В Минске задержан организатор акции против интеграции Беларуси с Россией

ОМОН задержал оппозиционера Павла Северинца. Суд оштрафовал его за призыв к первой акции против интеграции Беларуси с Россией. Всего в Минске проходит более 15 судов над участниками протестов.
Один из оппозиционных лидеров Беларуси, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец задержан в Минске. Сотрудники ОМОНа ждали политика у подъезда его дома и увезли в управление внутренних дел, сообщил правозащитный центр "Весна" в четверг, 26 декабря. По его данным, Северинца в этот же день должны судить за призыв к участию в акции против интеграции Беларуси с Россией 7 декабря. "Прошел ли суд без него, пока неизвестно", - отмечают правозащитники.
Позднее супруга политика Ольга заявила, что суд Фрунзенского района оштрафовал его на 50 базовых величин (1275 белорусских рублей). Где именно находится Северинец, пока неизвестно, добавила она.
В Минске 26 декабря проходит более 15 судов над участниками акций против интеграции с РФ. По сведениям центра "Весна", в большинстве случаев им назначают штрафы. Одну из участниц судья приговорила, помимо штрафа, к 5 суткам ареста.
В декабре в Минске состоялись уже четыре акции протеста против соглашения об углубленной интеграции Беларуси с Россией. Они не были согласованы с властями, но в целом прошли мирно. По данным наблюдателей, в каждой из них приняло участие от 100 до 1500 человек. Очередная акция запланирована на 29 декабря.
Переговоры об интеграции Беларуси и России
Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко по интеграционному плану начались в декабре 2018 года. В сентябре 2019 года премьер-министры двух стран парафировали программу экономической интеграции. Президенты обеих государств 7 декабря провели переговоры в Сочи, однако не подписали соглашение об углублении интеграции. "Дорожные карты" по нефтяной, газовой и налоговой сферам остались несогласованными и после встречи лидеров России и Беларуси 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Предварительный текст договоренностей не был представлен официально. По информации ряда изданий, речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Предполагается также частичное объединение систем банковского надзора, введение единого внешнеторгового режима, единых правил в таможенной и энергетической сферах.
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