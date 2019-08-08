В мире животных: итоги 2019 года в Германии (фотогалерея)

В мире животных - 2019

Немецкие псы искупались в бассейне

Каким бы жарким ни было лето, но осень в Германии в сентябре все же начала вступать в свои права. В нижнесаксонском городе Лерте перед тем, как в конце сезона спустить воду из бассейнов под открытым небом, устроили купальный день для собак (нем. Hundeschwimmen), ставший здесь популярной традицией. Аналогичные зрелища можно было наблюдать в эти недели и в других уголках Германии.