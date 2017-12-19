В Минске при праздничном салюте погибла женщина

Следственный комитете (СК) Беларуси возбудил уголовное дело в связи с гибелью женщины в Минске при запуске праздничного салюта по случаю Дня независимости. Трагедия произошла вечером 3 июля, сообщает ведомство в четверг, 4 июля. В результате четырех взрывов фейерверочных изделий были разрушены салютные установки, повреждены находящиеся поблизости здания и сооружения.

Осколками ранило не менее 10 человек, одна женщина скончалась на месте происшествия несмотря на оперативно оказанную медпомощь. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность. Следствие ведет специальная группа в составе сотрудников центрального аппарата СК, Управлений СК по Минску и Минской области.

Минобороны Беларуси заявило о "редчайшем случае"

В качестве возможных причин взрывов рассматриваются такие версии, как неисправность или неправильная эксплуатация салютных установок или фейерверочных изделий, сообщает СК. По факту взрывов ведет расследование также комиссия Минобороны Беларуси. Установлено, что подорвались изделия одного калибра - 195 мм, сообщается на сайте ведомства. Взрывы произошли в трех из шести мест, где запускали салют, после них запуск в этих местах был прекращен. Предположительная причина - некачественные заряды.

Фейерверочные изделия российского производства

Оборонное ведомство Беларуси указало, что салютные установки и фейерверочные изделия были приобретены у российской компании "Пиро-Росс" из Сергиева Посада.

Все меры безопасности были соблюдены, заверяют в Минобороны, отмечая, что для исключения неправильной эксплуатации установок и изделий велась видеосъемка процесса их заряжания. "Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать, - утверждается в сообщении. - Это редчайший случай".

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