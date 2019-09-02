В Москве задержали Любовь Соболь

В Москве вечером в понедельник, 2 сентября, полиция задержала сразу нескольких человек, связанных с организацией мирного шествия 31 августа, которое не было согласовано с городскими властями. Сначала были задержаны журналист "Новой газеты" Илья Азар и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин. Позднее полицейские задержали политика, юриста ФБК и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, Любовь Соболь. Об этом сообщила ее начальник штаба Ольга Чезаре.
По словам Чезаре, Соболь вышла на связь и сообщила, что полиция доставила ее в село Красное к ОВД "Красносельское". Спустя примерно два часа юриста ФБК отпустили, составив протокол о повторном нарушении правил проведения митинга, сообщает "Апология протеста".
Николая Ляскина ранее доставили в ОВД "Мещанский", но через два часа отпустили с протоколом о нарушении правил проведения акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП).
Илью Азара увезли в отдел МВД по Красносельскому району из дома, при этом его менее чем двухлетняя дочь осталась в квартире без присмотра. "Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по <статье> 20.2 <КоАП. - Ред.>", - написал журналист и муниципальный депутат в своем Telegram-канале. На него составили протокол за повторное нарушение правил массовых акций. Речь идет об участии Азара в несогласованном шествии против политических репрессий и за честные выборы 31 августа.
Репортер добавил, что полицейские повели его в машину "прямо в домашней одежде и тапках". "То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует", - отметил Азар. В ночь на 3 сентября он также был отпущен из отдела полиции.
В ходе акции 31 августа задержаний не было. По информации московской полиции, всего в мероприятии приняли участие 750 человек. По данным оппозиции, к шествию на его пике присоединились тысячи митингующих.
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Автор: Григорий Аросев