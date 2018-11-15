В моде - ретро (видео)

Вещи из других эпох в Германии снова в тренде. Мебель 1950-х годов, фотоаппараты Polaroid, одежда 1920-х. Даже компания BMW выпустила серию винтажных мотоциклов.
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