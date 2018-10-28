 В мире соболезнуют пострадавшим после нападения в Питтсбурге | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.10.2018

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Мир

В мире соболезнуют пострадавшим после нападения в Питтсбурге

Погибшие в Питтсбурге стали "жертвами слепой антисемитской ненависти", заявила Меркель. Трамп назвал нападение на синагогу "атакой на человечество".

Синагога в Питтсбурге

Синагога в Питтсбурге

Во всем мире выражают соболезнования пострадавшим и близким погибших в результате нападения на синагогу в американском Питтсбурге, которая стала наиболее тяжелой атакой на еврейскую общину в США. "Это отвратительное преступление предупреждает всех нас о необходимости делать все возможное, чтобы противостоять ненависти и насилию, антисемитизму и дискриминации, а также тем, кто их разжигает", - написал федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в воскресенье, 28 октября, в официальном письме с соболезнованиями на имя президента США Дональда Трампа.

Штайнмайер пожелал американцам сил, чтобы преодолеть ненависть, а также справиться со скорбью и болью после произошедшей накануне стрельбы в синагоге, в результате которой погибли 11 человек.

"Решительно противостоять антисемитизму"

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что "скорбит о погибших в Питтсбурге, которые, по всей видимости, стали жертвами слепой антисемитской ненависти". "Мои соболезнования их семьям, а пострадавшим я желаю сил и скорейшего выздоровления. Мы все должны решительно противостоять антисемитизму - повсюду", - заявила она накануне вечером.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал весь мир сообща бороться с антисемитизмом - не только в США, но и, среди прочего, в Западной Европе. Посетителей синагоги в Питтсбурге убили только потому, что они евреи, заявил он. "Весь израильский народ скорбит вместе с близкими погибших в ужасной бойне", - добавил Нетаньяху.

Папа римский Франциск назвал нападение на синагогу "бесчеловечным актом насилия" и призвал разрушить "рассадники насилия". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выразил соболезнования семьям погибших. Антисемитизму нет места в 21-м столетии, подчеркнул он.

Всемирный еврейский конгресс (WJC) заявил об "отвратительном террористическом акте". "Это нападение не только на еврейскую общину, но и на всю Америку", - отметил глава WJC Рональд Лаудер.

"Нападение на человечество"

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в синагоге "нападением на человечество". Необходимо сообща бороться со "смертельным ядом антисемитизма" и победить ненависть, подчеркнул он.

 

Контекст

Кроме того, Трамп призвал быстрее выносить смертные приговоры против убийц и незамедлительно приводить их в исполнение. "Они должны действительно платить беспримерную цену" за свои преступления и не ждать наказания многие годы, заявил он. Одновременно Трамп высказался за размещение в местах богослужений вооруженных служб безопасности. "Сумасшедший зашел внутрь, а их (посетителей. - Ред.) было некому защитить… Вооруженные охранники могли бы его остановить", - добавил американский президент.

Предполагаемому стрелку выдвинуты обвинения

Между тем 46-летнему мужчине, предположительно, устроившему стрельбу в синагоге, предъявлены обвинения по 29 пунктам. При этом 11 пунктов связаны с "воспрепятствованием осуществлению права на свободу вероисповедания", повлекшим гибель людей. Остальные относятся к убийству с применением огнестрельного оружия и нанесению ранений сотрудникам органов безопасности.

Ранее в Минюсте США заявили, что выдвинутые против предполагаемого стрелка обвинения могут привести к наказанию вплоть до смертной казни.

27 октября мужчина открыл стрельбу в синагоге в Питтсбурге, в результате 11 человек были убиты и еще шестеро ранены. Через 12 минут после начала стрельбы преступник сдался прибывшим на место событий сотрудникам правоохранительных органов. По данным ФБР, нападавший ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Следствие полагает, что преступник действовал в одиночку, он был вооружен автоматом и тремя пистолетами.

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    Автор: Дарья Брянцева


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