В мире животных: итоги 2019 года в Германии (фотогалерея)

Среди животных в Германии в 2019 году чаще других внимание к себе привлекали белая медведица Герта, берлинские панды и дикие волки.
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