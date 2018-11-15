 В моде - ретро (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.11.2018

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Культура и стиль жизни

В моде - ретро (видео)

Вещи из других эпох в Германии снова в тренде. Мебель 1950-х годов, фотоаппараты Polaroid, одежда 1920-х. Даже компания BMW выпустила серию винтажных мотоциклов.

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Легендарные модели автомобилей 1950-1970 годов 

  • Jaguar E-Type Coupé, 1961

    Суперкары в музее

    Jaguar E-Type Coupé, 1961

    Творение Малькольма Сайера называют самым красивым и стильным автомобилем в мире. Произведя фурор на Женевском автосалоне 1961 года, этот суперкар с длинным капотом громко резонировал в атмосфере "свингующих шестидесятых". Оригинальный, скоростной и относительно недорогой, Jaguar E-Type Coupé должен был стать автомобилем Джеймса Бонда. Но "Ягуар" не поспевал за заказами. Бонд получил "Астон".

  • Aston Martin DB4 GT Zagato, 1962

    Суперкары в музее

    Aston Martin DB4 GT Zagato, 1962

    Автолюбители боготворят этот "Астон" за его округлые формы. Итальянский дизайнер Эрколе Спада создал его в начале своей карьеры и считал машину продуктом юношеских исканий. Действительно, автомобиль отличается от поздних, как правило, более агрессивных творений Спада. Итальянский дизайн, однако, весьма идет чопорному британцу. Построено было 19 автомобилей этой модификации.

  • Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale (SS), Prototipo, 1957

    Суперкары в музее

    Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale (SS), Prototipo, 1957

    Еще до Гандини и Джуджаро итальянская компания Carrozeria Bertone, поставщик дизайна для суперкаров, породила Франко Скальоне. Ошеломляющую мощь идей этого дизайнера иллюстрирует концепт-кар Giulia SS Prototipo. Биоморфное тело на кажущихся ненужными колесах готово выстрелить в пространство наподобие ракеты. В производство данная форма кузова не пошла.

  • Lamborghini Miura P400, 1968

    Суперкары в музее

    Lamborghini Miura P400, 1968

    Кому обязан своим внешним видом Lamborghini Miura? Это один из самых дискутируемых вопросов автомира. За авторские права на дизайн машины борются два титана бизнеса: Марчелло Гандини и Джорджетто Джуджаро. Возможно, произошел симбиоз идей. Атлетический суперкар с задним двигателем считается революционным и иконическим благодаря, прежде всего, своему авангардному и экстравагантному дизайну.

  • Lamborghini Countach, 1986

    Суперкары в музее

    Lamborghini Countach, 1986

    В 1971 году Lamborghini поразил мир новой революционной моделью. В гипертрофированной угловатой форме Lamborghini Countach была реализована новая на тот момент концепция клинообразного кузова. С годами, впрочем, радикальное творение Марчелло Гандини подвергалось всевозможным тюнингам и в итоге лишилось бескомпромиссной чистоты линий.

  • Ferrari 365 GTB4 Daytona, 1973

    Суперкары в музее

    Ferrari 365 GTB4 "Daytona", 1973

    Революционный 1968 год породил еще один шедевр автомобильного дизайна. Принимая вызов авангардистов из Bertone, итальянская фирма Pininfarina, также занимающаяся дизайном автомобилей, произвела на свет Ferrari нового типа под неофициальным названием "Дайтона". Творение дизайнера Леонардо Фьораванти больше похоже на Lamborghini. Для Ferrari это стало началом новой эры.

  • Ferrari Dino 246 GTS (Tipo 607 E), 1973

    Суперкары в музее

    Ferrari Dino 246 GTS (Tipo 607 E), 1973

    В 1960-е годы производитель спортивных автомобилей из Маранелло был вынужден признать наличие в мире достойных конкурентов. Не без толчка со стороны Pininfarina Энцо Феррари согласился на выпуск Ferrari, которые по своей моторной сути таковыми не являлись. Почерк дизайнера Альдо Бровароне читается во всех модификациях шестицилиндрового Dino: женственная элегантность, мужская дерзость и аэродизайн.

  • De Tomaso Mangusta, 1967

    Суперкары в музее

    De Tomaso Mangusta, 1967

    Честолюбивый гонщик и ловкий предприниматель аргентинского происхождения Алехандро де Томазо без зазрения совести паковал американские двигатели в итальянский дизайн. Дизайн для Mangusta разработал сам великий Джуджаро. Автомобиль стал серьезной заявкой на успех, хотя не является иконой стиля в духе классического итальянского автодизайна. Это скорее Челентано на колесах, а не Мастроянни.

  • Mercedes-Benz 300 SL Coupé, 1955

    Суперкары в музее

    Mercedes-Benz 300 SL Coupé, 1955

    Уличная версия гоночного автомобиля "Made in Germany" была рассчитана на обеспеченных американцев. Сверхлегкий "Мерседес" дизайнеров Фридриха Гейгера и Карла Вилферта потребовал нестандартного расположения дверей. Фирменную "фишку" впоследствии будут копировать многочисленные эпигоны, забывая о том, что у "Мерседеса" это было продиктовано не пижонством, а функциональной необходимостью.

  • BMW Turbo, 1972

    Суперкары в музее

    BMW Turbo, 1972

    Клинообразный кузов и крылья-чайки, - все по моде своего времени. Первый концепт-кар баварского автомобилестроителя BMW поляризует именно своей радикальной интерпретацией трендов и традиций. Закрытое заднее колесо, например, - это дань аэродинамике или довоенному BMW 327? Прототип создан автомобильным дизайнером из Франции Полем Браком.

    Автор: Элла Володина


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