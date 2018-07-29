В Минске судят лидеров независимого профсоюза

Руководителей РЭП обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере. Они не признают себя виновными, а оппозиция и независимые эксперты называет процесс политическим.
В Минске 30 июля начался суд над лидерами независимого Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). Зал в столичном Доме правосудия, рассчитанный на 50 человек, не смог вместить всех желающих наблюдать за рассмотрением дела. Его фигурантами являются председатель РЭП Геннадий Федынич и руководитель Минской городской и областной организаций, а также бухгалтер объединения Игорь Комлик.
Большего зала не дали
На процесс после тщательного досмотра были допущены сами участники процесса, их близкие родственники, дипломаты и представители СМИ. Для оппозиционных лидеров и активистов места не нашлось. За дверями остались первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, экс-кандидаты в президенты Виталий Рымашевский и Николай Статкевич, многие другие известные в Беларуси люди.
Федынич сразу же заявил судье Марине Федоровой ходатайство предоставить более просторное помещение, тем более такие имеются в Доме правосудия, поскольку процесс является открытым. Но это ходатайство было отклонено, как и требование обвиняемых и их адвокатов разрешить видео- и фотосъемку.
Суть обвинения
Федынич и Комлик обвиняются в том, что в 2011 году они открыли счет в одном из литовских банков, на который поступали деньги от нерезидентов Республики Беларусь, сами снимали эти деньги и перевозили на территорию Беларуси. При этом, по утверждению стороны обвинения, они не декларировали эти средства и не платили из них налоги. Государственный обвинитель назвал неуплаченную сумму в размере 10 тысяч евро в эквиваленте. За это профсоюзным лидерам инкриминируется часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса (неуплата налогов в особо крупном размере), которая предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет либо лишение свободы до 7 лет с конфискацией имущества.
Федынич и Комлик не признали себя виновными. По словам лидера РЭП, в период (2011-2012 годы), в который он якобы открывал счет, снимал с него деньги и привозил в страну, он находился на территории Беларуси не мог этого сделать физически. То же самое утверждал и Комлик. Поэтому обвиняемые считают это уголовное дело "сфабрикованным, инсценированным и незаконным".
Такого же мнения придерживаются и лидеры оппозиции. Они называют суд над лидерами профсоюза РЭП политическим, поскольку именно эта структура активно участвовала в массовых уличных протестах против декрета о тунеядцах весной 2017 года и других протестных мероприятиях. Эксперты напоминают об аналогичном деле в отношении председателя Правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого, которого в 2011 году судили по такой же статье и приговорили к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Правозащитник провел в местах лишения свободы 3 года и был признан международными организациями политзаключенным. Процесс над Федыничем и Комликом продолжается.
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