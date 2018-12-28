 В Минспорта РФ заявили, что обсуждают с WADA дату нового визита экспертов | Новости из Германии о России | DW | 29.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

В Минспорта РФ заявили, что обсуждают с WADA дату нового визита экспертов

По утверждению российской стороны, WADA предложило Москве варианты копирования данных из антидопинговой лаборатории.

Министр спорта РФ Павел Колобков на фоне эмблемы Всемирного антидопингового агентства

Министр спорта РФ Павел Колобков

Министерство спорта РФ получило письмо главы Всемирного антидопингового агентства Крейга Риди по итогам визита экспертов WADA в Москву. Об этом сообщили в субботу, 29 декабря, в пресс-службе российского ведомства. В послании WADA "подробно изложены варианты организации процесса копирования" данных Московской антидопинговой лаборатории, пояснили в российском пресс-центре.  

Контекст

Кто мешает передать экспертам WADA антидопинговые данные российских спортсменов и связано ли это с санкциями, пояснил в интервью DW глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. (29.12.2018)

Решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство - не просто потеря авторитета WADA, но и удар в лицо чистым спортсменам, считает Штефан Нестлер. (20.09.2018)

Ранее специалисты всемирного агентства получили доступ к российской лаборатории, однако забрать необходимые им материалы не смогли из-за того, что, по внезапному требованию Москвы, "оборудование для извлечения данных должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством".

"Технические детали согласованы"

В Минспорта РФ утверждают, что на данном этапе все технические детали согласованы "со Следственным комитетом России". По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, сейчас обсуждается дата следующего визита экспертов в РФ.

WADA изучит отчет специалистов 14-15 января

Комитет агентства по соответствию антидопинговому кодексу WADA рассмотрит отчет побывавших в Москве специалистов на встрече 14-15 января в Монреале, где будет решен вопрос дальнейшей аккредитации Российского антидопингового агентства РУСАДА.

"Параллельно мы продолжим прилагать усилия для извлечения лабораторных данных, и в целом мы не прекращаем контактировать с российскими властями по этому вопросу", - сказано в электронном сообщении WADA.

Ранее глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предупредил, что если РФ не передаст экспертам WADA данные об антидопинговых пробах, это повлечет за собой дисквалификацию всех российских спортсменов и невозможность проводить в стране международные состязания

Смотрите также:

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:53
Now live
02:53 мин

Почему Олимпиада в Южной Корее может пройти без россиян

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Олимпиада в Южной Корее может пройти без россиян  

Скандальные подробности нового доклада WADA по России  

Российский спорт под допингом - DW Новости  

Также по теме

Russland National Anti Doping Agency RUSADA

Всемирное антидопинговое агентство завершило аудит РУСАДА 12.12.2018

Делегация WADA в составе трех человек обследовала помещения Российского антидопингового агентства и изучила методику работы его сотрудников.

IOC-Beratung zu möglicher Strafe für Russland

WADA, МОК, РУСАДА: как Россия попала в бермудский треугольник 28.12.2018

Российский спорт - на грани изоляции. Это признал и глава РУСАДА. По его словам, так продолжаться не может. Финал "допингового сериала" ожидается 15 января. А пока - краткое содержание предыдущих серий.

Russland Juri Ganus, Generaldirektor Anti-Doping-Agentur RUSADA

Глава РУСАДА объяснил, почему записал видеообращение к Путину 29.12.2018

Кто мешает передать экспертам WADA антидопинговые данные российских спортсменов и связано ли это с санкциями, пояснил в интервью DW глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Комментарий: Что угрожает Путину в 2019 году  

Глава РУСАДА объяснил, почему записал видеообращение к Путину  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно