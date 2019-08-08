 В мире животных: итоги 2019 года в Германии (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 27.12.2019

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Фоторепортажи

В мире животных: итоги 2019 года в Германии (фотогалерея)

Среди животных в Германии в 2019 году чаще других внимание к себе привлекали белая медведица Герта, берлинские панды и дикие волки.

  • Берлин. Апрель 2019 года

    В мире животных - 2019

    Крылья, ноги и хвосты - 2019

    В 2019 году птицы, звери, рыбы и прочие обитатели животного мира были частыми героями и гостями нашей рубрики "Кадр за кадром". Итоговый обзор таких фотографий из Германии начнем в двух берлинских зоопарках. Они по самым разным причинам не страдали от недостатка внимания репортеров и общественности. На этом снимке одна из этих причин уже успела подрасти…

  • Берлин. Январь 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Маленькая Герта

    Эта белая медведица родилась в Зоопарке Берлин-Фридрихсфельде (Tierpark Berlin) в конце 2018 года и сразу стала очень популярным медийным объектом. Заботливая мама Тоня, похоже, смирилась с таким вниманием к дочери, имя для которой подыскали в апреле: Герта (Herta). Шефство над новой любимицей публики и своей тёзкой взял берлинский футбольный клуб Hertha BSC.

  • Берлин. Декабрь 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Маленькие большие панды

    Эта фотография сделана уже в другом столичном парке - Берлинском зоологическом саду (Zoologischer Garten). Старейший в Германии, он отметил свое 175-летие. Главный подарок в юбилейном году зоопарку преподнесли большие панды. В конце августа здесь появились на свет эти близнецы - вообще первые панды, родившиеся в Германии. Здесь им уже три месяца. Набор веса проходит нормально.

  • Оберстдорф. Февраль 2019 года

    В мире животных - 2019

    Служебной собаке - служебные очки

    Далее в обзоре - другие пушисто-пернато-зубастые герои 2019 года в хронологическом порядке. Эта фотография была сделана в начале февраля в Баварских Альпах во время тренинга собак-спасателей. Пятилетняя служебная собака Джойя помогает искать людей, попавших под лавины. Темные (модные) очки нужны овчарке для защиты глаз от слепящего света в заснеженных горах.

  • Хольцминден. Фото из архива

    В мире животных - 2019

    Мюнхенские выдры

    Эта фотография была сделана в Нижней Саксонии, но теперь, если повезет, выдр можно будет увидеть прямо в Мюнхене - на реке Изар. Из соседних районов в баварскую столицу уже перебралось несколько этих животных. И они прекрасно чувствуют себя в городской среде. В большинстве регионов Германии выдры были истреблены, но сейчас они постепенно начали возвращаться в немецкую природу.

  • Рёрнбах. Март 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Носитель диалекта

    Этот серый попугай жако по кличке Карло уже два года живет в Баварском лесу, вернее - в офисе одной автобусной фирмы. За это время он освоил баварский диалект. Пернатый любимец трудового коллектива использует свои знания в подходящих ситуациях и в правильные моменты. Например, утром приветствует коллег традиционным южно-немецким "Servus!", а также интересуется, как спалось: "Host gut gschlafen?".

  • Висбаден. Март 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Дикие попугаи в Германии

    В отличие от предыдущего разговорчивого офисного жако такие вот шумные кольчатые попугаи проживают круглый год, так сказать, дикарями во многих местах Германии, - например, в Кельне, Дюссельдорфе или Висбадене, где в конце марта была сделана эта фотография. Много лет назад их предки каким-то образом попали на свободу и основали немецкие популяции этих экзотических пернатых.

  • Кельн. Апрель 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Воздушный патруль

    Посетители Кельна могут увидеть не только зеленых попугаев, но и таких вот хищных патрульных. Конечно, если повезет. Дело в том, что знаменитый Кельнский собор нравится не только туристам, но и местным голубям. Чтобы отвадить голубей, здесь решили несколько раз в неделю выпускать на охоту специально обученных соколов и ястребов.

  • Мангейм. Апрель 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Возвращение диких хомяков

    Хомяки обитали на полях в Германии еще во времена древних римлян, но сейчас внесены в Красную книгу. В некоторых местах предпринимаются попытки вернуть их в дикую природу - например, в окрестностях баден-вюртембергского Мангейма. На этой фотографии как раз изображен один из четырех десятков хомяков, выращенных в Гейдельбергском зоопарке и выпущенных здесь на свободу весной.

  • Курносый ушан в Баварии. Фото из архива

    В мире животных - 2019

    Летучие мопсы

    По-русски этих очень редких представителей семейства гладконосых летучих мышей называют европейскими широкоушками или курносыми ушанами, а по-немецки - летучими мопсами. Во второй половине прошлого века этот вид оказался в Западной Европе на грани исчезновения и до сих пор находится под угрозой. На их охрану в Германии в ближайшие шесть лет будет потрачено около 5,4 млн евро.

  • Имменштадт-им-Алльгой. Май 2019 года

    В мире животных - 2019

    Собака-кормилица

    Бордер-колли по кличке Молли весной 2019 года стала кормилицей маленькой свинки Розы, которой грозила смерть. Другие поросята отталкивали Розу во время кормления, поэтому она почти всегда оставалась голодной. Место действия - небольшой цирк в баварском городе Имменштадт, владелец которого Дитер Шец нашел вместе с Молли такой необычный выход из сложившейся ситуации.

  • Вольгаст. Июнь 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    По Германии - на верховых буренках

    Эти фотографии сделаны в июне в окрестностях немецкого города Вольгаст. Коровы Хильда и Мамбо номер 5 живут в одном из здешних фермерских хозяйств. Из-за каприза природы они родились гермафродитами, то есть бесплодны и не могут давать молока. Поэтому их здесь используют, чтобы обучать будущих специалистов фермерского дела тому, как нужно правильно ухаживать за животными и заботиться о них.

  • Гросенаспе. Июль 2019 года

    В мире животных - 2019

    Из жизни оперяющихся

    Эти две совушки - обыкновенные сипухи - вылупились на свет в мае в парке дикой природы Экхольт в Шлезвиг-Гольштейне. В июле их впервые представили публике. Когда они подрастут, то будут участвовать здесь в показательных выступлениях хищных птиц. Парк дикой природы Экхольт был открыт в 1970 году. Здесь содержится около ста видов животных - типичных представителей среднеевропейской фауны.

  • Люнебургская пустошь. Июнь 2019 года

    В мире животных - 2019

    Волчье счастье

    Эту маленькую волчицу нашли в лесу между Дрезденом и Баутценом в конце мая и передали подрастать и жить в парк дикой природы "Люнебургская пустошь". Там беспризорница нашла себе подругу и приемную маму - испанскую водяную собаку Вегу. Сколько диких волков сейчас обитает в Германии? Ответ на этот вопрос - в последнем кадре галереи.

  • Штральзунд. Август 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Ангела Меркель кормит пингвинов

    Прошлым летом Ангела Меркель была вновь замечена за кормлением пингвинов в своем избирательном округе, куда приехала в августе на встречу с жителями Штральзунда. В программе также значилось посещение здешнего морского музея - "Оцеанеума". Канцлер не смогла отказать себе в удовольствии покормить пингвинов, живущих на крыше этого океанариума.

  • Лерте. Сентябрь 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Немецкие псы искупались в бассейне

    Каким бы жарким ни было лето, но осень в Германии в сентябре все же начала вступать в свои права. В нижнесаксонском городе Лерте перед тем, как в конце сезона спустить воду из бассейнов под открытым небом, устроили купальный день для собак (нем. Hundeschwimmen), ставший здесь популярной традицией. Аналогичные зрелища можно было наблюдать в эти недели и в других уголках Германии.

  • Мёссинген. Сентябрь 2019 года

    В мире животных - 2019

    Ханни, Ханна и Ханнес

    Немецкий фермер Флориан Райн и тройное пополнение в хозяйстве! Это необычное событие случилось в начале сентября около города Мёссингена. Корова по кличке Хайдрун родила здесь тройню, что само по себе происходит редко, и выживают обычно не все телята. В Германии на тройни приходится всего около 0,05 процента случаев беременности коров. Но Ханни, Ханна и Ханнес чувствует себя прекрасно.

  • Европейский крот. Фото из архива
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Крот стал животным года

    Хотя популяция европейских кротов в Германии не находится под угрозой, они все же пользуются особой защитой: наносить им физический вред, отлавливать или убивать кротов запрещено под угрозой штрафа, который может достигать 50 тысяч евро. Сейчас в Германии решили отметить важную роль, которую кроты играют в природе. Специальное жюри объявило их "Животными 2020 года".

  • Гамбург. Ноябрь 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Водное такси

    До весны на гамбургском озере Альстер нельзя будет увидеть здешних лебедей. В середине ноября они вновь добровольно-принудительно отправились зимовать на небольшой Мельничный пруд в районе Эппендорф. Каждый год этот переезд привлекает много зрителей. Всего на Альстере обитает около сотни белых лебедей, которые считаются одной из городских достопримечательностей.

  • Гарц. Фото из архива
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    В Германии сосчитали волков

    В Германии продолжает расти популяция волков, полтора столетия назад здесь полностью истребленных. Согласно подсчетам, опубликованным в декабре, сейчас здесь обитают, в общей сложности, 105 волчьих стай (2018 год - 77), 25 отдельных пар (2018 год - 40) и 13 волков-одиночек (2018 год - 3). В каждой стае насчитывается обычно от трех до одиннадцати волков - родителей и детей последних двух лет.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Берлин. Апрель 2019 года

    В мире животных - 2019

    Крылья, ноги и хвосты - 2019

    В 2019 году птицы, звери, рыбы и прочие обитатели животного мира были частыми героями и гостями нашей рубрики "Кадр за кадром". Итоговый обзор таких фотографий из Германии начнем в двух берлинских зоопарках. Они по самым разным причинам не страдали от недостатка внимания репортеров и общественности. На этом снимке одна из этих причин уже успела подрасти…

  • Берлин. Январь 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Маленькая Герта

    Эта белая медведица родилась в Зоопарке Берлин-Фридрихсфельде (Tierpark Berlin) в конце 2018 года и сразу стала очень популярным медийным объектом. Заботливая мама Тоня, похоже, смирилась с таким вниманием к дочери, имя для которой подыскали в апреле: Герта (Herta). Шефство над новой любимицей публики и своей тёзкой взял берлинский футбольный клуб Hertha BSC.

  • Берлин. Декабрь 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Маленькие большие панды

    Эта фотография сделана уже в другом столичном парке - Берлинском зоологическом саду (Zoologischer Garten). Старейший в Германии, он отметил свое 175-летие. Главный подарок в юбилейном году зоопарку преподнесли большие панды. В конце августа здесь появились на свет эти близнецы - вообще первые панды, родившиеся в Германии. Здесь им уже три месяца. Набор веса проходит нормально.

  • Оберстдорф. Февраль 2019 года

    В мире животных - 2019

    Служебной собаке - служебные очки

    Далее в обзоре - другие пушисто-пернато-зубастые герои 2019 года в хронологическом порядке. Эта фотография была сделана в начале февраля в Баварских Альпах во время тренинга собак-спасателей. Пятилетняя служебная собака Джойя помогает искать людей, попавших под лавины. Темные (модные) очки нужны овчарке для защиты глаз от слепящего света в заснеженных горах.

  • Хольцминден. Фото из архива

    В мире животных - 2019

    Мюнхенские выдры

    Эта фотография была сделана в Нижней Саксонии, но теперь, если повезет, выдр можно будет увидеть прямо в Мюнхене - на реке Изар. Из соседних районов в баварскую столицу уже перебралось несколько этих животных. И они прекрасно чувствуют себя в городской среде. В большинстве регионов Германии выдры были истреблены, но сейчас они постепенно начали возвращаться в немецкую природу.

  • Рёрнбах. Март 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Носитель диалекта

    Этот серый попугай жако по кличке Карло уже два года живет в Баварском лесу, вернее - в офисе одной автобусной фирмы. За это время он освоил баварский диалект. Пернатый любимец трудового коллектива использует свои знания в подходящих ситуациях и в правильные моменты. Например, утром приветствует коллег традиционным южно-немецким "Servus!", а также интересуется, как спалось: "Host gut gschlafen?".

  • Висбаден. Март 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Дикие попугаи в Германии

    В отличие от предыдущего разговорчивого офисного жако такие вот шумные кольчатые попугаи проживают круглый год, так сказать, дикарями во многих местах Германии, - например, в Кельне, Дюссельдорфе или Висбадене, где в конце марта была сделана эта фотография. Много лет назад их предки каким-то образом попали на свободу и основали немецкие популяции этих экзотических пернатых.

  • Кельн. Апрель 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Воздушный патруль

    Посетители Кельна могут увидеть не только зеленых попугаев, но и таких вот хищных патрульных. Конечно, если повезет. Дело в том, что знаменитый Кельнский собор нравится не только туристам, но и местным голубям. Чтобы отвадить голубей, здесь решили несколько раз в неделю выпускать на охоту специально обученных соколов и ястребов.

  • Мангейм. Апрель 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Возвращение диких хомяков

    Хомяки обитали на полях в Германии еще во времена древних римлян, но сейчас внесены в Красную книгу. В некоторых местах предпринимаются попытки вернуть их в дикую природу - например, в окрестностях баден-вюртембергского Мангейма. На этой фотографии как раз изображен один из четырех десятков хомяков, выращенных в Гейдельбергском зоопарке и выпущенных здесь на свободу весной.

  • Курносый ушан в Баварии. Фото из архива

    В мире животных - 2019

    Летучие мопсы

    По-русски этих очень редких представителей семейства гладконосых летучих мышей называют европейскими широкоушками или курносыми ушанами, а по-немецки - летучими мопсами. Во второй половине прошлого века этот вид оказался в Западной Европе на грани исчезновения и до сих пор находится под угрозой. На их охрану в Германии в ближайшие шесть лет будет потрачено около 5,4 млн евро.

  • Имменштадт-им-Алльгой. Май 2019 года

    В мире животных - 2019

    Собака-кормилица

    Бордер-колли по кличке Молли весной 2019 года стала кормилицей маленькой свинки Розы, которой грозила смерть. Другие поросята отталкивали Розу во время кормления, поэтому она почти всегда оставалась голодной. Место действия - небольшой цирк в баварском городе Имменштадт, владелец которого Дитер Шец нашел вместе с Молли такой необычный выход из сложившейся ситуации.

  • Вольгаст. Июнь 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    По Германии - на верховых буренках

    Эти фотографии сделаны в июне в окрестностях немецкого города Вольгаст. Коровы Хильда и Мамбо номер 5 живут в одном из здешних фермерских хозяйств. Из-за каприза природы они родились гермафродитами, то есть бесплодны и не могут давать молока. Поэтому их здесь используют, чтобы обучать будущих специалистов фермерского дела тому, как нужно правильно ухаживать за животными и заботиться о них.

  • Гросенаспе. Июль 2019 года

    В мире животных - 2019

    Из жизни оперяющихся

    Эти две совушки - обыкновенные сипухи - вылупились на свет в мае в парке дикой природы Экхольт в Шлезвиг-Гольштейне. В июле их впервые представили публике. Когда они подрастут, то будут участвовать здесь в показательных выступлениях хищных птиц. Парк дикой природы Экхольт был открыт в 1970 году. Здесь содержится около ста видов животных - типичных представителей среднеевропейской фауны.

  • Люнебургская пустошь. Июнь 2019 года

    В мире животных - 2019

    Волчье счастье

    Эту маленькую волчицу нашли в лесу между Дрезденом и Баутценом в конце мая и передали подрастать и жить в парк дикой природы "Люнебургская пустошь". Там беспризорница нашла себе подругу и приемную маму - испанскую водяную собаку Вегу. Сколько диких волков сейчас обитает в Германии? Ответ на этот вопрос - в последнем кадре галереи.

  • Штральзунд. Август 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Ангела Меркель кормит пингвинов

    Прошлым летом Ангела Меркель была вновь замечена за кормлением пингвинов в своем избирательном округе, куда приехала в августе на встречу с жителями Штральзунда. В программе также значилось посещение здешнего морского музея - "Оцеанеума". Канцлер не смогла отказать себе в удовольствии покормить пингвинов, живущих на крыше этого океанариума.

  • Лерте. Сентябрь 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Немецкие псы искупались в бассейне

    Каким бы жарким ни было лето, но осень в Германии в сентябре все же начала вступать в свои права. В нижнесаксонском городе Лерте перед тем, как в конце сезона спустить воду из бассейнов под открытым небом, устроили купальный день для собак (нем. Hundeschwimmen), ставший здесь популярной традицией. Аналогичные зрелища можно было наблюдать в эти недели и в других уголках Германии.

  • Мёссинген. Сентябрь 2019 года

    В мире животных - 2019

    Ханни, Ханна и Ханнес

    Немецкий фермер Флориан Райн и тройное пополнение в хозяйстве! Это необычное событие случилось в начале сентября около города Мёссингена. Корова по кличке Хайдрун родила здесь тройню, что само по себе происходит редко, и выживают обычно не все телята. В Германии на тройни приходится всего около 0,05 процента случаев беременности коров. Но Ханни, Ханна и Ханнес чувствует себя прекрасно.

  • Европейский крот. Фото из архива
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Крот стал животным года

    Хотя популяция европейских кротов в Германии не находится под угрозой, они все же пользуются особой защитой: наносить им физический вред, отлавливать или убивать кротов запрещено под угрозой штрафа, который может достигать 50 тысяч евро. Сейчас в Германии решили отметить важную роль, которую кроты играют в природе. Специальное жюри объявило их "Животными 2020 года".

  • Гамбург. Ноябрь 2019 года
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    Водное такси

    До весны на гамбургском озере Альстер нельзя будет увидеть здешних лебедей. В середине ноября они вновь добровольно-принудительно отправились зимовать на небольшой Мельничный пруд в районе Эппендорф. Каждый год этот переезд привлекает много зрителей. Всего на Альстере обитает около сотни белых лебедей, которые считаются одной из городских достопримечательностей.

  • Гарц. Фото из архива
    Еще по теме

    В мире животных - 2019

    В Германии сосчитали волков

    В Германии продолжает расти популяция волков, полтора столетия назад здесь полностью истребленных. Согласно подсчетам, опубликованным в декабре, сейчас здесь обитают, в общей сложности, 105 волчьих стай (2018 год - 77), 25 отдельных пар (2018 год - 40) и 13 волков-одиночек (2018 год - 3). В каждой стае насчитывается обычно от трех до одиннадцати волков - родителей и детей последних двух лет.

    Автор: Максим Нелюбин


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  • Баварский лес

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    Среди федеральных земель на первом месте по площади лесных массивов находится Бавария (фото) - 2,6 миллиона гектаров или 36,9 процента территории. Однако по второму показателю лидирует Гессен, где они занимают 42,3 процента площади земли. Не удивительно, что именно в дремучих гессенских лесах разыгрываются сюжеты сказок братьев Гримм.

  • Шварцвальд

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    Немцы бережно относятся к своим лесам - не только заповедным. Руководствуются в Германии при этом принципом продолжительного и неистощимого использования (нем. Nachhaltigkeit). Площади лесов здесь не сокращаются, а увеличиваются. За десять лет - примерно на 50 тысяч гектаров (+0,4 процента). Эта фотография сделана в Шварцвальде.

  • Белые грибы в Бранденбурге

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    Некоторые леса в Германии находятся в федеральной собственности, некоторые принадлежат землям, общинам или коммунам, но подавляющее большинство составляют частные владельцы - фонды, церковные и прочие организации, фирмы, а также физические лица. Всего в стране насчитывается около двух миллионов собственников лесных угодий.

  • Германия

    Немецкий лес в цифрах

    В частной собственности находится около 48 процентов немецких лесов, включая 70 тысяч гектаров некоммерческого государственного фонда "Природного наследия" - DBU Naturerbe. При этом средняя площадь частных лесных владений составляет всего три гектара. В собственности земель - около 30 процентов, в федеральной - всего 3,5 процента.

  • Гессен

    Немецкий лес в цифрах

    В немецких лесах произрастает около пятидесяти видов деревьев. Об этом свидетельствуют данные последней лесной инвентаризации 2012 года. Немногим более четверти всех деревьев составляют пихты, далее - сосны (23 процента) и буки (16 процентов). Деревья-символы Германии - дубы находятся на четвертом месте (11 процентов). Этот древний дуб растет в Гессене.

  • Осенний буковый лес

    Немецкий лес в цифрах

    Сейчас в Германии преобладают хвойные деревья, но так было не всегда. Раньше здесь было больше лиственных лесов, в которых росло, в частности, много европейских буков (фото), но в Средние века и последующие эпохи до начала XIX столетия многие лиственные леса были вырублены или сильно истощены.

  • Гарц

    Немецкий лес в цифрах

    На месте срубленных лиственных деревьев в Германии долгое время предпочитали сажать неприхотливые хвойные породы - европейские ели и обыкновенные сосны, но сейчас во многих местах целенаправленно осуществляют программы, которые должны восстановить баланс. На фотографии - еловый лес в Гарце.

  • Эрфтштадт

    Немецкий лес в цифрах

    Всего в Германии сейчас растет около 90 миллиардов старых и молодых деревьев. Обороты лесной и деревообрабатывающей промышленности составляют около 180 миллиардов евро в год. В этом секторе немецкой экономики занято более миллиона человек. В некоторых местах, чтобы не наносить лишний вред почве, для транспортировки бревен к дорогам вновь используют лошадей.

  • Национальный парк Баварский лес

    Немецкий лес в цифрах

    Около десяти лет назад в немецкие леса начали возвращаться волки - из Польши в Бранденбург и далее в другие земли. Они были истреблены в Германии полтора столетия назад. Сейчас в дикой природе здесь насчитывается, по разным оценкам, уже от 300 до 1000 этих хищников. Далеко не все рады их возвращению, особенно - владельцы овечьих стад, но это - отдельная тема.

  • Гарц

    Немецкий лес в цифрах

    В свою очередь, в немецком Гарце предпринимаются целенаправленные попытки вернуть сюда других традиционных обитателей этих мест - рысей, истребленных в Центральной Европе даже раньше волков - двести лет назад. В Гарце уже удалось создать устойчивую популяцию, а здешние рыси даже начинают осваивать соседние регионы.

  • Келлервальд-Эдерзе

    Немецкий лес в цифрах

    В Германии насчитывается 13 лесных национальных парков, а также более 8,5 тысяч разных природоохранных зон и территорий. Старые буковые леса, всего их - пять, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди национальных парков наибольшей популярностью пользуются Баварский лес, Хайних, Гарц, Хунсрюк-Хохвальд, Келлервальд-Эдерзе (фото) и Шварцвальд.

    Автор: Максим Нелюбин


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Две дюжины фотографий немецких ландшафтов и достопримечательностей из более чем четырех сотен снимков, опубликованных нами в рубрике "Кадр за кадром" в 2019 году. (23.12.2019)  

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Баварский лес, Шварцвальд, Гарц - эти названия известны не только в Германии. Чтобы отдохнуть на природе, немцам не надо далеко ездить. (08.10.2018)  

Как растет и поживает берлинская медведица Герта

Время в наши дни летит быстро и для людей, и для медведей. Эти фотографии сделаны только что в берлинском зоопарке Фридрихсфельде. (11.06.2019)  

В Берлинском зоопарке подрастают маленькие большие панды

В Берлине показали, как за две недели изменились детеныши большой панды. (17.09.2019)  

Попугай жако освоил баварский диалект и радует весь офис

Серые попугаи, они же - жако, известны своими особенными способностями запоминать и повторять слова и фразы. (25.03.2019)  

Германия - родина зеленых попугаев

Из тропиков - в городские джунгли! Кельн, Дюссельдорф, Висбаден… В этих и других местах Германии можно встретить одичавших и онемечившихся зеленых попугаев. (06.03.2015)  

Соколы и ястребы отгоняют голубей от Кельнского собора

Птичий помет наносит непоправимый вред готическому сооружению. (13.04.2019)  

На немецкие поля хотят вернуть диких хомяков

Хомяки обитали на полях в Германии еще во времена древних римлян, но сейчас внесены в Красную книгу. (02.05.2019)  

По Германии - на верховых буренках

В Германии сейчас можно увидеть, как купают верховых буренок! (12.06.2019)  

Морской музей "Оцеанеум" в Штральзунде

Морской музей Ozeaneum был открыт в Штральзунде в 2008 году. В начале апреля 2016 года один из самых популярных музеев Северной Германии принял уже своего 5-миллонного посетителя. (07.04.2016)  

Немецкие псы искупались в бассейне

Такие водные процедуры для собак вновь устроили в нижнесаксонском городе Лерте и других местах. (09.09.2019)  

Крот стал животным года

"Животным 2020 года" в Германии назван европейский, он же - обыкновенный крот. (05.11.2019)  

Ох, нелегкая это работа...

Поводов для беспокойства за этих водоплавающих старожилов гамбургского озера Альстер нет. Просто пришло время перебраться, так сказать, на зимнюю квартиру. (20.11.2019)  

В Германии сосчитали волков

Волков полностью истребили в Германии полтора столетия назад. Сейчас они возвращаются в немецкие леса и находятся здесь под строгой охраной. (11.12.2019)  

Лучшие фотографии животных - 2018

Самые интересные фотографии животных из Германии, опубликованные в нашей рубрике "Кадр за кадром" в 2018 году. (19.12.2018)  

Лучшие фотографии животных - 2017

Самые интересные фотографии животных в Германии, опубликованные в нашей рубрике "Кадр за кадром" в 2017 году. Выбор редакции. (26.12.2017)  

Лучшие фотографии животных - 2016

Лучшие фотографии животных в Германии, опубликованные в нашей рубрике "Кадр за кадром" в 2016 году. (21.12.2016)  

В мире животных - 2019  

Немецкий лес в цифрах

Сколько в Германии растет деревьев, сколько здесь живет волков и кто владеет немецкими лесами? Ответы на эти и другие вопросы - в нашей галерее. (08.10.2018)  

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