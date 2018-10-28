В Минске оппозиция провела шествие в память о жертвах сталинских репрессий

Около 200 человек в воскресенье, 28 октября, приняли участие в шествии и митинге в традиционный День поминовения предков "Дзяды" ("Деды"), прошедших в столице Беларуси.

Это было уже тридцатая по счету акция на "Дзяды" в урочище Куропаты. Первая прошла осенью 1988 года, против ее участников тогда милиция применила дубинки и слезоточивый газ. Тем не менее, мероприятие стало традиционным. Организатором нынешней акции, как и в прошлые годы, выступила Консервативно-христианская партия - Белорусский народный фронт (КХП-БНФ).

Акция памяти в Куропатах

Демонстранты несли исторические бело-красно-белые флаги, партийную символику, деревянные кресты. После почти трехчасового шествия в Куропатах прошел митинг, участники которого почтили память жертв сталинизма минутой молчания. Исполнительный секретарь партии Алесь Чехольский зачитал обращение первооткрывателя Куропат и лидера организации Зенона Позняка, который сейчас находится в эмиграции. Позняк, кроме прочего, резко осудил строительство ресторана у самой границы народного мемориала. По окончании акции люди установили новые кресты, зажгли свечи и лампады, возложили цветы у могил, где захоронены останки репрессированных.

Память тысяч жертв сталинизма

В 1988 году историк Зенон Позняк в соавторстве с Евгением Шмыгалевым в газете "Літаратура і мастацтва" ("Литература и искусство)" опубликовал статью "Куропаты. Дорога смерти". Из нее мир узнал, что в этом лесу под Минском в 1937 – 1941 годах НКВД проводил массовые расстрелы мирных граждан. По разным оценкам, в Куропатах покоятся от 30 тысяч до 250 тысяч жертв сталинских репрессий.

Власти многие годы старались не замечать тему Куропат. Там до сих пор нет государственного памятника, хотя существует народный мемориал. В 1994 году символическую скамейку памяти в Куропатах открыл в президент США Билл Клинтон. За все эти годы общественные активисты постоянно поддерживают порядок на мемориале, они установили сотни крестов на могилах расстрелянных,. В этом году власти все же решили построить там оыициальный мемориал, но все делается в спешке и без широкого обсуждения, что вызывает недовольство со стороны демократических сил.

Ресторан возле мемориала

В этом году Куропаты попали в новостные сводки еще и в связи с открытием прямо возле урочища ресторана "Поедем-поедим". Активисты считают это глумлением над памятью многих тысяч невинно убитых соотечественников. Возле этого увеселительного заведения практически ежедневно проходят акции протеста. Их участники требуют закрыть ресторан.

Активистов постоянно задерживают сотрудники правоохранительных органов, суды штрафуют их на крупные суммы или приговаривают к административным арестам. Противостояние вокруг Куропат продолжается.

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