В моде - ретро (видео)

Суперкары в музее

Ferrari Dino 246 GTS (Tipo 607 E), 1973

В 1960-е годы производитель спортивных автомобилей из Маранелло был вынужден признать наличие в мире достойных конкурентов. Не без толчка со стороны Pininfarina Энцо Феррари согласился на выпуск Ferrari, которые по своей моторной сути таковыми не являлись. Почерк дизайнера Альдо Бровароне читается во всех модификациях шестицилиндрового Dino: женственная элегантность, мужская дерзость и аэродизайн.