В Минске судят лидеров независимого профсоюза

В Минске 30 июля начался суд над лидерами независимого Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). Зал в столичном Доме правосудия, рассчитанный на 50 человек, не смог вместить всех желающих наблюдать за рассмотрением дела. Его фигурантами являются председатель РЭП Геннадий Федынич и руководитель Минской городской и областной организаций, а также бухгалтер объединения Игорь Комлик.

Большего зала не дали

На процесс после тщательного досмотра были допущены сами участники процесса, их близкие родственники, дипломаты и представители СМИ. Для оппозиционных лидеров и активистов места не нашлось. За дверями остались первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, экс-кандидаты в президенты Виталий Рымашевский и Николай Статкевич, многие другие известные в Беларуси люди.

Федынич сразу же заявил судье Марине Федоровой ходатайство предоставить более просторное помещение, тем более такие имеются в Доме правосудия, поскольку процесс является открытым. Но это ходатайство было отклонено, как и требование обвиняемых и их адвокатов разрешить видео- и фотосъемку.

Суть обвинения

Федынич и Комлик обвиняются в том, что в 2011 году они открыли счет в одном из литовских банков, на который поступали деньги от нерезидентов Республики Беларусь, сами снимали эти деньги и перевозили на территорию Беларуси. При этом, по утверждению стороны обвинения, они не декларировали эти средства и не платили из них налоги. Государственный обвинитель назвал неуплаченную сумму в размере 10 тысяч евро в эквиваленте. За это профсоюзным лидерам инкриминируется часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса (неуплата налогов в особо крупном размере), которая предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет либо лишение свободы до 7 лет с конфискацией имущества.

Федынич и Комлик не признали себя виновными. По словам лидера РЭП, в период (2011-2012 годы), в который он якобы открывал счет, снимал с него деньги и привозил в страну, он находился на территории Беларуси не мог этого сделать физически. То же самое утверждал и Комлик. Поэтому обвиняемые считают это уголовное дело "сфабрикованным, инсценированным и незаконным".

Такого же мнения придерживаются и лидеры оппозиции. Они называют суд над лидерами профсоюза РЭП политическим, поскольку именно эта структура активно участвовала в массовых уличных протестах против декрета о тунеядцах весной 2017 года и других протестных мероприятиях. Эксперты напоминают об аналогичном деле в отношении председателя Правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого, которого в 2011 году судили по такой же статье и приговорили к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Правозащитник провел в местах лишения свободы 3 года и был признан международными организациями политзаключенным. Процесс над Федыничем и Комликом продолжается.

Смотрите также:

Взгляд на Беларусь со стороны Академик Анатолий Михайлов (Литва) Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

Взгляд на Беларусь со стороны Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша) Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

Взгляд на Беларусь со стороны Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша) Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

Взгляд на Беларусь со стороны Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия) То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

Взгляд на Беларусь со стороны Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша) Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

Взгляд на Беларусь со стороны Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва) Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

Взгляд на Беларусь со стороны Бизнесмен Павел Маринич (Литва) Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить. Автор: Галина Петровская

