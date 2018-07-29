 В Минске судят лидеров независимого профсоюза | Новости из Германии о Европе | DW | 30.07.2018

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Европа

В Минске судят лидеров независимого профсоюза

Руководителей РЭП обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере. Они не признают себя виновными, а оппозиция и независимые эксперты называет процесс политическим.

Игорь Комлик и Геннадий Федынич в зале суда перед началом процесса

Игорь Комлик и Геннадий Федынич в зале суда перед началом процесса

В Минске 30 июля начался суд над лидерами независимого Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП).  Зал в столичном Доме правосудия, рассчитанный на 50 человек, не смог вместить всех желающих наблюдать за рассмотрением дела. Его фигурантами являются председатель РЭП Геннадий Федынич и руководитель Минской городской и областной организаций, а также бухгалтер объединения Игорь Комлик.

Большего зала не дали

На процесс после тщательного досмотра были допущены сами участники процесса, их близкие родственники, дипломаты и представители СМИ. Для оппозиционных лидеров и активистов места не нашлось. За дверями остались первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, экс-кандидаты в президенты Виталий Рымашевский и Николай Статкевич, многие другие известные в Беларуси люди.

Федынич сразу же заявил судье Марине Федоровой ходатайство предоставить более просторное помещение, тем более такие имеются в Доме правосудия, поскольку процесс является открытым. Но это ходатайство было отклонено, как и требование обвиняемых и их адвокатов разрешить видео- и фотосъемку.

Суть обвинения

Федынич и Комлик обвиняются в том, что в 2011 году они открыли счет в одном из литовских банков, на который поступали деньги от нерезидентов Республики Беларусь, сами снимали эти деньги и перевозили на территорию Беларуси. При этом, по утверждению стороны обвинения, они не декларировали эти средства и не платили из них налоги. Государственный обвинитель назвал неуплаченную сумму в размере 10 тысяч евро в эквиваленте. За это профсоюзным лидерам инкриминируется часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса (неуплата налогов в особо крупном размере), которая предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет либо лишение свободы до 7 лет с конфискацией имущества.

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Федынич и Комлик не признали себя виновными. По словам лидера РЭП, в период (2011-2012 годы), в который он якобы открывал счет, снимал с него деньги и привозил в страну, он находился на территории Беларуси не мог этого сделать физически. То же самое утверждал и Комлик. Поэтому обвиняемые считают это уголовное дело "сфабрикованным, инсценированным и незаконным".

Такого же мнения придерживаются и лидеры оппозиции. Они называют суд над лидерами профсоюза РЭП политическим, поскольку именно эта структура активно участвовала в массовых уличных протестах против декрета о тунеядцах весной 2017 года и других протестных мероприятиях. Эксперты напоминают об аналогичном деле в отношении председателя Правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого, которого в 2011 году судили по такой же статье и приговорили к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Правозащитник провел в местах лишения свободы 3 года и был признан международными организациями политзаключенным. Процесс над Федыничем и Комликом продолжается.  

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    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

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    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

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    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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