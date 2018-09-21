В Москве задержали активистов "бессрочного протеста"

Полицейские задержали в субботу, 22 сентября, на Старом Арбате в Москве нескольких участников "бессрочного протеста", выступавших за освобождение политзаключенных в России и против пенсионной реформы. Как передал корреспондент DW с места событий, акция началась около 16.00 мск на площади Арбатские Ворота в центре города. На нее собрались порядка 30-40 человек.

К началу мероприятия туда же подъехали два автобуса с сотрудниками полиции. Митингующие начали движение по Старому Арбату, после чего развернули плакат с надписью "Свободу политзаключенным".

По предварительным данным, задержаны шесть человек, передает правозащитный медиа-проект "ОВД-инфо". По словам организаторов, речь идет об участниках акции Олеге Велипухине и Алексее Климишине. Они были помещены в автозак у Стены Цоя.

Задержанных доставляют в ОВД Арбата

Позднее гражданский активист Сергей Лямишев сообщил на горячую линию "ОВД-Инфо", что задержан еще один митингующий Алексей Михеев. В интернет-трансляции канала "Другое мнение" также говорилось о задержании активистки Екатерины Захаровой.

Кроме того, по неподтвержденной пока информации, в руках полиции оказались минимум один случайный прохожий и еще один участник марша по имени Слава. Демонстрантов доставляют в отдел внутренних дел района Арбат.

Климишину, в частности, предъявлена статья о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, за нарушение которой предусмотрен штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Захаровой вменяют в вину нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия, которое также карается штрафом или административными работами.

Акция продолжилась

Оставшиеся митингующие переместились в сторону Кудринской площади в Пресненском районе столицы, где продолжили акцию.

По данным "ОВД-инфо", в Воронеже также задержан один участник акции "бессрочный протест".

Несанкционированный "бессрочный протест" был объявлен в Москве порядка двух недель назад. Его участники, собираясь в разных местах российской столицы и других городах, требуют отставки президента, правительства, отмены пенсионной реформы, статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти и роспуска Роскомнадзора.

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