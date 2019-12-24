В Москве задержали пикетчиков, приковавших себя к забору Госдумы

Акция в поддержку политзаключенных у здания Государственной думы в понедельник, 3 февраля, закончилась задержанием семи активистов и журналиста, который снимал акцию на видео. Об этом рассказал DW пресс-секретарь "Открытой России" Константин Фомин.

Участники акции приковали себя к забору около входа в парламент на Охотном ряду и растянули баннер с лозунгом "Свободу всем политзаключенным". Буквально через несколько минут активисты и видеоператор были задержаны сотрудниками Федеральной службы охраны. Часть задержанных отвезли в Тверское отделение полиции для составления административного протокола.

Требование акции - освободить обвиняемых и осужденных по "московскому" и "ростовскому" делам, а также по делам "Нового величия", "Сети" и других политзаключенных. Кроме того, пикетчики выступали за отмену законодательных норм, позволяющих политическое преследование в России.

По данным правозащитного центра "Мемориал" на декабрь 2019 года, число политических заключенных в России составляет 314 человек, 250 из которых находятся в заключении из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а еще 64 - по политическим мотивам.

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