В Москве арестованы первые обвиняемые по делу беспорядках 27 июля

Пресненский суд Москвы в пятницу, 2 августа, принял первые решения об аресте обвиняемых по делу о массовых беспорядках на митинге в Москве 27 июля. 25-летний Иван Подкопаев, 28-летний Кирилл Жуков, 21-летний Самариддин Раджабов и 34-летний Алексей Миняйло отправлены под арест до 27 сентября. Жуков в знак протеста против решения суда объявил голодовку.

Кроме того, по делу проходят Егор Жуков, которому отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, и Евгений Коваленко. Их всех обвиняют в участии в массовых беспорядках, Жукову и Коваленко вменяют в вину также применение насилия в отношении полицейского.

В ночь на 2 августа у Егора Жукова прошел обыск, после чего его доставили на допрос. Миняйло 20 дней назад отказался от пищи в знак солидарности с Соболь, которая таким образом выражает протест против недопуска к выборам в Мосгордуму.

Директор ФБК Жданов объявил голодовку

Между тем Мосгорсуд рассматривает дело директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, которому отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. В суде Жданов заявил, что объявляет голодовку, сообщил глава его штаба Борис Золотаревский.

"То, что сейчас происходит с людьми, которые честно пытались участвовать в выборах и вышли на мирную акцию протеста - беспредел и беззаконие, - приводит он слова Жданова. - У меня больше нет никаких способов и возможностей донести свою позицию... Я больше не буду отвечать на вопросы, я отказываюсь участвовать в этом судебном заседании".

Ранее Жданова арестовали на 15 суток по обвинению в участии в несогласованном митинге против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, состоявшемся 27 июля в Москве.

Массовые задержания 27 июля в Москве

На акции 27 июля в Москве полиция задержала более 1000 человек, при разгоне демонстрантов пострадали около 80 человек. Жесткие действия полицейских против мирных демонстрантов осудили на Западе, в частности в Евросоюзе.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с протестом по статье о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей властей. Согласно постановлению, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, в СКР считают, что не позднее 14 июля "неустановленные лица" решили организовать в столице "массовые беспорядки", используя в качестве повода отказ ряду кандидатов в регистрации на выборы в Мосгордуму. Они нашли "оппозиционно настроенных" лиц, которых склонили к "организации и участию в массовых беспорядках", а также "разработали план противоправных действий, обсудили время, место и сценарий планирующихся ими беспорядков", говорится в документе.

СКР сообщил, что получены доказательства причастности к нему более 10 граждан и планируется еще ряд задержаний.

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