В Минске протестуют против углубления интеграции с Россией

В Минске в субботу, 7 декабря, проходит акция против соглашения об углублении интеграции с Россией. В ней принимают участие, по разным оценкам, от 730 до 1000 человек, сообщает корреспондент DW. Митингующие собрались на Октябрьской площади, откуда отправились шествием до площади Независимости.

Участники акции несут транспаранты с лозунгами, флаги Беларуси и Евросоюза, выкрикивают речевки на русском и белорусском языках. Несмотря на то, что митинг не был санкционирован, он проходит без задержаний. Полиция проявляет вежливость, просит демонстрантов соблюдать правила дорожного движения. Один из лидеров оппозиции, политик Павел Северинец призвал продолжить акцию 8 декабря в 12 часов по местному времени (12.00 мск).

Переговоры Лукашенко и Путина в Сочи

7 декабря в Сочи начинаются переговоры между президентом Беларуси Александром Лукашенко и его российским коллегой Владимиром Путиным о соглашении по углубленной интеграции между странами.

Предварительный текст договоренностей не был представлен официально, но, по информации ряда изданий, речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Предполагается также частичное объединение систем банковского надзора, введение единого внешнеторгового режима, единых правил в таможенной и энергетической сферах.

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