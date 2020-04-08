В Молдавию из-за COVID-19 возвращаются трудовые мигранты, но им никто не рад

В Молдавию в массовом порядке возвращаются ее граждане, работавшие за рубежом. По данным пограничной полиции, с 9 марта, когда был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и объявлен "оранжевый код" опасности, и до конца прошлого месяца в страну вернулись свыше 101 тысячи ее граждан. Сейчас ежедневно приезжают по 2 тысячи. Людям помогают вернуться молдавские дипмиссии за рубежом и власти страны, организующие чартерные авиарейсы для соотечественников. Эксперты считают, что из-за пандемии коронавируса в Европе и России домой приедут почти 300 тысяч трудовых мигрантов. Но дома им не все рады.

Когда коронавирус лишил работы

Нина Ф. попросила не называть ее фамилии. Как и многие ее соотечественники, Нина еще в 2015 году получила румынский паспорт, дающий право на работу в странах ЕС. Но в Риме с прошлого года она работала неофициально: ухаживала за пожилой женщиной.

Когда вся Италия стала из-за коронавируса "красной зоной", дочь нининой подопечной решила забрать мать к себе.

"А меня выставили на улицу, - рассказывает Нина в интервью DW. - Поэтому решила вернуться". Она прилетела в Кишинев в конце марта одним из чартерных рейсов, организованных молдавским правительством.

"Много нервов потратила, пока удалось вырваться оттуда. Мне еще повезло, другие до сих пор ждут своей очереди", - говорит женщина. По ее словам, в селе Бричанского района, где она живет, все, кроме родных, приняли ее враждебно. "Боятся, что я привезла вирус", - жалуется Нина.

14 дней она должна провести на домашнем карантине - как все, кто в эти дни прибывает в Молдавию из-за рубежа. Однако Минздрав сообщил о нескольких случаях, когда вернувшиеся из-за границы представители диаспоры, уже зараженные коронавирусом, устраивали дома многолюдные вечеринки. Несколько населенных пунктов после таких случаев были закрыты на карантин.

Молдавские власти отказались от организации специальных зон для "возвращенцев". Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 3 апреля, все въезжающие в страну, обязаны заполнить декларацию о личной ответственности и подписать обязательство о покупке в течение 72 часов полиса медстрахования.

Скандал вокруг полиса медстрахования

Константин К. тоже не хочет называть свою фамилию. Он трудился в Милане на стройках свыше двух лет. "Хотел заработать денег, чтобы открыть дома какой-нибудь небольшой бизнес", - рассказал он в интервью DW. В конце февраля, когда в Милане уже были зарегистрированы первые случаи COVID-19, хозяин фирмы объявил о замораживании строительства и отправил всех по домам.

"Когда нет работы, нет резона платить за аренду квартиры. Еще и непонятно, что там будет дальше", - поясняет Константин в интервью DW. Он успел приехать до 17 марта - того дня, когда в Молдавии было введено чрезвычайное положение, и она приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям. Константин пытается найти работу здесь, но пока безуспешно. Обязательный полис медстрахования он приобретать не хочет и возмущен требованиями властей, поскольку, говорит, к врачам здесь обращаться не собирается.

Надежда Творожински

Приехавшая "еще до всего" в город Бельцы к сестре на день рождения и застрявшая у нее из-за коронавируса студентка МГУ Надежда Творожински также возмущена. Ее мать уже 23 года живет в одной из европейских стран, и за это время в Молдавии "ни разу к докторам не обращалась".

Часть общества, которая считает, что "гражданские права имеют только те, кто платит налоги внутри страны, не очень хорошо понимает, как благодаря деньгам из-за границы вырос за последние годы уровень благосостояния в стране", - говорит девушка в беседе с корреспондентом DW.

В 2019 году, по данным Нацбанка, мигранты перевели в Молдавию почти два миллиона долларов, это свыше 15% ВВП. Надежда Творожински уверена: "Власти препятствуют возвращению людей или просто хотят заработать на них. Правительству невыгодно признавать, что все это время оно не очень справлялось с управлением, поэтому переключает внимание людей на диаспору, стравливают людей".

Подарок родным на Пасху - остаться за границей?

Полная стоимость полиса медстрахования в 2020 году составляет 4046 леев (200 евро). В эту сумму не входит лечение от COVID-19, оно бесплатно для всех.

Алла Немеренко

Экс-министр здравоохранения Алла Немеренко, которую цитируют местные СМИ, убеждена, что медполисы нужны, но в ситуации чрезвычайного положения, по ее словам, "неэтично и негуманно" взыскивать деньги с мигрантов. А бывший вице-премьер молдавского правительства Александр Муравски, напротив, настаивает на том, чтобы мигранты покупали полисы за полную стоимость. Он считает демагогией заявления о том, что государство живет на деньги трудовых мигрантов, которые "лишь поддерживают свои семьи, не более".

Глава Центра демографических исследований Ольга Гагауз предполагает, что в общей сложности в Молдавию вернутся около 300 тысяч граждан, работающих за рубежом. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация в России, именно оттуда может вернуться большинство, считает эксперт.

На брифинге в Кишиневе 5 апреля президент Додон призвал диаспору сделать "самый большой подарок" родным и не приезжать домой на Пасху, чтобы "не подвергать риску здоровье близких".

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