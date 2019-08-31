В Москве задержали более десяти участников Pussy Riot

В Москве задержаны более десяти участников группы Pussy Riot, проводивших фотосъемку. Надежда Толоконникова, Вероника Никульшина и другие активисты задержаны в субботу, 7 сентября, возле Даниловского рынка и доставлены в ОВД Даниловский, сообщили в соцсетях несколько участников группы.

При этом Надежда Толоконникова указала, что активисты собирались прогуляться у здания правительства РФ в Москве в форме Pussy Riot с радужным флагом и плакатом с надписью "Путин, уйди сам". Таким образом они собирались поздравить московскую администрацию с днем города, отметила она далее. По данным Толоконниковой, задержано 15 человек.

Адвокатов не пускают

В свою очередь еще один активист группы Петр Верзилов заявил о 12 задержанных. Среди них сестра Толоконниковой Полина, а также Александра Датий, Александр Софеев, Андрей Носков, Алина Музыченко, Варвара Ходюшина, Людмила Сукова, Александр Атымбаев, Анна Белякова и Александра Орехова, указал он в интервью "Медиазоне".

Причины задержания не сообщаются. По информации "Апологии протеста", к задержанным не допустили адвокатов.

Через несколько часов их отпустили без составления протоколов.

Скандальные выборы в Мосгордуму

С середины июля в Москве проходят протесты против нечестных выборов в Мосгордуму, намеченных на 8 сентября. Поводом для них послужил отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборах в городской парламент 57 независимых кандидатов. Позднее к требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения полицейских и росгвардейцев с митингующими. Только на двух акциях - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих.

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