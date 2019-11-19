 В Москве будут пять лет испытывать искусственный интеллект | Новости из Германии о России | DW | 07.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Москве будут пять лет испытывать искусственный интеллект

Эксперимент в Москве, как считают депутаты Госдумы, позволит обеспечить технологический суверенитет России в сфере искусственного интеллекта.

Российский человекоподобный робот FEDOR (фото из архива)

Российский человекоподобный робот FEDOR (фото из архива)

В Москве могут начать в экспериментальном режиме внедрять искусственный интеллект. Законопроект, который предусматривает введение в российской столице с 1 июля 2020 года экспериментального правового режима с целью создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, внесен в Госдуму РФ и опубликован на ее официальном сайте в пятницу, 7 февраля. Эксперимент продлится пять лет.

Контекст

Космос, опасные производства или медицина? Угроза рабочим местам или нет? В России и Германии схожие взгляды на сферы применения и риски робототехники. Но не устарели ли они? (05.09.2019)

Развитие искусственного интеллекта поставлено российскими властями в число приоритетных задач. Для чего это нужно и что принесет рядовым гражданам - у DW. (28.10.2019)

Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие законопроекта позволит "добиться решения поставленных президентом Российской Федерации задач по обеспечению технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта, и, как следствие, обеспечения состоятельности российского бизнеса и экономики, повышения качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства".

В записке также указано, что участниками эксперимента могут стать компании, занятые разработкой технологии искусственного интеллекта, а также товаров и услуг на основе этих технологий. Для руководства экспериментом в Москве будет создан специальный координационный совет. Он же впоследствии должен будет подготовить и представить российскому правительству "предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в законодательство".

Под "искусственным интеллектом" принято понимать технические или программные системы, действующие в физическом или цифровом мире и способные выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека.

Смотрите также:

  • Летающий автомобиль

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Как может выглядеть город будущего

    Летающие автомобили, наподобие того, что изображен на этой фотографии, для многих по-прежнему - из области фантастики. Как и "город будущего", в котором автомобили будут ездить без водителей, роботы будут отвечать за всю инфраструктуру, а для ведения домашнего хозяйства будет применяться искусственный интеллект. А ведь все это уже становится реальностью.

  • Акио Тоёда и Бьярке Ингельс

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Woven City - "живая лаборатория"

    Woven City - так называется "город будущего", который намерена построить компания Toyota. В нем будут жить около 2000 человек - сотрудники фирмы и их семьи. Город построят на территории старой фабрики по производству автомобилей площадью 70 га, недалеко от горы Фудзияма. В нем будут тестировать последние технические новинки в режиме реального времени и проводить научные исследования.

  • USA PK Toyota - Woven City | Akio Toyoda (AFP/R. Beck)

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Мечта Акио Тоёды

    Woven City - место, где технологические ноу-хау станут частью обычной жизни. Такую "живую лабораторию" мечтает создать 63-летний глава крупнейшей японской автомобильной корпорации Toyota Акио Тоёда. Свой план глава корпорации представил на международной выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе-2020.

  • Бьярке Ингельс представляет беспилотный автомобиль

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Автомобили без водителей в "городе будущего"

    Важную роль в "городе будущего" будут играть автомобили без водителей, разработкой которых занимается Toyota. Их будут использовать и для перевозки людей, и в качестве мобильных бюро, магазинов и даже отелей на колесах. Один из таких авто (на фото) представляет архитектор города будущего Бьярке Ингельс.

  • e-pallete

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    E-pallete. Вы еще не знаете, что это?

    E-pallete - электронный автомобиль, который может использоваться для различных целей. В нем можно и перевозить пассажиров (такая модель представлена на этом фото), и использовать как мобильный офис, магазин или отель на колесах, оборудовав салон соответствующим образом. Первые модели концерн Toyota представил два года назад на автосалоне в Лас-Вегасе.

  • Бьярке Ингельс

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Архитектор "города будущего" - датчанин

    Проектированием Woven City занимается известный датский архитектор Бьярке Ингельс. Он стал известен после того, как создал проект штаб-квартиры Google. Официальное строительство начнется в 2021 году. Большая часть инфраструктуры будет находиться под землей. Здания построят из дерева, а на крышах установят солнечные батареи.

  • Макет Woven City

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Не первая попытка создать "умный город"

    Toyota - не первая компания, которая вознамерилась построить "умный город". Совсем недавно южнокорейский концерн Hyundai представил похожую концепцию smart city. Google в 2017 году заявил о реализации подобного проекта в канадском Торонто на территории площадью в 5 га.

  • Японские летающие автомобили

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Летающие авто - уже реальность

    Летающие автомобили когда-то казались чем-то невероятным. Сегодня разработано уже несколько десятков проектов летающих автомобилей. Часть из них уже даже проходят полевые испытания. Одними из первых, кто представил такие авто миру, были японцы. На этом фото летающие автомобили Cartivator, в разработке которых участвовала Toyota.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 04:18

Искусственный интеллект для искусства

Контекст

"Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

Японский концерн Toyota представил свою модель "города будущего". Кто будет в нем жить? И какие ноу-хау будут в нем использованы - в галерее DW. Листайте фото, чтобы узнать больше. (10.01.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Умные машины: с нами против нас?  

AlphaGo: искусственный интеллект побеждает человеческий разум  

Также по теме

Moskau Duma Parlament Gebäude

Госдума РФ одобрила законопроект о физлицах-"иноагентах" во втором чтении 19.11.2019

Нововведения расширяют понятие "СМИ - иностранный агент" и включают в него физических лиц. Профильный комитет Госдумы почти единогласно поддержал поправки. Дата третьего чтения пока не определена.

Russland Moskau Duma

Госдума РФ приняла закон о признании граждан "иноагентами" 21.11.2019

Депутаты Госдумы поддержали в третьем, окончательном чтении законопроект о признании физических лиц "иностранными агентами".

Russland Moskau Duma

Депутаты Госдумы предлагают разрешить ФСО использовать боевую технику 19.12.2019

Парламентарии считают, что Федеральная служба охраны вправе применять боевую технику в случаях, предусмотренных законами РФ, и не несет ответственность за причиненные убытки. Законопроект внесен в Госдуму.

Реклама

Самые читаемые

Новым коронавирусом в Китае заражены уже свыше 31 000 человек  

На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразился уже 61 человек  

Коронавирус, грипп, простуда: как понять, чем ты болен?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно