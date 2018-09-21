В Москве задержали активистов "бессрочного митинга"

Митингующие вышли на Старый Арбат в центре Москвы, где развернули баннер "Свободу политзаключенным".
Полицейские задержали в субботу, 22 сентября, на Старом Арбате в Москве нескольких участников "бессрочного митинга", выступавших за освобождение политзаключенных в России и против пенсионной реформы. Как передал корреспондент DW с места событий, акция началась около 16.00 мск на площади Арбатские Ворота в центре города. На нее собрались порядка 30-40 человек.
К началу мероприятия туда же подъехали два автобуса с сотрудниками полиции. Митингующие начали движение по Старому Арбату, после чего развернули плакат с надписью "Свободу политзаключенным".
По предварительным данным, задержаны шесть человек, передает правозащитный медиа-проект "ОВД-инфо". По словам организаторов, речь идет об участниках акции Олеге Велипухине и Алексее Климишине. Они были помещены в автозак у Стены Цоя.
Задержанных доставляют в ОВД Арбата
Позднее гражданский активист Сергей Лямишев сообщил на горячую линию "ОВД-Инфо", что задержан еще один митингующий Алексей Михеев. В интернет-трансляции канала "Другое мнение" также говорилось о задержании активистки Екатерины Захаровой.
Кроме того, по неподтвержденной пока информации, в руках полиции оказались минимум один случайный прохожий и еще один участник марша по имени Слава. Демонстрантов доставляют в отдел внутренних дел района Арбат.
Климишину, в частности, предъявлена статья о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, за нарушение которой предусмотрен штраф или административный арест на срок до 15 суток.
Захаровой вменяют в вину нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия, которое также карается штрафом или административными работами.
Акция продолжилась
Оставшиеся митингующие переместились в сторону Кудринской площади в Пресненском районе столицы, где продолжили акцию.
Несанкционированный "бессрочный митинг" был объявлен в Москве порядка двух недель назад. Его участники, собираясь в разных местах российской столицы, требуют отставки президента, правительства, отмены пенсионной реформы, статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти и роспуска Роскомнадзора.
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