В Москве будут пять лет испытывать искусственный интеллект

В Москве могут начать в экспериментальном режиме внедрять искусственный интеллект. Законопроект, который предусматривает введение в российской столице с 1 июля 2020 года экспериментального правового режима с целью создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, внесен в Госдуму РФ и опубликован на ее официальном сайте в пятницу, 7 февраля. Эксперимент продлится пять лет.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие законопроекта позволит "добиться решения поставленных президентом Российской Федерации задач по обеспечению технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта, и, как следствие, обеспечения состоятельности российского бизнеса и экономики, повышения качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства".

В записке также указано, что участниками эксперимента могут стать компании, занятые разработкой технологии искусственного интеллекта, а также товаров и услуг на основе этих технологий. Для руководства экспериментом в Москве будет создан специальный координационный совет. Он же впоследствии должен будет подготовить и представить российскому правительству "предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в законодательство".

Под "искусственным интеллектом" принято понимать технические или программные системы, действующие в физическом или цифровом мире и способные выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека.

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