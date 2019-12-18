 В Минске задержан организатор акции против интеграции Беларуси с Россией | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 26.12.2019

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Беларусь

В Минске задержан организатор акции против интеграции Беларуси с Россией

ОМОН задержал оппозиционера Павла Северинца. Суд оштрафовал его за призыв к первой акции против интеграции Беларуси с Россией. Всего в Минске проходит более 15 судов над участниками протестов.

Павел Северинец

Белорусский политик Павел Северинец (фото из архива)

Один из оппозиционных лидеров Беларуси, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец задержан в Минске. Сотрудники ОМОНа ждали политика у подъезда его дома и увезли в управление внутренних дел, сообщил правозащитный центр "Весна" в четверг, 26 декабря. По его данным, Северинца в этот же день должны судить за призыв к участию в акции против интеграции Беларуси с Россией 7 декабря. "Прошел ли суд без него, пока неизвестно", - отмечают правозащитники.

Позднее супруга политика Ольга заявила, что суд Фрунзенского района оштрафовал его на 50 базовых величин (1275 белорусских рублей). Где именно находится Северинец, пока неизвестно, добавила она.

В Минске 26 декабря проходит более 15 судов над участниками акций против интеграции с РФ. По сведениям центра "Весна", в большинстве случаев им назначают штрафы. Одну из участниц судья приговорила, помимо штрафа, к 5 суткам ареста.

Контекст

В Минске третий раз за месяц прошли несанкционированные акции протеста против "углубленной интеграции" Беларуси и России. Репортаж DW. (21.12.2019)

Редкое событие в Минске: митинг в защиту независимости Беларуси без задержания его участников. DW расспросила инициатора акции, оппозиционного политика Николая Статкевича, о ее целях. (07.10.2019)

В декабре в Минске состоялись уже четыре акции протеста против соглашения об углубленной интеграции Беларуси с Россией. Они не были согласованы с властями, но в целом прошли мирно. По данным наблюдателей, в каждой из них приняло участие от 100 до 1500 человек. Очередная акция запланирована на 29 декабря.

Переговоры об интеграции Беларуси и России

Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко по интеграционному плану начались в декабре 2018 года. В сентябре 2019 года премьер-министры двух стран парафировали программу экономической интеграции. Президенты обеих государств 7 декабря провели переговоры в Сочи, однако не подписали соглашение об углублении интеграции. "Дорожные карты" по нефтяной, газовой и налоговой сферам остались несогласованными и после встречи лидеров России и Беларуси 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Предварительный текст договоренностей не был представлен официально. По информации ряда изданий, речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Предполагается также частичное объединение систем банковского надзора, введение единого внешнеторгового режима, единых правил в таможенной и энергетической сферах.

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  • Белорусские оппозиционные политики на демонстрации в Минске

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    На акции выступили оппозиционеры

    В демонстрации участвовали белорусские оппозиционные политики - Юрий Губаревич, Павел Северинец и другие. Они выступили перед собравшимися. За участие в предыдущих акциях протеста - 7 и 8 декабря - Северинцу назначили административный арест в 15 суток, но отпустили домой, предупредив о недопустимости проведения подобных мероприятий.

  • Участница акции протеста держит плакат: 25 лет - ума нет

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    "25 лет - ума нет"

    Александр Лукашенко занимает должность президента дольше всех других глав государств в Европе - уже 25 лет. Видимо, на это намекает участница протестной акции.

  • В конце акции в Минске несколько сотен человек выстроились в живую цепь.

    Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

    Живая цепь против интеграции с Россией

    В конце акции несколько сотен человек выстроились в живую цепь. После этого демонстрация закончилась, и участники разошлись. Хотя во время мероприятия милиционеры предупреждали собравшихся, что оно не согласовано, задержаний не было.

  • Пустая Октябрьская площадь во митинга за интеграцию России и Беларуси

    Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

    На акцию за интеграцию с Россией... никто не пришел

    Утром 20 декабря также на Октябрьской площади должен был пройти митинг за интеграцию России и Беларуси. Его организовывали "левопатриотические общественные объединения" Беларуси. Акция не состоялась, потому что на нее, кроме журналистов, никто не пришел.

    Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина


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"Империя помри": Почему многие в Беларуси выступают против интеграции с РФ

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Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

В центре Минска 20 декабря прошла акция протеста против интеграции России и Беларуси. На несогласованный митинг вышли более 1000 человек. Как это было - в фоторепортаже DW. (21.12.2019)  

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"Империя помри": Почему многие в Беларуси выступают против интеграции с РФ  

Путин вместо Лукашенко? Что думают белорусы о Союзном государстве  

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