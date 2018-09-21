 В Москве задержали активистов ″бессрочного митинга″ | Новости из Германии о России | DW | 22.09.2018

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Россия

В Москве задержали активистов "бессрочного митинга"

Митингующие вышли на Старый Арбат в центре Москвы, где развернули баннер "Свободу политзаключенным".

Полицейские автомобили на Новом Арбате

Полицейские автомобили на Новом Арбате (фото из архива)

Полицейские задержали в субботу, 22 сентября, на Старом Арбате в Москве нескольких участников "бессрочного митинга", выступавших за освобождение политзаключенных в России и против пенсионной реформы. Как передал корреспондент DW с места событий, акция началась около 16.00 мск на площади Арбатские Ворота в центре города. На нее собрались порядка 30-40 человек. 

К началу мероприятия туда же подъехали два автобуса с сотрудниками полиции. Митингующие начали движение по Старому Арбату, после чего развернули плакат с надписью "Свободу политзаключенным".

По предварительным данным, задержаны шесть человек, передает правозащитный медиа-проект "ОВД-инфо". По словам организаторов, речь идет об участниках акции Олеге Велипухине и Алексее Климишине. Они были помещены в автозак у Стены Цоя.

Задержанных доставляют в ОВД Арбата

Контекст

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Позднее гражданский активист Сергей Лямишев сообщил на горячую линию "ОВД-Инфо", что задержан еще один митингующий Алексей Михеев. В интернет-трансляции канала "Другое мнение" также говорилось о задержании активистки Екатерины Захаровой.

Кроме того, по неподтвержденной пока информации, в руках полиции оказались минимум один случайный прохожий и еще один участник марша по имени Слава. Демонстрантов доставляют в отдел внутренних дел района Арбат.

Климишину, в частности, предъявлена статья о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, за нарушение которой предусмотрен штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Захаровой вменяют в вину нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия, которое также карается штрафом или административными работами.

Акция продолжилась

Оставшиеся митингующие переместились в сторону Кудринской площади в Пресненском районе столицы, где продолжили акцию.

Несанкционированный "бессрочный митинг" был объявлен в Москве порядка двух недель назад. Его участники, собираясь в разных местах российской столицы, требуют отставки президента, правительства, отмены пенсионной реформы, статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти и роспуска Роскомнадзора. 

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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