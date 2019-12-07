 В Минске противники интеграции с РФ требуют обнародования ее планов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 29.12.2019

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Беларусь

В Минске противники интеграции с РФ требуют обнародования ее планов

На несанкционированной акции протеста в Минске митингующие потребовали опубликования “дорожных карт” интеграции с Россией и освобождения ранее арестованных политиков и активистов.

Активисты в Минске требуют освободить участников предыдущей акции протеста против интеграции с РФ

Активисты в Минске требуют освободить участников предыдущей акции протеста против интеграции с РФ

В столице Беларуси в воскресенье, 29 декабря, прошли протесты против углубленной интеграции с Россией. За последний месяц это уже пятая акция, на нее вышли около 100 человек. Как и предыдущие, акция не была согласована с городскими властями, однако на этот раз задержаний и разгонов не последовало.

Сначала несколько десятков человек собрались на Октябрьской площади с национальными бело-красно-белыми флагами и потребовали опубликовать планы интеграции, переговоры о которых ведут лидеры двух стран. “Лукашенко по-прежнему продает Беларусь, а мы по-прежнему требуем рассекретить дорожные карты”, - заявил один из организаторов акции, оппозиционный политик Вячеслав Сивчик.

Участники митинга держали плакаты в виде игральных карт с карикатурами на тему белорусско-российских отношений и надписями: “Руки прочь от независимой Беларуси”. Кроме того, люди принесли фотографии активистов и политиков, арестованных за участие в предыдущих протестах против интеграции с Россией, и потребовали их освобождения.

Акция продолжилась шествием в сторону площади Независимости. В завершение около 70 человек выстроились в “живую цепь” вдоль проспекта Независимости.

Организатор акции Павел Северинец арестован

Предыдущие акции (7 - 8 декабря и 20 - 21 декабря) были приурочены к переговорам президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, в них приняли участие более 1000 человек. После этого милиция вызвала около 40 человек для профилактических бесед и составления протоколов за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

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26 декабря лидер протестов, сопредседатель партии “Белорусская христианская демократия” Павел Северинец был помещен под административный арест на 15 суток. Также были арестованы координаторы гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгений Афнагель, Максим Винярский, лидер незарегистрированной организации "Молодой фронт" Денис Урбанович и другие активисты.

Путин и Лукашенко не договорились по нефти, газу и налогам

Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко по интеграционному плану начались в декабре 2018 года. В сентябре 2019 года премьер-министры двух стран парафировали программу экономической интеграции. Президенты обоих государств 7 декабря провели переговоры в Сочи, однако не подписали соглашение об углублении интеграции. "Дорожные карты" по нефтяной, газовой и налоговой сферам остались несогласованными и после встречи лидеров России и Беларуси 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Предварительный текст договоренностей не был представлен официально. По информации ряда СМИ, речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Предполагается также частичное объединение систем банковского надзора, введение единого внешнеторгового режима, единых правил в таможенной и энергетической сферах.

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  • Пустая Октябрьская площадь во митинга за интеграцию России и Беларуси

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    Утром 20 декабря также на Октябрьской площади должен был пройти митинг за интеграцию России и Беларуси. Его организовывали "левопатриотические общественные объединения" Беларуси. Акция не состоялась, потому что на нее, кроме журналистов, никто не пришел.

    Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина


Смотреть видео 13:44

Протесты в Минске, Лукашенко в Петербурге: что будет с интеграцией? DW Новости (20.12.19)

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В центре Минска 20 декабря прошла акция протеста против интеграции России и Беларуси. На несогласованный митинг вышли более 1000 человек. Как это было - в фоторепортаже DW. (21.12.2019)  

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