этом рассказал DW пресс-секретарь "Открытой России" Константин Фомин.

Участники акции приковали себя к забору около входа в парламент на Охотном ряду и растянули баннер с лозунгом "Свободу всем политзаключенным". Буквально через несколько минут активисты и видеоператор были задержаны сотрудниками Федеральной службы охраны. Часть задержанных отвезли в Тверское отделение полиции для составления административного протокола.

Требование акции - освободить обвиняемых и осужденных по "московскому" и "ростовскому" делам, а также по делам "Нового величия", "Сети" и других политзаключенных. Кроме того, пикетчики выступали за отмену законодательных норм, позволяющих политическое преследование в России.

По данным правозащитного центра "Мемориал" на декабрь 2019 года, число политических заключенных в России составляет 314 человек, 250 из которых находятся в заключении из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а еще 64 - по политическим мотивам. 

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  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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"Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом

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