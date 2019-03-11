В Минспорта РФ не поддержали план РУСАДА по преодолению допингового скандала

Юрий Ганус предложил полностью отстранить руководство ВФЛА, Центра спортивной подготовки и тренерский штаб сборной РФ. Министр спорта России не поддержал инициативу главы РУСАДА.
В министерстве спорта России не поддержали инициативу главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сменить руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). "Предложения РУСАДА несвоевременны, - цитирует в понедельник, 13 мая, Павла Колобкова пресс-служба Минспорта. - Рабочая группа по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики давно создана и активно взаимодействует с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций и Всемирным антидопинговым агентством".
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил о создании двух рабочих групп. В их задачи будет входить восстановление членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и защите прав российских спортсменов на мировой арене.
Глава РУСАДА предложил сменить руководство ВФЛА
Ранее в понедельник глава РУСАДА Юрий Ганус предложил полностью сменить руководство ВФЛА для того, чтобы российская легкая атлетика быстрее преодолела последствия допингового скандала. Об этом говорится в письме Гануса президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову, президенту ВФЛА Дмитрию Шляхтину и министру спорта РФ Павлу Колобкову, выдержки из которого в понедельник, 13 мая, приводит агентство "Интерфакс".
Кроме этого, руководитель РУСАДА сформулировал еще ряд предложений. Среди них создание рабочей группы по восстановлению ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). В ее состав, по мнению Гануса, могли бы войти три заслуженных российских представителя легкой атлетики, "никаким образом не связанных с допинговым кризисом", а также три представителя международной и европейской легкоатлетических ассоциаций.
Ганус дополнительно предложил полностью сменить руководство Центра спортивной подготовки и заменить "всех ответственных за организацию тренировочных и соревновательных мероприятий в легкой атлетике РФ", а также отстранении в полном составе тренерского штаба национальной сборной России по легкой атлетике. В обеих структурах отстраненных функционеров предлагается заменить на кандидатуры, согласованные с Рабочей группой по восстановлению ВФЛА в IAAF.
Дисквалификация ВФЛА продлялась девять раз
IAAF исключила ВФЛА из своих рядов в ноябре 2015 года, отреагировав тем самым на скандальное расследование о существовании в России государственной системы поддержки допинга. С тех пор дисквалификация была продлена девять раз, в последний раз - в декабре 2018 года. Для восстановления членства организация должна, в частности, оплатить расходы, понесенные IAAF при рассмотрении и защите дел российских атлетов в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), а также передать WADA все допинг-пробы московской лаборатории.
В июле 2018 года IAAF ужесточила свои антидопинговые правила. Так, начиная с 2019 года все национальные федерации будут разбиты на несколько классов согласно спортивным успехам и допинговой истории. ВФЛА не вошла ни в одну из категорий по причине дисквалификации.
22 января IAAF одобрила заявки 42 российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в 2019 году. 21 февраля IAAF разрешила еще 21 российскому спортсмену участвовать в состязаниях в текущем году под нейтральным флагом.
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