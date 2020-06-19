В Минске задержали участников акций солидарности с претендентами на пост президента

В Минске в пятницу, 19 июня, прошла акция солидарности в поддержку альтернативных претендентов на пост президента Беларуси. Несколько участников акций были задержаны, среди них и журналисты, сообщил корреспондент DW в Минске.

В последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов на президентских выборах в Беларуси сопредседатель "Белорусской христианской демократии" Ольга Ковалькова и лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов организовали пикеты в свою поддержку на площади Якуба Коласа возле филармонии.

Цепь солидарности с альтернативными кандидатами

Как и во время акции в четверг участники намеревались выстроиться в цепь вдоль проспекта Независимости в знак солидарности с альтернативными претендентами на пост президента. Накануне в Беларуси был задержан потенциальный кандидат в президенты, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом. Люди на акции скандировали "Свобода", "Бабарико", "Ганьба" (позор. - Ред.).

Вдоль людей ходили сотрудники милиции, призывая разойтись. По мнению милиции, пикет по сбору подписей был незаконным, поскольку акция проходила после закрытия ЦИК. Спустя час после начала акции на место событий прибыл ОМОН, который разъединил толпу, не давая людям выстроиться в цепь. К площади Якуба Коласа также подъехали несколько автозаков. После появления милиции и сотрудников ОМОНа организаторы пикета призвали людей разойтись. Однако вскоре сотрудники ОМОН и сотрудники в гражданском начали задерживать участников акции. Вместе с ними в Минске были задержаны как минимум шесть журналистов, которые освещали акцию.

Кроме Минска акции солидарности прошли и в других городах Беларуси. На них также были задержаны участники и журналисты.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:04 Поделиться Реакции в ЕС и Германии на задержание Бабарико Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3e3q5 Как отреагировали в ЕС и Германии на задержание Бабарико и Тихановского