В Минске задерживают политических активистов

В Минске накануне намеченных на 9 августа выборов президента Республики Беларусь продолжаются задержания политических активистов. Как сообщил в среду, 29 июля, интернет-портал tut.by, накануне были задержаны по меньшей мере 36 человек (не считая журналистов), пришедших к зданию КГБ республики с целью подать ходатайство об изменении меры пресечения несостоявшемуся кандидату в президенты страны Виктору Бабарико. При этом, по данным правозащитников, задерживали не только тех, кто стоял у здания КГБ, но и тех, кто попал вовнутрь.

В то же время продолжаются задержания подозреваемых в рамках уголовного дела по событиям 14 июля в Минске. Как указал на своем сайте правозащитный центр "Весна", известно минимум о 13 арестованных. Уголовные дела возбуждены по трем статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: сопротивление сотруднику органов внутренних дел, насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, организация и участие в нарушении общественного порядка, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел.

Вечером 14 июля в Минске и других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста против нерегистрации кандидатами в президенты республики Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Только в Минске в тот день задержали около 300 человек.

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