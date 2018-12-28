В Минспорта РФ заявили, что обсуждают с WADA дату нового визита экспертов

Министерство спорта РФ получило письмо главы Всемирного антидопингового агентства Крейга Риди по итогам визита экспертов WADA в Москву. Об этом сообщили в субботу, 29 декабря, в пресс-службе российского ведомства. В послании WADA "подробно изложены варианты организации процесса копирования" данных Московской антидопинговой лаборатории, пояснили в российском пресс-центре.

Ранее специалисты всемирного агентства получили доступ к российской лаборатории, однако забрать необходимые им материалы не смогли из-за того, что, по внезапному требованию Москвы, "оборудование для извлечения данных должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством".

"Технические детали согласованы"

В Минспорта РФ утверждают, что на данном этапе все технические детали согласованы "со Следственным комитетом России". По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, сейчас обсуждается дата следующего визита экспертов в РФ.

WADA изучит отчет специалистов 14-15 января

Комитет агентства по соответствию антидопинговому кодексу WADA рассмотрит отчет побывавших в Москве специалистов на встрече 14-15 января в Монреале, где будет решен вопрос дальнейшей аккредитации Российского антидопингового агентства РУСАДА.

"Параллельно мы продолжим прилагать усилия для извлечения лабораторных данных, и в целом мы не прекращаем контактировать с российскими властями по этому вопросу", - сказано в электронном сообщении WADA.

Ранее глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предупредил, что если РФ не передаст экспертам WADA данные об антидопинговых пробах, это повлечет за собой дисквалификацию всех российских спортсменов и невозможность проводить в стране международные состязания

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